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Hier für die Real Club Legends… Sami Khedira tauscht den Platz und überrascht Straßenverkäufer Philipp [Anzeige]

Europa League

Jeder Klub hat sie – Fans, die alles für ihren Verein geben, das Spiel aber nur selten live sehen können. Seit über sechs Jahren arbeitet Philipp am Baumstrietzel-Stand direkt gegenüber dem Neckarstadion. Jeden Spieltag ist er vom Jubel der Fans umgeben, nah genug, um ihn zu spüren – aber nie in der Lage, selbst ins Stadion zu gehen und ein Spiel zu sehen.

Das änderte sich an einem unvergesslichen UEFA-Europa-League-Abend, als plötzlich ein bekanntes Gesicht an seinem Stand auftauchte: Mittelfeld-Legende Sami Khedira.

Als Partner der UEFA Europa League und der UEFA Conference League wollte Enterprise Rent-A-Car Fans wie Philipp etwas zurückgeben – und holte dafür den lokalen Helden Khedira zusammen mit seinen Mitarbeitern ins Boot, um Philipp einen Donnerstagabend zu schenken, den er nie vergessen wird.

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    Der in Stuttgart geborene Sami Khedira erzielte 2007 das entscheidende Tor zum Meistertitel seines Vereins und half dem Klub im selben Jahr ins Finale des UEFA-Cups – dem Wettbewerb, der später zur UEFA Europa League wurde. Nach Stationen bei Real Madrid und Juventus weiß er besser als die meisten, was es bedeutet, seinen Verein auf der europäischen Bühne zu vertreten. Dank Enterprise Rent-A-Car kehrte er nun ins Neckarstadion zurück – diesmal jedoch, um hungrige Fans am Stand zu bedienen, damit Philipp endlich selbst die Magie eines UEFA-Europa-League-Abends erleben konnte.

    "Es sind so viele interessante Teams dabei, gegen die man normalerweise nicht spielt … die Atmosphäre ist eine ganz andere als bei einem normalen Spiel … heute Abend hier zu sein, ist ein Traum, der wahr wird", strahlte Philipp.
    Mehr über den offiziellen Partner der UEFA Europa League und Conference League, Enterprise Rent-A-Car, erfahren Sie hier.

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