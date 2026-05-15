Einem Bericht der Bild zufolge wurde der fünfmalige deutsche Nationalspieler am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund ausfällig gegenüber dem nach Saisonende mutmaßlich scheidenden Riera.
Heftige Beleidigung gegen Trainer Albert Riera! Nationalspieler sorgt offenbar für Eklat bei Eintracht Frankfurt
Nach seinem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 87. Spielminute legte der wenige Minuten zuvor eingewechselte Burkardt beim Jubel zunächst seinen Finger auf den Mund, gestikulierte wild umher und blickte immer wieder zu seinem Trainer. Im Anschluss soll der 25-Jährige Bild-Infos zufolge "Puta madre" in Richtung Riera gerufen haben. Wörtlich übersetzt heißt das "Hurenmutter", wird im Spanischen aber auch als Fluch im Sinne von "verdammte Sch***e" verwendet.
Im direkten Nachgang war davon zunächst nichts mitbekommen worden, erst nach Sichtung der Videobilder sei der Stürmer überführt worden. Riera soll Burkardt daraufhin vor versammelter Mannschaft mit seinem Verhalten konfrontiert haben, wobei sich der Spieler geständig gezeigt habe und offenbarte, dass er lediglich aus der Emotion heraus so gehandelt habe.
Frankfurt selbst gab zu dem Vorfall kein Statement ab, Riera allerdings sprach dem Vernehmen nach eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro wegen respektlosem Verhalten aus. Weitere disziplinarische Maßnahmen könnten noch folgen.
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Muss Albert Riera Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen?
Burkardt wird generell ein schwieriges Verhältnis zum Coach der SGE nachgesagt. Nicht nur kommt der Stürmer unter dem Spanier nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten, um sich für eine WM-Teilnahme zu empfehlen, auch menschlich sollen beide nicht miteinander auskommen.
So war jüngst berichtet worden, dass sich der 25-Jährige über seinen Berater bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche über Riera beschwert haben soll, nachdem der Trainer Burkardt über seinen Co-Trainer Jan Fießer Kritik an dessen Fitnesswerten hatte ausrichten lassen.
Im Anschluss war der Zwist auch Thema einer denkwürdigen Pressekonferenz des Spaniers vor dem Spiel gegen den BVB. Die Medienberichte über den Streit seien "totaler Bullshit", schimpfte der Eintracht-Trainer. "Was soll ich erklären? Ihr schreibt sowieso, was ihr wollt."
Nicht nur zu Burkardt, sondern auch zu einigen anderen SGE-Spielern wie Ritsu Doan, Can Uzun oder Mario Götze soll Riera ein schwieriges Verhältnis haben. Riera muss den Klub dem Vernehmen nach im Sommer verlassen. Als möglicher Nachfolger wird Ex-Trainer Adi Hütter gehandelt.