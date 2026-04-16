Historischer Transfer beim FC Bayern? Newcastle United hängt Anthony Gordon wohl riesiges Preisschild um

Sky hatte am Montag berichtet, dass die Münchner auf der Suche nach einem Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel, der gleichzeitig auch in der Sturmspitze für Kane spielen kann, "sehr konkrete" Gespräche mit Gordons Lager führen. Der dribbelstarke und pfeilschnelle Offensivspieler sei der "absolute Wunschkandidat" für die vakanten Positionen in der Bayern-Offensive, hieß es.

Anschließend hatte Transferexperte Fabrizio Romano jene Berichte indirekt bestätigt und behauptet, dass Newcastle aufgrund der teuren Kaderstruktur und des Financial Fairplays mindestens einen Top-Spieler im Sommer verkaufen werde. Neben Gordon gebe es besonders viele Interessenten für Sandro Tonali und Bruno Guimaraes.

Mit seinem Interesse an Gordon steht der FC Bayern mittlerweile aber längst nicht mehr alleine da. Laut Romano gebe es besonders aus der Premier League einige Klubs, die ebenfalls um die Dienste des englischen Nationalspielers buhlen würden. Namentlich wurde in den vergangenen Wochen bereits der FC Arsenal mit Gordon in der Verbindung gebracht. Die Sun hatte berichtet, dass die Gunners sogar bereit seien, bis zu 90 Millionen Euro für Gordon hinzublättern. Eine Summe, die der FCB für einen Spieler, der sich angesichts der überaus überzeugenden und konstanten Leistungen von Luis Diaz zunächst eher in der Herausfordererrolle befindet, wohl kaum investieren wird. Sky hatte berichtet, dass die Bayern dennoch bereit seien, bis zu 70 Millionen Euro hinzublättern.