Heftige Abrechnung mit Albert Riera: Nationalspieler zieht ernüchterte Bilanz über die letzten Monate bei Eintracht Frankfurt

Riera ist bei der Eintracht nicht erst seit den Scharmützeln mit Burkardt umstritten, soll es sich auch mit anderen prominenten Spielern im Kader verscherzt haben. Daher gilt es auch als sehr wahrscheinlich, dass der 44-Jährige gegen Stuttgart zum letzten Mal als Frankfurts Trainer in Erscheinung trat und nun gehen muss.

Riera hatte erst Anfang Februar für den kurz zuvor entlassenen Dino Toppmöller übernommen, sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2028. Das Aus scheint aber unausweichlich, am Samstag wurden auch die Fans mit Pfiffen und einem unmissverständlichen Plakat deutlich: "Danke für Nichts", stand darauf auf spanisch geschrieben. Rieras Reaktion auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen den VfB: "Das ist ganz einfach. Wenn man nicht gewinnt, ist man nicht gut genug. Und das ist mein Beruf. Mein Job ist es, zu gewinnen, gut zu sein. Also akzeptiere ich das."

Frankfurts Suche nach einem Riera-Nachfolger soll bereits auf Hochtouren laufen. Einem Bericht des kicker zufolge beschäftigen sich die Hessen dabei unter anderem mit einer Rückkehr von Adi Hütter, der die Eintracht schon von 2018 bis 2021 trainierte und seit seinem Aus bei der AS Monaco im Oktober vergangenen Jahres ohne Trainerjob ist.