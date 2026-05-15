Heftige Beleidigung gegen Trainer Albert Riera! Nationalspieler sorgt offenbar für Eklat bei Eintracht Frankfurt

Nach seinem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 87. Spielminute legte der wenige Minuten zuvor eingewechselte Burkardt beim Jubel zunächst seinen Finger auf den Mund, gestikulierte wild umher und blickte immer wieder zu seinem Trainer. Im Anschluss soll der 25-Jährige Bild-Infos zufolge "Puta madre" in Richtung Riera gerufen haben. Wörtlich übersetzt heißt das "Hurenmutter", wird im Spanischen aber auch als Fluch im Sinne von "verdammte Sch***e" verwendet.

Im direkten Nachgang war davon zunächst nichts mitbekommen worden, erst nach Sichtung der Videobilder sei der Stürmer überführt worden. Riera soll Burkardt daraufhin vor versammelter Mannschaft mit seinem Verhalten konfrontiert haben, wobei sich der Spieler geständig gezeigt habe und offenbarte, dass er lediglich aus der Emotion heraus so gehandelt habe.

Frankfurt selbst gab zu dem Vorfall kein Statement ab, Riera allerdings sprach dem Vernehmen nach eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro wegen respektlosem Verhalten aus. Weitere disziplinarische Maßnahmen könnten noch folgen.