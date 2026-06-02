"Heiß darauf, zum FCB zu wechseln": Schnappt sich Bayern München eine marokkanische WM-Hoffnung?

Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat der FCB nach den gescheiterten Bemühungen um Anthony Gordon mit Ismael Saibari von der PSV Eindhoven einen neuen Wunschspieler für die Offensive ausgemacht.

Laut Romano finden bereits Gespräche zwischen Bayern und Saibari statt, die nach der Gordon-Absage Fahrt aufgenommen hätten. Der Marokkaner sei "heiß darauf, diesen Sommer zu Bayern zu wechseln", heißt es.

In Eindhoven steht Saibari noch bis 2029 unter Vertrag. Romano zufolge wartet er derzeit darauf, dass der niederländische Meister seine Ablösevorstellungen für ihn kommuniziert. Neben den Bayern sollen gerüchtehalber auch Galatasaray und Paris Saint-Germain bei dem Offensivspieler anklopfen.

Die vor Ort ansässige niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad liefert derweil weitere Informationen zu Bayerns angeblichen Bemühungen um Saibari. Demnach habe die PSV Kenntnis darüber, dass der FCB um ihren Starspieler buhlt. Zudem schreibt Eindhovens Dagblad davon, dass die Niederländer eine "gigantische Ablöse" für Saibari fordern würden.

Diese könne demnach jenseits der 60 Millionen Euro liegen. Ein preislicher Rahmen, den sich die Bayern beim fehlgeschlagenen Versuch, Anthony Gordon nach München zu lotsen, dem Vernehmen nach in etwa als Limit gesetzt hatten. Dementsprechend dürfte Eindhovens Ablöseforderung zumindest kein Ausschlusskriterium für den FCB sein.

Zumal bei Joao Palhinha nun offenbar doch die wichtigen Einnahmen winken, die Bayern aus den Verkäufen zuletzt verliehener Spieler im Sommer unbedingt erzielen möchte, um das angepeilte Transferbudget für Neuzugänge zu gewährleisten. Entgegen jüngster Berichte, Palhinha würde mit einer Rückkehr zu Sporting Lissabon liebäugeln und an die Portugiesen möglicherweise erneut nur verliehen werden, soll der Mittelfeldspieler einem Romano-Bericht zufolge einen Verbleib bei Tottenham Hotspur favorisieren. Der englische Beinahe-Absteiger, der Palhinha in der abgelaufenen Saison aus München ausgeliehen hatte, besitzt wohl eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro und würde diese dem Vernehmen nach auch gerne ziehen.