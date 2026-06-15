Hinter ihm liegt eine absolute Seuchensaison: Bayern Münchens ehemaliger Wunschspieler Nico Williams kämpft bei der WM um sein sportliches Standing

Der Weg zu seinem Traumverein versperrt, blieb Williams nichts anderes übrig, als sich auf die Vorzüge eines Verbleibs in Bilbao zu konzentrieren. "Ich denke, wir haben eine sehr lange Saison vor uns und große Dinge wie die Champions League, in der jeder gerne spielen würde. Und was gibt es Schöneres, als das mit dem Verein meines Lebens zu tun? Ich möchte weiterhin Geschichte schreiben", sagte er kurz nach seiner überraschenden Verlängerung.
Mit Rückenwind aus einem starken Auftritt für Spanien im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich im Juni 2025, als er beim 5:4 gegen die Equipe Tricolore ein Tor selbst erzielte und ein weiteres auflegte, wollte Williams den Unmut, der aufgrund seiner Wechselabsichten in Bilbao mitunter vorherrschte, rasch umkehren und wieder Identifikationsfigur sein. Zumal er sich auf die Champions League ja ganz besonders freute.
Die vergangene Spielzeit begann dann zunächst herausragend. Am 1. Spieltag von LaLiga war Williams beim 3:2 gegen Sevilla mit einem Tor und zwei Assists der Matchwinner. Doch es sollte einer seiner wenigen Höhepunkte in 2025/26 bleiben. Besonders bitter: In der Champions League, in der Bilbao nach der Ligaphase ausschied, stand Williams verletzungsbedingt nur zweimal in der Startelf. Lediglich drei Einsätze waren es insgesamt, seine bisher einzigen Auftritte im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt verliefen gänzlich glanzlos.
Vor allem die Leiste machte Williams große Probleme. Für seinen Spielstil, der von Dynamik, schnellen Richtungswechseln und wendiger Ballführung lebt, ist jegliche physische Einschränkung natürlich Gift. Und so kam Williams nie so richtig in der abgelaufenen Saison an, musste sich immer wieder aufs Neue zurück kämpfen. Im Saisonfinale zwickte dann der Oberschenkel und zwischenzeitlich musste er sogar um seine Teilnahme an der WM 2026 bangen.