Hintertür bei Michael Olise vom FC Bayern? Real Madrid schürt mit Transfer-Absage erneut die Wechselgerüchte

Nachdem immer wieder über einen bevorstehenden 140 Millionen Euro schweren Wechsel des Chelsea-Stars in die spanische Hauptstadt berichtet wurde, erteilten die Königlichen einem solchen Transfer in aller Deutlichkeit in Form eines öffentlichen Statements eine Absage.

"Der Verein möchte klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt versucht hat, den genannten Spieler zu verpflichten, und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen", teilte Real in der Causa Fernandez mit.

Das Statement erinnerte in weiten Teilen an jene Mitteilung, die die Königlichen erst kürzlich wegen Olise veröffentlicht hatten, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Der Passus, dass man auch in Zukunft keinerlei Absichten habe, den Spieler zu verpflichten, fehlte beim französischen Superstar. Es wurde lediglich von königlicher Seite verneint, dass "direkter oder indirekter Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld" bestanden habe.

Anschließend hatte die Sport Bild sogar von einem geschlossenen "Nichtangriffspakt" zwischen den Bayern und Real berichtet. So habe Bayern-Präsident Herbert Hainer Anfang Juni eine Vereinbarung mit Real-Präsident Florentino Perez getroffen. Die Klubchefs beteuerten demnach, man solle sich "niemals" gegenseitig einen Spieler abwerben, ohne den anderen Verein zu informieren. Dieser informelle "Nichtangriffspakt" soll verhindern, dass die Vereine durch lancierte Spekulationen in künstliche Preistreibereien hineingezogen werden.