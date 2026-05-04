Bei der 2:3-Pleite der Reds war Schiedsrichter Darren England mehrmals in den Fokus geraten. Für den meisten Diskussionsstoff sorgte ein vermeintliches Handspiel vor Uniteds Treffer zum 2:0, als Stürmer Benjamin Sesko das Spielgerät wohl mit den Fingern berührte.
Heftige Kritik an eigener Mannschaft und den Schiedsrichtern! Arne Slot redet sich nach Niederlage des FC Liverpool in Rage
Dennoch entschied der Unparteiische nach Sichtung der VAR-Bilder, den Treffer für die Red Devils anzuerkennen. ManUnited ging mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit, Liverpool wiederum trat offensiv erst nach der Pause so richtig in Erscheinung.
Auf der anschließenden Pressekonferenz wollte Slot jedoch nicht auf der kontroversen Hand-Szene herumreiten, stattdessen störte den Niederländer etwas anderes: "Ich habe letzte Woche gesehen, wie mein Torhüter auf dem Boden lag und der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hat. Heute lag jemand von Manchester United außerhalb des Spielfeldes auf dem Boden und der Schiedsrichter hat unterbrochen, obwohl wir weiterspielen wollten", schimpfte der LFC-Trainer.
Solche Situationen würden sich durch die gesamte Liverpooler Spielzeit ziehen. "So Entscheidungen sind in jedem Spiel gegen uns ausgefallen. Das ist ein durchgängiges Muster über die gesamte Saison hinweg", klagte Slot.
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Slot nimmt auch die eigenen Spieler in die Pflicht
Gleichwohl nahm der 47-Jährige auch seine eigene Mannschaft nicht aus der Verantwortung. "Das zweite Tor haben wir nicht wegen des Handspiels kassiert, sondern weil wir den Ball an einer dummen Stelle verloren haben und danach in den direkten Duellen nicht auf der Höhe waren", meinte Slot, der befand, dass die Reds schon das ganze Jahr über "lächerliche Tore" kassieren würden, "obwohl wir oft die bessere Mannschaft sind".
Man bekomme viel zu einfach Gegentore, weil "ein oder zwei Spieler abschalten" würden. "Daran müssen wir arbeiten. Darauf haben wir mehr Einfluss, auch wenn es offensichtlich ist, dass viele Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns laufen", so der Niederländer.
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Liverpool hält vierten Tabellenplatz in der Premier League
Im Traditions-Duell gegen Manchester United war Liverpool über 90 Minuten die klar unterlegene Mannschaft gewesen. Nach dem Pausen-Rückstand sorgten die Tore von Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo zwar für den zwischenzeitlichen Ausgleich, United hatte dank eines späten Treffers von Kobbie Mainoo aber das letzte Wort.
Durch die Pleite verharrt Liverpool auf Tabellenrang vier. Mit sechs Punkten Vorsprung vor dem ersten Nicht-Champions-League-Rang (Platz sechs) kann den Reds die Qualifikation für die Königsklasse allerdings nur noch theoretisch genommen werden.