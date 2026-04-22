Heftiger Absturz nach starkem Start! FC Chelsea gibt einschneidende Personalentscheidung bekannt

"Diese Entscheidung ist dem Klub nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen blieben hinter den erforderlichen Standards zurück, obwohl in dieser Saison noch so viel auf dem Spiel steht", teilte Chelsea mit: "Während der Klub daran arbeitet, Stabilität in die Position des Teammanagers zu bringen, werden wir einen Prozess der Selbstreflexion durchlaufen, um die richtige langfristige Besetzung zu finden."

Rosenior war Anfang des Jahres als Nachfolger von Enzo Maresca auf die Insel gewechselt. Zuvor hatte er den französischen Erstligisten RC Straßburg, der wie Chelsea zum Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Todd Boehly zählt, trainiert. Der Wechsel hatte die Debatte um das sogenannte Multi-Club-Ownership-Modell im Profifußball befeuert, viele Fans von Straßburg sahen den Abschied ihres Trainers mitten in der Saison "als weiteren demütigenden Schritt in der Unterwerfung Racings unter Chelsea".