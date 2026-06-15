Hinter ihm liegt eine absolute Seuchensaison: Bayern Münchens ehemaliger Wunschspieler Nico Williams kämpft bei der WM um sein sportliches Standing

Schon unmittelbar nach der EM 2024 hätte Williams für einen Megatransfer sorgen können. Der FC Barcelona wollte ihn unbedingt haben und galt eigentlich auch als sein absolutes Traumziel. Doch letztlich blieb er doch bei Athletic Club, dem Verein, für den er schon seit seinem 12. Lebensjahr spielt.

Ein Grund dafür war wohl auch ein Versprechen an seinen älteren Bruder Inaki, der bekanntlich ebenfalls für Bilbao spielt. Mit ihm wollte er unbedingt noch ein weiteres Jahr zusammenspielen - unter anderem, weil ein ganz großes Highlight winkte: Denn das Europa-League-Finale 2025 fand in Bilbao statt, zuhause im San Mames wollte Williams gemeinsam mit seinem Bruder einen internationalen Titel feiern. Und beinahe hätten sie es zumindest ins Endspiel geschafft, auf dem Weg ins Halbfinale steuerte Williams vier Tore und zwei Assists bei. Der letzte Schritt misslang dann aber, im Halbfinale war Bilbao gegen Manchester United ziemlich chancenlos.

Williams hatte vor allem im Achtelfinalrückspiel gegen die AS Rom geglänzt, als sein Doppelpack nach 1:2-Hinspielniederlage entscheidend für die Wende sorgte, das Rückspiel zuhause gewannen die Basken mit 3:1. Insgesamt legte Williams eine ordentliche Saison 2024/25 hin. Doch er überragte keineswegs, was man nach seinen Errungenschaften bei der EM 2024 nun mehr denn je von ihm erwartet hatte. Zudem machten ihm mehr und mehr Verletzungsprobleme zu schaffen.

Dennoch war Williams im Sommer 2025 erneut heiß begehrt. Neben Barca soll unter anderem auch der FC Bayern München, der für die Flügel letztlich Luis Diaz holte und damit einen Volltreffer landete, seine Fühler nach dem EM-Star von 2024 ausgestreckt haben. Der deutsche Rekordmeister lockte den Offensivmann wohl mit einem satten Jahresgehalt, die Mühen waren aber bekanntlich vergeblich.