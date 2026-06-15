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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Hinter ihm liegt eine absolute Seuchensaison: Bayern Münchens ehemaliger Wunschspieler Nico Williams kämpft bei der WM um sein sportliches Standing

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Spanien - Cabo Verde
Spanien
N. Williams

Bei der EM 2024 ging sein Stern so richtig auf, doch ein Wechsel zu einem Topklub scheiterte gleich zweimal. Mittlerweile ist Nico Williams von den Weltbesten ziemlich weit entfernt - kehrt er die Entwicklung bei der WM wieder um?

Zwei turbulente Sommer liegen hinter Nico Williams. Vor zwei Jahren, 2024, begeisterte er mit dem Ball am Fuß jeden, der ihm zuschaute. Vor einem Jahr, 2025, schrieb er seine Schlagzeilen abseits des Platzes. Dieser Sommer, der im Jahr 2026, könnte nun ein richtungsweisender für die weitere Karriere des Superdribblers sein.

Denn Williams, dem alle Türen offen standen, dessen Weg zum absoluten Weltstar vorgezeichnet schien, befindet sich an einer Weg-Gabelung: Wird er noch konstant der Ausnahmespieler, der er sein kann? Oder wird es immer ruhiger um den Mann von Athletic Bilbao?

  • Bei der EM 2024 war Williams eine der Erscheinungen des Turniers. Gemeinsam mit dem damals für den Großteil der Endrunde erst 16-jährigen Lamine Yamal bildete er eine spanische Flügelzange, die nicht nur bei Fans der Furia Roja Jubelstürme auslöste. Mit seiner spektakulären Spielweise, seinen furiosen Dribblings glänzte Williams ein ums andere Mal. Ganz wichtig dabei: Es war effektive Kunst, der damals 21/22-Jährige hatte abseits seiner individuellen Highlights auch einen hohen Wert für die Mannschaft.

    Am Ende stand der EM-Titel, der überragende Williams wurde beim 2:1-Finalsieg über England zum Man of the Match gekürt, hatte nach Vorarbeit von Yamal mit coolem Abschluss das erste spanische Tor erzielt. "Im Moment ist es uns noch nicht wirklich bewusst, was wir erreicht haben", sagte ein freudentrunkener Williams nach dem Triumph von Berlin. "Das ist für jeden, der von Anfang an an mich geglaubt hat. [...] Die Menschen lernen mich nun besser kennen und bringen mir viel Respekt entgegen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich arbeite hart, um einer der Besten auf meiner Position zu sein."

    Tatsächlich galt Williams rund um die EM in Deutschland als einer der besten Flügelspieler des Planeten. Und daher dachte damals wohl auch niemand, dass der 23-jährige Spanier nun, im Vorfeld der WM 2026, weiterhin in Bilbao spielen würde. Und kaum jemand hätte geahnt, dass Williams aktuell von den Weltbesten auf seiner Position ziemlich weit entfernt ist.

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  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams: Sagte er Barcelona 2024 wegen eines Versprechens an seinen Bruder ab?

    Schon unmittelbar nach der EM 2024 hätte Williams für einen Megatransfer sorgen können. Der FC Barcelona wollte ihn unbedingt haben und galt eigentlich auch als sein absolutes Traumziel. Doch letztlich blieb er doch bei Athletic Club, dem Verein, für den er schon seit seinem 12. Lebensjahr spielt.

    Ein Grund dafür war wohl auch ein Versprechen an seinen älteren Bruder Inaki, der bekanntlich ebenfalls für Bilbao spielt. Mit ihm wollte er unbedingt noch ein weiteres Jahr zusammenspielen - unter anderem, weil ein ganz großes Highlight winkte: Denn das Europa-League-Finale 2025 fand in Bilbao statt, zuhause im San Mames wollte Williams gemeinsam mit seinem Bruder einen internationalen Titel feiern. Und beinahe hätten sie es zumindest ins Endspiel geschafft, auf dem Weg ins Halbfinale steuerte Williams vier Tore und zwei Assists bei. Der letzte Schritt misslang dann aber, im Halbfinale war Bilbao gegen Manchester United ziemlich chancenlos.

    Williams hatte vor allem im Achtelfinalrückspiel gegen die AS Rom geglänzt, als sein Doppelpack nach 1:2-Hinspielniederlage entscheidend für die Wende sorgte, das Rückspiel zuhause gewannen die Basken mit 3:1. Insgesamt legte Williams eine ordentliche Saison 2024/25 hin. Doch er überragte keineswegs, was man nach seinen Errungenschaften bei der EM 2024 nun mehr denn je von ihm erwartet hatte. Zudem machten ihm mehr und mehr Verletzungsprobleme zu schaffen.

    Dennoch war Williams im Sommer 2025 erneut heiß begehrt. Neben Barca soll unter anderem auch der FC Bayern München, der für die Flügel letztlich Luis Diaz holte und damit einen Volltreffer landete, seine Fühler nach dem EM-Star von 2024 ausgestreckt haben. Der deutsche Rekordmeister lockte den Offensivmann wohl mit einem satten Jahresgehalt, die Mühen waren aber bekanntlich vergeblich.

  • Nico Williams: Tür bei Barca ist "für ihn für immer zu"

    Williams' erneuter Wechselwunsch sorgte in Bilbao derweil für Unmut. Unbekannte hatten ein Wandgemälde, auf dem er und Bruder Inaki zu sehen sind, beschmiert, schrieben über Nicos Gesicht: "Ob du gehst oder bleibst, du hast unseren Respekt verloren." Athletic Club stellte sich demonstrativ hinter seinen Superstar, der wohl am liebsten wieder zu Barca wollte.

