"Glaube, dass man da schon Rot geben kann": Nico Schlotterbeck vom BVB räumt "Glück" bei heftigem Foul gegen Star des FC Bayern ein

Er selbst hätte sich über einen Platzverweis nicht beschweren dürfen. "Keine Ahnung. Die Intensität war jetzt nicht so hoch, dass ich da mit vollem Dampf hingegangen bin. Ich glaube, dass man da schon Rot geben kann. Da hatte ich ein bisschen Glück."

In der zweiten Halbzeit stand der 26-Jährige dann erneut im Mittelpunkt. Nach einem Kontakt im Dortmunder 16er - ironischerweise wieder gegen Stanisic - entschied Schiedsrichter Jablonski auf Strafstoß für die Bayern, Schlotterbeck kam um eine Gelbe Karte allerdings herum.

"Ich finde, ich treffe ihn nicht viel. Ein bisschen am Schienbein, aber er steht dann sogar noch mit dem Bein drauf und fällt dann. Das ist ein sehr, sehr leichter Kontakt. Für das mit dann Gelb zu geben ... weiß ich nicht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ob es Elfmeter war, ist dann eine andere Sache", so der BVB-Verteidiger.

Im 'Klassiker' gegen die Bayern hatte Schlotterbeck den BVB zunächst in Führung gebracht. Ein Doppelpack von Harry Kane drehte die Partie nach der Pause zu Gunsten der Münchner, ehe Daniel Svensson kurz vor Schluss den 2:2 Ausgleich markierte. Als bereits alles nach einer Punkteteilung aussah, traf Joshua Kimmich zum viel umjubelten 3:2-Sieg für den FCB, der in der Tabelle damit auf elf Punkte davonzieht.