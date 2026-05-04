Heftige Kritik an eigener Mannschaft und den Schiedsrichtern! Arne Slot redet sich nach Niederlage des FC Liverpool in Rage

Dennoch entschied der Unparteiische nach Sichtung der VAR-Bilder, den Treffer für die Red Devils anzuerkennen. ManUnited ging mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit, Liverpool wiederum trat offensiv erst nach der Pause so richtig in Erscheinung.

Auf der anschließenden Pressekonferenz wollte Slot jedoch nicht auf der kontroversen Hand-Szene herumreiten, stattdessen störte den Niederländer etwas anderes: "Ich habe letzte Woche gesehen, wie mein Torhüter auf dem Boden lag und der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hat. Heute lag jemand von Manchester United außerhalb des Spielfeldes auf dem Boden und der Schiedsrichter hat unterbrochen, obwohl wir weiterspielen wollten", schimpfte der LFC-Trainer.

Solche Situationen würden sich durch die gesamte Liverpooler Spielzeit ziehen. "So Entscheidungen sind in jedem Spiel gegen uns ausgefallen. Das ist ein durchgängiges Muster über die gesamte Saison hinweg", klagte Slot.