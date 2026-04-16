Der FC Bayern darf sich offenbar durchaus Hoffnungen darauf machen, Anthony Gordon im Sommer verpflichten zu können. Allerdings muss der deutsche Rekordmeister dafür wohl eine durchaus historisch hohe Ablöse aufbringen.
Historischer Transfer beim FC Bayern? Newcastle United hängt Anthony Gordon wohl riesiges Preisschild um
Denn wie die BBC berichtet, sei Newcastle United zwar durchaus dazu bereit, sich Angebote für den 25-Jährigen anzuhören. Ernsthafte Gespräche könne man mit den Magpies auch aufgrund der Vertragslage (Gordon hat noch vier Jahre Vertrag) aber erst ab einem Mindestgebot von 80 Millionen Euro führen. Eine Summe, die Gordon neben Lucas Hernandez und nach Harry Kane (95 Millionen) zum zweitteuersten Neuzugang der Münchner Vereinsgeschichte machen würde.
Vorteil Bayern: Gordon sei sich laut BBC durchaus darüber bewusst, dass der deutsche Rekordmeister seine Fähigkeiten als Spieler sehr schätze und dementsprechend offen für einen Wechsel in die Bundesliga. Auch deshalb bewerten Insider die Chancen auf einen Gordon-Wechsel zum FCB als durchaus gut.
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Gordon ist wohl Bayerns "absoluter Wunschkandidat": Muss Newcastle verkaufen?
Sky hatte am Montag berichtet, dass die Münchner auf der Suche nach einem Backup und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel, der gleichzeitig auch in der Sturmspitze für Kane spielen kann, "sehr konkrete" Gespräche mit Gordons Lager führen. Der dribbelstarke und pfeilschnelle Offensivspieler sei der "absolute Wunschkandidat" für die vakanten Positionen in der Bayern-Offensive, hieß es.
Anschließend hatte Transferexperte Fabrizio Romano jene Berichte indirekt bestätigt und behauptet, dass Newcastle aufgrund der teuren Kaderstruktur und des Financial Fairplays mindestens einen Top-Spieler im Sommer verkaufen werde. Neben Gordon gebe es besonders viele Interessenten für Sandro Tonali und Bruno Guimaraes.
Mit seinem Interesse an Gordon steht der FC Bayern mittlerweile aber längst nicht mehr alleine da. Laut Romano gebe es besonders aus der Premier League einige Klubs, die ebenfalls um die Dienste des englischen Nationalspielers buhlen würden. Namentlich wurde in den vergangenen Wochen bereits der FC Arsenal mit Gordon in der Verbindung gebracht. Die Sun hatte berichtet, dass die Gunners sogar bereit seien, bis zu 90 Millionen Euro für Gordon hinzublättern. Eine Summe, die der FCB für einen Spieler, der sich angesichts der überaus überzeugenden und konstanten Leistungen von Luis Diaz zunächst eher in der Herausfordererrolle befindet, wohl kaum investieren wird. Sky hatte berichtet, dass die Bayern dennoch bereit seien, bis zu 70 Millionen Euro hinzublättern.
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FC Bayern könnte auch Nachwuchsspielern Chancen in Backup-Rollen geben
Die Tendenz bei der Transferpolitik der Münchner schien sich zuletzt mit Blick auf die Kader- und Transferkosten dahingehend zu verändern, dass Backup-Rollen auch von hauseigenen Talenten oder Leihrückkehrern ausgefüllt werden sollen, um die eigene Nachwuchsarbeit zu fördern. So gab Trainer Vincent Kompany zahlreichen Bayern-Talenten wesentlich häufiger als noch in der vergangenen Saison Einsatzchancen und soll zuletzt mit Noel Aseko telefoniert haben, um ihm eine Perspektive ab dem kommenden Sommer bei den Profis aufzuzeigen.
Aseko spielt seit knapp eineinhalb Jahren auf Leihbasis bei Hannover 96 und avancierte in der laufenden Saison beim Aufstiegskandidaten zum absoluten Führungsspieler im Mittelfeldzentrum. Die Niedersachsen machten daher von ihrer mit Bayern ausgehandelten Kaufoption Gebrauch, ehe der Rekordmeister Aseko direkt per Rückkaufoption zurückholte. Aseko könnte in der Folge nach seiner Rückkehr nach München den durch den Abgang von Leon Goretzka frei gewordenen Kaderplatz bei den Mittelfeldspielern einnehmen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.