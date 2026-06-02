Der FC Bayern München könnte diesen Sommer offenbar für einen völlig überraschenden Transfer sorgen.
"Heiß darauf, zum FCB zu wechseln": Schnappt sich Bayern München eine marokkanische WM-Hoffnung?
Ismael Saibari ist wohl "heiß darauf, zum FC Bayern zu wechseln"
Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat der FCB nach den gescheiterten Bemühungen um Anthony Gordon mit Ismael Saibari von der PSV Eindhoven einen neuen Wunschspieler für die Offensive ausgemacht.
Laut Romano finden bereits Gespräche zwischen Bayern und Saibari statt, die nach der Gordon-Absage Fahrt aufgenommen hätten. Der Marokkaner sei "heiß darauf, diesen Sommer zu Bayern zu wechseln", heißt es.
In Eindhoven steht Saibari noch bis 2029 unter Vertrag. Romano zufolge wartet er derzeit darauf, dass der niederländische Meister seine Ablösevorstellungen für ihn kommuniziert. Neben den Bayern sollen gerüchtehalber auch Galatasaray und Paris Saint-Germain bei dem Offensivspieler anklopfen.
Die vor Ort ansässige niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad liefert derweil weitere Informationen zu Bayerns angeblichen Bemühungen um Saibari. Demnach habe die PSV Kenntnis darüber, dass der FCB um ihren Starspieler buhlt. Zudem schreibt Eindhovens Dagblad davon, dass die Niederländer eine "gigantische Ablöse" für Saibari fordern würden.
Diese könne demnach jenseits der 60 Millionen Euro liegen. Ein preislicher Rahmen, den sich die Bayern beim fehlgeschlagenen Versuch, Anthony Gordon nach München zu lotsen, dem Vernehmen nach in etwa als Limit gesetzt hatten. Dementsprechend dürfte Eindhovens Ablöseforderung zumindest kein Ausschlusskriterium für den FCB sein.
Zumal bei Joao Palhinha nun offenbar doch die wichtigen Einnahmen winken, die Bayern aus den Verkäufen zuletzt verliehener Spieler im Sommer unbedingt erzielen möchte, um das angepeilte Transferbudget für Neuzugänge zu gewährleisten. Entgegen jüngster Berichte, Palhinha würde mit einer Rückkehr zu Sporting Lissabon liebäugeln und an die Portugiesen möglicherweise erneut nur verliehen werden, soll der Mittelfeldspieler einem Romano-Bericht zufolge einen Verbleib bei Tottenham Hotspur favorisieren. Der englische Beinahe-Absteiger, der Palhinha in der abgelaufenen Saison aus München ausgeliehen hatte, besitzt wohl eine Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro und würde diese dem Vernehmen nach auch gerne ziehen.
- AFP
Eigenwerbung im CL-Duell? Ismael Saibari gelang ein sehenswertes Tor gegen die Bayern
Die Verpflichtung eines neuen Spielers für die Angriffsreihe ist eine von Bayerns Prioritäten für den anstehenden Transfersommer. Das gewünschte Profil dabei: Flexibel in der Offensive einsetzbar, vor allem auf den Flügelpositionen und als Backup für Harry Kane im Sturmzentrum.
Gordon wäre dahingehend ein geeigneter Kandidat gewesen, mit dem englischen Nationalspieler soll Bayern auch bereits eine Einigung erzielt haben. Allerdings entschied sich Gordon letztlich dann doch für einen Wechsel zum FC Barcelona, der bis zu 80 Millionen Euro Ablöse an Newcastle United zahlt.
Mit Saibari ist nun offenbar der nächste Name heißes Thema an der Säbener Straße, der ins gesuchte Profil passen würde. Primäres Einsatzgebiet des marokkanischen Nationalspielers sind beide Außenbahnen und die Zehn, er kann aber auch als Neuner im Angriffszentrum agieren.
Bei Eindhovens 1:2-Niederlage gegen die Bayern zum Abschluss der Champions-League-Ligaphase Ende Januar war Saibari beispielsweise Teil einer Doppelspitze gewesen und hatte ein sehenswertes Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt. Damit und mit seinem grundsätzlich guten Mix aus Technik, Dynamik und Torgefahr hat der 25-Jährige die FCB-Bosse um Sportvorstand Max Eberl offenbar nachhaltig beeindruckt.
Ismael Saibari ist wichtiger Spieler bei WM-Geheimfavorit Marokko
Saibari verbrachte seine Jugendzeit unter anderem bei den belgischen Topklubs RSC Anderlecht und KRC Genk. 2020 war er aus Genks U21 zunächst in die zweite Mannschaft der PSV gewechselt und nach guten Leistungen dort zur Saison 2022/23 zu Eindhovens erster Mannschaft befördert worden.
Allen voran in den beiden zurückliegenden Spielzeiten war er bei der PSV eine absolute Schlüsselfigur, überzeugte auf dem Weg zu den Meistertiteln in der heimischen Liga konstant und setzte hier und da immer wieder Glanzlichter in der Champions League wie etwa mit seinem Traumtor gegen die Bayern.
Für den FCB knifflig: Bei der anstehenden WM könnte Saibari seinen Wert mit guten Auftritten für Geheimfavorit Marokko noch erheblich steigern und die PSV ruft dann möglicherweise einen noch höheren Preis auf. Bei den Marokkanern ist der Eindhoven-Star im offensiven Mittelfeld gesetzt, nahm schon beim Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel eine wichtige Rolle ein. Die WM startet für Saibari und Co. mit dem Gruppenkracher gegen Brasilien, angesichts der weiteren Vorrundengegner Schottland und Haiti ist Marokkos Minimalziel der Einzug in die K.o.-Phase.
- Getty Images Sport
FC Bayern interessiert? Ismael Saibaris Zahlen für die PSV Eindhoven
Spiele
142
Tore
42
Assists
29
Titel
3x Niederländischer Meister, 2x Niederländischer Pokalsieger
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.