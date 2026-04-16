Hier für die Real Club Legends… Sami Khedira tauscht den Platz und überrascht Straßenverkäufer Philipp [Anzeige]

Der in Stuttgart geborene Sami Khedira erzielte 2007 das entscheidende Tor zum Meistertitel seines Vereins und half dem Klub im selben Jahr ins Finale des UEFA-Cups – dem Wettbewerb, der später zur UEFA Europa League wurde. Nach Stationen bei Real Madrid und Juventus weiß er besser als die meisten, was es bedeutet, seinen Verein auf der europäischen Bühne zu vertreten. Dank Enterprise Rent-A-Car kehrte er nun ins Neckarstadion zurück – diesmal jedoch, um hungrige Fans am Stand zu bedienen, damit Philipp endlich selbst die Magie eines UEFA-Europa-League-Abends erleben konnte.

"Es sind so viele interessante Teams dabei, gegen die man normalerweise nicht spielt … die Atmosphäre ist eine ganz andere als bei einem normalen Spiel … heute Abend hier zu sein, ist ein Traum, der wahr wird", strahlte Philipp.

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