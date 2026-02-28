In Minute 18 hatte Schlotterbeck den Münchner Rechtsverteidiger mit offener Sohle links am Knöchel getroffen, der daraufhin zunächst liegen blieb und sich vor Schmerzen am Boden krümmte. Dabei hielt er sich die Hände vors Gesicht - vermutlich mit der Befürchtung, sich schwer verletzt zu haben.
"Glaube, dass man da schon Rot geben kann": Nico Schlotterbeck vom BVB räumt "Glück" bei heftigem Foul gegen Star des FC Bayern ein
Letztlich rappelte sich Stanisic nach wenigen Minuten auf. "Gott sei Dank steht er wieder. Ich habe viele solche Verletzungen mitgemacht", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus emotional. Auch der Rekordnationalspieler hatte schon Schlimmeres befürchtet.
Derweil wartete Schiedsrichter Sven Jablonski zunächst mit der Bewertung der Situation ab, schaute sich nach Absprache mit dem VAR die Szene nochmal am Spielfeldrand an und beließ es schließlich bei einer Verwarnung und Gelb für Schlotterbeck. Für Stanisic ging es indes ohne sichtbare Probleme weiter - Matthäus stufte die Entscheidung derweil als richtig ein.
Schlotterbeck gab nach Spielende wiederum zu Protokoll, Glück gehabt zu haben, dass er nach dem Foul nicht vom Platz gestellt wurde. "Ich hatte das Gefühl, dass ich zuerst am Ball bin und ihn dann aber schon ordentlich treffe. Es ist sehr unglücklich in meinen Augen. Man sieht, dass ich über den Ball rutsche. Sonst treffe ich ihn auch nicht am Schienbein sondern weiter unten", erklärte der Innenverteidiger bei Sky.
- Getty Images Sport
Ausgerechnet Schlotterbeck bringt den BVB in Führung
Er selbst hätte sich über einen Platzverweis nicht beschweren dürfen. "Keine Ahnung. Die Intensität war jetzt nicht so hoch, dass ich da mit vollem Dampf hingegangen bin. Ich glaube, dass man da schon Rot geben kann. Da hatte ich ein bisschen Glück."
In der zweiten Halbzeit stand der 26-Jährige dann erneut im Mittelpunkt. Nach einem Kontakt im Dortmunder 16er - ironischerweise wieder gegen Stanisic - entschied Schiedsrichter Jablonski auf Strafstoß für die Bayern, Schlotterbeck kam um eine Gelbe Karte allerdings herum.
"Ich finde, ich treffe ihn nicht viel. Ein bisschen am Schienbein, aber er steht dann sogar noch mit dem Bein drauf und fällt dann. Das ist ein sehr, sehr leichter Kontakt. Für das mit dann Gelb zu geben ... weiß ich nicht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ob es Elfmeter war, ist dann eine andere Sache", so der BVB-Verteidiger.
Im 'Klassiker' gegen die Bayern hatte Schlotterbeck den BVB zunächst in Führung gebracht. Ein Doppelpack von Harry Kane drehte die Partie nach der Pause zu Gunsten der Münchner, ehe Daniel Svensson kurz vor Schluss den 2:2 Ausgleich markierte. Als bereits alles nach einer Punkteteilung aussah, traf Joshua Kimmich zum viel umjubelten 3:2-Sieg für den FCB, der in der Tabelle damit auf elf Punkte davonzieht.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.