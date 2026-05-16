"Ich muss ehrlich sagen, dass das System, das der Trainer versucht hat spielen zu lassen, nicht zu Eintracht Frankfurt gepasst hat", sagte Burkardt im Anschluss an das 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Samstag der ARD.
Heftige Abrechnung mit Albert Riera: Nationalspieler zieht ernüchterte Bilanz über die letzten Monate bei Eintracht Frankfurt
Eine ungewöhnlich deutliche öffentliche Kritik eines Spielers an seinem Coach, die Burkardt danach aber noch einordnete. Denn die Mannschaft habe Rieras System auch "nicht richtig ausgefüllt. Die Mannschaft hat an erster Stelle versagt und der Trainer hat auch nicht das rausgeholt, was er sich gewünscht hat", so der Stürmer weiter.
Burkardts Verhältnis zu Riera galt schon vor dieser Aussage als ziemlich angespannt. Der 25-Jährige soll vor einigen Wochen seinen Berater eingeschaltet haben, um sich bei Sportvorstand Markus Krösche über Frankfurts Trainer zu beschweren, nachdem jener Burkardt über einen seiner Assistenzcoaches Kritik an dessen Fitnesswerten und Defensivarbeit übermittelt hatte. Der entsprechende Medienbericht dazu war Anfang Mai eines der bestimmenden Themen auf einer denkwürdigen Pressekonferenz Rieras. Dabei hatte der Spanier in Richtung der anwesenden Journalisten geschimpft: "Was soll ich erklären? Ihr schreibt sowieso, was ihr wollt". Den Vorfall mit Burkardt bestätigte er indirekt, als er meinte, dieser liege "bereits zwei Wochen zurück".
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Jonathan Burkardt musste nach Angriff auf Albert Riera schon eine Strafe zahlen
Am vergangenen Bundesligaspieltag soll Burkardt, unter Riera zuletzt kein Stammspieler mehr, seinem Ärger über den Coach dann vehement Luft gemacht haben. Kurz zuvor eingewechselt, traf der deutsche Nationalspieler bei Borussia Dortmund in der 87. Minute zum 2:3-Endstand aus Frankfurter Sicht, unmittelbar nach dem Treffer rief Burkardt Riera einen ziemlich heftigen spanischen Fluch zu.
Der Trainer soll Burkardt anschließend vor versammelter Mannschaft zurechtgewiesen und zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro belegt haben. Riera bestätigte am Freitag, dass Burkardt bestraft worden sei. Beim Saisonfinale gegen Stuttgart saß Burkardt abermals zunächst auf der Bank, wurde für die letzte halbe Stunde eingewechselte und sicherte der Eintracht mit zwei Elfmetertoren noch ein 2:2-Unentschieden. Der Sprung vorbei am SC Freiburg auf Platz sieben gelang Burkardt und Co. allerdings nicht mehr, als Achter hat Frankfurt die Qualifikation für das internationale Geschäft erstmals seit 2020 verpasst.
Eintracht Frankfurt: Kommt Adi Hütter zurück?
Riera ist bei der Eintracht nicht erst seit den Scharmützeln mit Burkardt umstritten, soll es sich auch mit anderen prominenten Spielern im Kader verscherzt haben. Daher gilt es auch als sehr wahrscheinlich, dass der 44-Jährige gegen Stuttgart zum letzten Mal als Frankfurts Trainer in Erscheinung trat und nun gehen muss.
Riera hatte erst Anfang Februar für den kurz zuvor entlassenen Dino Toppmöller übernommen, sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2028. Das Aus scheint aber unausweichlich, am Samstag wurden auch die Fans mit Pfiffen und einem unmissverständlichen Plakat deutlich: "Danke für Nichts", stand darauf auf spanisch geschrieben. Rieras Reaktion auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen den VfB: "Das ist ganz einfach. Wenn man nicht gewinnt, ist man nicht gut genug. Und das ist mein Beruf. Mein Job ist es, zu gewinnen, gut zu sein. Also akzeptiere ich das."
Frankfurts Suche nach einem Riera-Nachfolger soll bereits auf Hochtouren laufen. Einem Bericht des kicker zufolge beschäftigen sich die Hessen dabei unter anderem mit einer Rückkehr von Adi Hütter, der die Eintracht schon von 2018 bis 2021 trainierte und seit seinem Aus bei der AS Monaco im Oktober vergangenen Jahres ohne Trainerjob ist.
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Albert Riera: Seine Bilanz bei Eintracht Frankfurt
Spiele
14
Siege
4
Unentschieden
5
Niederlagen
5
Tore
21:20
Punkte pro Spiel
1,21