Durch eine Formulierung in der Absage an einen Transfer von Enzo Fernandez könnte sich Real Madrid womöglich im Werben um Michael Olise verraten haben.
Hintertür bei Michael Olise vom FC Bayern? Real Madrid schürt mit Transfer-Absage erneut die Wechselgerüchte
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Real Madrid: Detail in Transfer-Absage an Enzo Fernandez sorgt für Wirbel
Nachdem immer wieder über einen bevorstehenden 140 Millionen Euro schweren Wechsel des Chelsea-Stars in die spanische Hauptstadt berichtet wurde, erteilten die Königlichen einem solchen Transfer in aller Deutlichkeit in Form eines öffentlichen Statements eine Absage.
"Der Verein möchte klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt versucht hat, den genannten Spieler zu verpflichten, und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen", teilte Real in der Causa Fernandez mit.
Das Statement erinnerte in weiten Teilen an jene Mitteilung, die die Königlichen erst kürzlich wegen Olise veröffentlicht hatten, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Der Passus, dass man auch in Zukunft keinerlei Absichten habe, den Spieler zu verpflichten, fehlte beim französischen Superstar. Es wurde lediglich von königlicher Seite verneint, dass "direkter oder indirekter Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld" bestanden habe.
Anschließend hatte die Sport Bild sogar von einem geschlossenen "Nichtangriffspakt" zwischen den Bayern und Real berichtet. So habe Bayern-Präsident Herbert Hainer Anfang Juni eine Vereinbarung mit Real-Präsident Florentino Perez getroffen. Die Klubchefs beteuerten demnach, man solle sich "niemals" gegenseitig einen Spieler abwerben, ohne den anderen Verein zu informieren. Dieser informelle "Nichtangriffspakt" soll verhindern, dass die Vereine durch lancierte Spekulationen in künstliche Preistreibereien hineingezogen werden.
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Michael Olise zu Real Madrid? "Die Situation wird ein wenig gefährlich für Bayern"
Und doch brodelt die Gerüchteküche bei Olise weiter fröhlich vor sich hin. "Die Situation rund um Michael Olise wird ein wenig gefährlich für Bayern", behauptete kürzlich etwa Christian Falk, Transfer-Insider der Bild-Zeitung: "Die Leute um ihn herum sagen angeblich, dass er weiß, dass er mit Bayern immer Meister werden kann. Er hat das schon geschafft - und jetzt auch den DFB-Pokal geholt", behauptete Falk. "Die Champions League ist mit Bayern München schwerer zu gewinnen. Es gibt das Gerücht, dass er deswegen woanders hin will und dass Real Madrid sein Traumverein ist."
Bislang ist Olise bis 2029 an den Klub gebunden. Nach der WM, bei der Olise für Frankreich mit fünf Torvorlagen in den ersten vier Spielen als Zehner hinter Kylian Mbappe brilliert, strebt der Rekordmeister angeblich mit oberster Priorität eine Vertragsverlängerung an. Auch Olise strebe nach dem Weltturnier in den USA, Kanada und Mexiko ein Gespräch mit Bayerns Führungsriege an, um zu erfahren, wie diese seine Entwicklung einschätzen und was sie in der Zukunft mit ihm vorhaben, berichtete die AS.
Dass Olise und seine Berater bisher angeblich nicht auf die konkreten Gesprächsangebote der Münchner reagierten, soll für Skepsis gesorgt haben an der Säbener Straße.
Die Bayern wollen Olise eine Vertragsverlängerung mit einer saftigen Gehaltserhöhung von rund 12 Millionen auf 25 Millionen Euro pro Jahr schmackhaft machen. Doch dass es so einfach dazu kommen wird, daran sollen die Münchner Bosse laut AS mittlerweile selbst nicht mehr so recht glauben können. Demnach hätten die Verantwortlichen des FC Bayern inzwischen "große Zweifel" an einer Verlängerung Olises. Vielmehr sei ihnen bewusst geworden, dass bei Olise in diesem Sommer "alles Mögliche passieren" könne.
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Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname