Heute keine Spiele: Warum wird in der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Karfreitag nicht gespielt?

Keine Spiele am Karfreitag: Warum die Bundesliga pausiert, wer das entscheidet – und was das für den Spielplan bedeutet. Hier gibt’s alle Infos.

Wenn Ihr am Karfreitag auf Bundesliga hofft, müsst Ihr Euch gedulden. Der Profifußball in Deutschland ruht – und das ist gesetzlich so geregelt. Der Grund liegt nicht bei der DFL oder den Vereinen, sondern im Feiertagsgesetz. Und das hat es in sich.

Die Sache ist klar geregelt: An stillen Feiertagen dürfen keine öffentlichen Sportveranstaltungen stattfinden. Das gilt bundesweit – auch wenn die konkreten Gesetze Ländersache sind. Für Euch heißt das: kein Flutlichtspiel am Freitagabend, weder in Liga eins noch in Liga zwei. Die DFL muss den Spielplan anpassen – und tut das jedes Jahr aufs Neue.

GOAL zeigt Euch, warum am Karfreitag in der Bundesliga und der 2. Liga kein Ball rollt – und was hinter dem Spielverbot steckt.