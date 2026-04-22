Das gab der kriselnde Erstligist am Mittwoch bekannt. Rosenior hatte erst Anfang Januar einen Vertrag über sechs Jahre bei den Londonern unterschrieben, nun muss der 41-Jährige nach fünf Liganiederlagen in Serie gehen.
Heftiger Absturz nach starkem Start! FC Chelsea gibt einschneidende Personalentscheidung bekannt
"Diese Entscheidung ist dem Klub nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen blieben hinter den erforderlichen Standards zurück, obwohl in dieser Saison noch so viel auf dem Spiel steht", teilte Chelsea mit: "Während der Klub daran arbeitet, Stabilität in die Position des Teammanagers zu bringen, werden wir einen Prozess der Selbstreflexion durchlaufen, um die richtige langfristige Besetzung zu finden."
Rosenior war Anfang des Jahres als Nachfolger von Enzo Maresca auf die Insel gewechselt. Zuvor hatte er den französischen Erstligisten RC Straßburg, der wie Chelsea zum Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Todd Boehly zählt, trainiert. Der Wechsel hatte die Debatte um das sogenannte Multi-Club-Ownership-Modell im Profifußball befeuert, viele Fans von Straßburg sahen den Abschied ihres Trainers mitten in der Saison "als weiteren demütigenden Schritt in der Unterwerfung Racings unter Chelsea".
- AFP
Chelsea schmeißt Trainer Rosenior raus
Nach einem guten Start, der Klub-Weltmeister gewann die ersten vier Ligaspiele unter Rosenior, setzte schnell ein Negativtrend ein. Nach dem 0:3 am Dienstag bei Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion liegt Chelsea weiterhin sieben Punkte hinter einem Champions-League-Platz. In der Königsklasse waren die Engländer im Achtelfinale deutlich an Titelverteidiger Paris Saint-Germain gescheitert.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.