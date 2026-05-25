Historisches Novum! Spanien reist mit Lamine Yamal, aber ohne einen einzigen Spieler von Real Madrid zur WM 2026

Auch Alejandro Grimaldo von Bundesligist Bayer Leverkusen steht im 26er-Kader, in dem erstmals in der spanischen WM-Geschichte Profis von Rekordmeister Madrid fehlen.

"Ich bin Nationaltrainer, ich schaue nicht auf den einen oder anderen Verein. Ich habe nicht diesen Lokalpatriotismus, den ein Fan haben kann", sagte de la Fuente auf die Frage nach den fehlenden Real-Spielern und ergänzte: "Wenn wir einen Kader nominieren, beschäftigen wir uns monatelang damit. Wir sind zufrieden, denn als wir die Liste endgültig festgelegt haben, konnten wir ruhig schlafen."