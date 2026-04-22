Am Dienstagabend kassierten die Blues die nächste äußerst empfindliche Niederlage in der Premier League. Gegen Brighton & Hove Albion hatte Roseniors Team mit 0:3 (0:1) das Nachsehen - es war die fünfte Pleite in Folge im englischen Oberhaus.
Historische Pleite! Trainer "zutiefst enttäuscht" und "wie betäubt" nach blamabler Vorstellung des FC Chelsea
Eine solche schwarze Serie hatte es zuletzt 1912 gegeben. Es war "das Jahr, in dem die Titanic sank", wie die BBC schrieb, "die Schlagzeile steht". Brighton rücke durch den Dreier an Chelsea vorbei bis auf Rang sechs vor. Dieser könnte sogar für den Einzug in die Champions League reichen, sofern Halbfinalist Aston Villa die Europa League gewinnt.
Dementsprechend ungehalten war Rosenior im Anschluss. Im Interview mit Sky Sport sprach der Engländer von einer "nicht zu verteidigenden Leistung" seiner Spieler. "Das war in jeder Hinsicht inakzeptabel. Ich bin zutiefst enttäuscht und fühle mich wie betäubt. Die Einstellung war inakzeptabel. Ich habe die Spieler immer wieder verteidigt, aber das heute Abend war nichts."
Weiter polterte der Coach der Blues: "Es muss sich etwas drastisch ändern. Ich übernehme die Verantwortung, das habe ich immer gesagt, aber nach dem heutigen Abend denke ich, dass auch die Spieler selbst in den Spiegel schauen müssen, bei dem, was sie geleistet haben. Man kann über Taktik reden, aber Taktik kommt erst nach den Grundlagen. Ich kann nicht immer wieder hierherkommen und einige der Dinge verteidigen, die wir hier sehen."
Nach einer derartigen Vorstellung könne er "nicht einfach lügen" und weitermachen, als sei nichts geschehen. "Ich werde offen die Wahrheit sagen, und das war in jeder Hinsicht inakzeptabel", so Rosenior.
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Chelsea spielt gegen Brighton Angsthasenfußball in Halbzeit eins
Ferdi Kadioglu (3.) nach einer Ecke von Nationalspieler Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56.) und Joker Danny Welbeck (90.+1) trafen für Brighton. Hürzelers Team hätte einen Handelfmeter bekommen können, als Marc Cucurella im eigenen Strafraum an der Grenze zur Legalität klärte (54.). Dem Konter Brightons zum 2:0 ging allerdings ebenfalls ein Handspiel von Yankuba Minteh voraus.
Chelsea musste unter anderem auf Kapitän Reece James sowie die Topspieler Cole Palmer und Joao Pedro verzichten. Rosenior bot in seiner Not eine Fünferkette auf, seine Mannschaft spielte Angsthasenfußball. Nach einer halben Stunde hatte Brighton 7:0 Torschüsse und 15:1 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum.
Hürzeler setzte eine besondere Serie fort: Er blieb auch im zehnten Duell mit einem englischen Trainer ungeschlagen - nur Brasiliens einstiger Weltmeister-Coach Luiz Felipe Scolari hatte je eine längere Serie (elf Spiele mit Chelsea).
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.