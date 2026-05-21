Hiobsbotschaft für den FC Bayern? Entscheidung über Manuel Neuers Einsatz im Pokalfinale erneut vertagt

Neben Neuer, dessen Rücktritt vom Rücktritt aus dem DFB-Team nun auch ganz offiziell ist, wird auch Urbig im Flieger nach Nordamerika sitzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den im Januar 2025 vom 1. FC Köln nach München gewechselten Keeper aber nur zu Trainingszwecken mitnehmen. Zum offiziellen Aufgebot wird Urbig nicht zählen.

Anders liegt der Fall beim 2024 eigentlich zurückgetretenen Neuer. Der ist nun abermals bei einem großen Turnier der deutschen Nationalmannschaft als Nummer eins eingeplant, wie Nagelsmann am Donnerstag bei der offziellen Kaderverkündung klarstellte. Ein Umstand, der angesichts der Bekenntnisse des Bundestrainers in Richtung Oliver Baumann ein großes Politikum ist.

"Was den Manu umgibt, habe ich nicht, das hat auch Olli weniger. Er hat extrem viele Titel, eine Aura, einen extrem großen Namen", sagte Nagelsmann. Bei diesem Vergleich habe sich der Bundestrainer in der Kommunikation mit Baumann auch selbst "mit ins Boot gesetzt, dass der Olli sich nicht degradiert fühlt".

Auch Neuers Verletzungsanfälligkeit hatte an Nagelsmanns Entschluss letzten Endes nichts geändert. "Manu wird der Mannschaft helfen, wenn er spielt. Aber es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein. Das muss man auch mit einplanen", sagte Nagelsmann. "Wenn es am Ende viele Spiele werden, sind wir alle extrem glücklich. Wenn mal ein Spiel wegfällt, was passieren kann - natürlich muss man das einkalkulieren - dann werden wir mit Olli einen Torwart haben, der es genauso gut machen wird wie in der WM-Quali."