    Eine lukrative Vertragsverlängerung bei seinem Heimatklub lehnte Williams daher zunächst ab, stattdessen war Ende Juni 2025 bereits von einem Vorvertrag in Barcelona die Rede. Dort hätte er auch auf Vereinsebene mit seinem Kumpel Yamal zusammenspielen, mit dem Juwel der Katalanen ein kongeniales Duo bilden können. Zudem sei Williams davon überzeugt gewesen, perfekt in Barcas Spielstil unter Trainer Hansi Flick zu passen.

    Doch wenig später, Anfang Juli 2025, war klar: Für Williams geht es wieder nicht nach Barcelona, wo man eigentlich schon mit seiner Ankunft gerechnet hatte. Stattdessen unterschrieb er letztlich doch den neuen XXL-Vertrag in Bilbao, der ihn bis 2035 an die Basken bindet. Im entsprechenden Video zur Verlängerung nahm Williams sogar Bezug auf die Schmierereien über seinem Konterfei auf dem Wandgemälde, besprühte eben jenes stattdessen mit "2035".

    "Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist es für mich das Wichtigste, auf mein Herz zu hören", sagte Williams im Verkündungsvideo bei Instagram. "Ich bin dort, wo ich sein will, mit meinen Leuten. Das ist mein Zuhause." In Barcelona war man von Williams' Entscheidung freilich schwer enttäuscht. Der spanische Nationalspieler soll den Blaugrana nicht persönlich abgesagt haben, was im Camp Nou gar nicht gut ankam. "Die Tür für ihn ist für immer zu", zitierte der Radiosender RAC1 einen Barca-Insider.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams hat eine Seuchensaison hinter sich

    Der Weg zu seinem Traumverein versperrt, blieb Williams nichts anderes übrig, als sich auf die Vorzüge eines Verbleibs in Bilbao zu konzentrieren. "Ich denke, wir haben eine sehr lange Saison vor uns und große Dinge wie die Champions League, in der jeder gerne spielen würde. Und was gibt es Schöneres, als das mit dem Verein meines Lebens zu tun? Ich möchte weiterhin Geschichte schreiben", sagte er kurz nach seiner überraschenden Verlängerung.

    Mit Rückenwind aus einem starken Auftritt für Spanien im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich im Juni 2025, als er beim 5:4 gegen die Equipe Tricolore ein Tor selbst erzielte und ein weiteres auflegte, wollte Williams den Unmut, der aufgrund seiner Wechselabsichten in Bilbao mitunter vorherrschte, rasch umkehren und wieder Identifikationsfigur sein. Zumal er sich auf die Champions League ja ganz besonders freute.

    Die vergangene Spielzeit begann dann zunächst herausragend. Am 1. Spieltag von LaLiga war Williams beim 3:2 gegen Sevilla mit einem Tor und zwei Assists der Matchwinner. Doch es sollte einer seiner wenigen Höhepunkte in 2025/26 bleiben. Besonders bitter: In der Champions League, in der Bilbao nach der Ligaphase ausschied, stand Williams verletzungsbedingt nur zweimal in der Startelf. Lediglich drei Einsätze waren es insgesamt, seine bisher einzigen Auftritte im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt verliefen gänzlich glanzlos.

    Vor allem die Leiste machte Williams große Probleme. Für seinen Spielstil, der von Dynamik, schnellen Richtungswechseln und wendiger Ballführung lebt, ist jegliche physische Einschränkung natürlich Gift. Und so kam Williams nie so richtig in der abgelaufenen Saison an, musste sich immer wieder aufs Neue zurück kämpfen. Im Saisonfinale zwickte dann der Oberschenkel und zwischenzeitlich musste er sogar um seine Teilnahme an der WM 2026 bangen.

  • Kann Nico Williams bei der WM wieder glänzen?

    Für die Nationalmannschaft konnte Williams zum bisher letzten Mal im September 2025 auflaufen, als er beim 6:0 im WM-Qualifikationsspiel in der Türkei verletzt ausgewechselt werden musste und danach mehrere Wochen lang zum Zuschauen verdammt war.

    Spaniens Erfolgscoach Luis de la Fuente setzt in seinem WM-Kader trotz allem auf Williams. Obwohl der eine derart problematische Saison hinter sich hat und obwohl er ihn seit neun Monaten nicht mehr nominieren konnte. Er weiß genau, wie wichtig Williams für sein Team auf dem Weg zum EM-Triumph war - und will bei der WM-Endrunde daher keinesfalls auf ihn verzichten.

    Ebenso wie Lamine Yamal, der sich im April verletzte, kehrte Williams im Rahmen der WM-Vorbereitung erst kürzlich ins Training zurück. Die Oberschenkelprobleme scheinen überwunden und wenngleich ein Mitwirken im ersten Gruppenspiel gegen Kap Verde am Montag noch fraglich ist, könnte Williams im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle bei einem der Topfavoriten einnehmen.

    Im Optimalfall nutzt er die Bühne auch, um sein sportliches Standing wieder auf Vordermann zu bringen. Das hat seit dem Rausch der EM 2024 merklich gelitten, dennoch könnte Williams bei der WM wieder mit Kumpel Yamal Spaniens Flügelzange bilden. Wenn er hundertprozentig fit ist, dürfte er mit seinem Speed dafür weiterhin die erste Option sein. Wird dieser Sommer für Williams nun wieder positiv turbulent?

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