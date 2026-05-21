Wie der kicker berichtet, steht nach wie vor ein großes Fragezeichen hinter einem Einsatz der 40 Jahre alten neuen deutschen Nummer eins bei der WM im Pokalfinale am Samstag gegen den VfB Stuttgart.
Hiobsbotschaft für den FC Bayern? Entscheidung über Manuel Neuers Einsatz im Pokalfinale erneut vertagt
FC Bayern wird Entscheidung über Neuer-Einsatz im Pokalfinale am Freitag treffen
Eigentlich sollte nach Angaben des Fachmagazins am Donnerstag in Folge einer abermaligen Untersuchung der lädierten Wade die Entscheidung fallen, ob Neuer in Berlin spielen kann. Diese Entscheidung sei nun jedoch noch einmal auf Freitagvormittag vor der Abfahrt zum Flughafen vertagt worden. Noch immer habe Neuer nicht trainieren können.
Neuer musste aufgrund von erneut aufgetretenen Wadenproblemen im letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) nach rund einer Stunde ausgewechselt werden. Erneut war es die linke Wade, die Neuer und den Bayern-Ärzten Sorgen bereitete. In jenem Muskel hatte sich der Schlussmann im Saisonverlauf bereits zwei kleine Faserrisse zugezogen.
Auch deshalb - und natürlich mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - werde man keinerlei Risiko mit Blick aufs Pokalfinale eingehen und im Zweifel Vertreter Jonas Urbig die Chance geben, sich in seinem ersten großen Endspiel zu beweisen. Es sei "gut möglich", dass der 22-Jöhrige tatsächlich gegen den VfB das Torh hüten wird.
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Nagelsmann über Sensations-Comeback von Neuer: "Manu umgibt eine Aura"
Neben Neuer, dessen Rücktritt vom Rücktritt aus dem DFB-Team nun auch ganz offiziell ist, wird auch Urbig im Flieger nach Nordamerika sitzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den im Januar 2025 vom 1. FC Köln nach München gewechselten Keeper aber nur zu Trainingszwecken mitnehmen. Zum offiziellen Aufgebot wird Urbig nicht zählen.
Anders liegt der Fall beim 2024 eigentlich zurückgetretenen Neuer. Der ist nun abermals bei einem großen Turnier der deutschen Nationalmannschaft als Nummer eins eingeplant, wie Nagelsmann am Donnerstag bei der offziellen Kaderverkündung klarstellte. Ein Umstand, der angesichts der Bekenntnisse des Bundestrainers in Richtung Oliver Baumann ein großes Politikum ist.
"Was den Manu umgibt, habe ich nicht, das hat auch Olli weniger. Er hat extrem viele Titel, eine Aura, einen extrem großen Namen", sagte Nagelsmann. Bei diesem Vergleich habe sich der Bundestrainer in der Kommunikation mit Baumann auch selbst "mit ins Boot gesetzt, dass der Olli sich nicht degradiert fühlt".
Auch Neuers Verletzungsanfälligkeit hatte an Nagelsmanns Entschluss letzten Endes nichts geändert. "Manu wird der Mannschaft helfen, wenn er spielt. Aber es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein. Das muss man auch mit einplanen", sagte Nagelsmann. "Wenn es am Ende viele Spiele werden, sind wir alle extrem glücklich. Wenn mal ein Spiel wegfällt, was passieren kann - natürlich muss man das einkalkulieren - dann werden wir mit Olli einen Torwart haben, der es genauso gut machen wird wie in der WM-Quali."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.