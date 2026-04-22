Historische Pleite! Trainer "zutiefst enttäuscht" und "wie betäubt" nach blamabler Vorstellung des FC Chelsea

Eine solche schwarze Serie hatte es zuletzt 1912 gegeben. Es war "das Jahr, in dem die Titanic sank", wie die BBC schrieb, "die Schlagzeile steht". Brighton rücke durch den Dreier an Chelsea vorbei bis auf Rang sechs vor. Dieser könnte sogar für den Einzug in die Champions League reichen, sofern Halbfinalist Aston Villa die Europa League gewinnt.

Dementsprechend ungehalten war Rosenior im Anschluss. Im Interview mit Sky Sport sprach der Engländer von einer "nicht zu verteidigenden Leistung" seiner Spieler. "Das war in jeder Hinsicht inakzeptabel. Ich bin zutiefst enttäuscht und fühle mich wie betäubt. Die Einstellung war inakzeptabel. Ich habe die Spieler immer wieder verteidigt, aber das heute Abend war nichts."

Weiter polterte der Coach der Blues: "Es muss sich etwas drastisch ändern. Ich übernehme die Verantwortung, das habe ich immer gesagt, aber nach dem heutigen Abend denke ich, dass auch die Spieler selbst in den Spiegel schauen müssen, bei dem, was sie geleistet haben. Man kann über Taktik reden, aber Taktik kommt erst nach den Grundlagen. Ich kann nicht immer wieder hierherkommen und einige der Dinge verteidigen, die wir hier sehen."

Nach einer derartigen Vorstellung könne er "nicht einfach lügen" und weitermachen, als sei nichts geschehen. "Ich werde offen die Wahrheit sagen, und das war in jeder Hinsicht inakzeptabel", so Rosenior.