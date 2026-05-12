Bei Eintracht Frankfurt deutet sich nach einer mehr als turbulenten Saison ein radikaler Umbruch an. Außerdem gibt es zahlreiche Kandidaten für die mögliche Nachfolge von Trainer Albert Riera.
Haufenweise Verkaufskandidaten bei Eintracht Frankfurt? Markus Krösche erwartet wohl Mammutaufgabe - ersetzt ein ehemaliger BVB-Trainer Albert Riera?
Eintracht Frankfurt vor XXL-Umbruch im Sommer?
Wie die Bild-Zeitung berichtet, könnten zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Allein die acht aktuell verliehenen Spieler, darunter Elye Wahi und Junior Dina Ebimbe, sollen den Verein verlassen. Außerdem würden haufenweise Akteure aus dem aktuellen Kader als Verkaufskandidaten gelten.
Die Rede ist unter anderem von Nationalspieler Nnamdi Collins, den es auf die Insel ziehen soll, Fares Chaibi (Interesse aus Frankreich, England und Italien) und Ellyes Skhiri. Letzterer soll keine Rolle mehr in den Planungen von Sportvorstand Markus Krösche spielen. Außerdem könnten die Leistungsträger Nathaniel Brown, Can Uzun und Hugo Larsson der Eintracht den Rücken kehren, die allesamt für ein ordentliches Transferplus sorgen würden. Geld, was für die vielen Neuzugänge gebraucht wird, die im Umkehrschluss an den Main kommen müssten.
Zumal Frankfurt droht, das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen. Auch eine Teilnahme an der Conference League, die maximal noch möglich ist, ist aber schon eine herbe Enttäuschung. Dahingehend muss die SGE auf Schützenhilfe von RB Leipzig hoffen. Lässt der Tabellensiebte SC Freiburg gegen die Sachsen Punkte liegen, könnten die Adler vorbeiziehen. Am letzten Spieltag wartet der VfB Stuttgart, für den es noch um die Champions League geht. Der Rückstand der Eintracht beträgt einen Zähler. Ein Ausweg wäre auch ein Triumph des SCF in der Europa League, wo es im Finale gegen Aston Villa geht.
Die sportliche Situation ist auch nicht förderlich für die Verhandlungsposition bei Leih-Stürmer Arnaud Kalimuendo, der im Winter von Nottingham Forest per Leihe kam. Die Kaufoption beträgt dem Vernehmen nach 27 Millionen Euro. Krösche will wohl in Nachverhandlungen gehen.
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Wer folgt auf Albert Riera? Gleich mehrere Kandidaten gehandelt
Darüber hinaus muss sich um einen neuen Trainer gekümmert werden. Streitfigur Riera steht übereinstimmenden Medienberichten vor dem Aus. Als mögliche Kandidaten werden schon länger Kjetil Knutsen (Bodö/Glimt) und Jacob Neestrup (vereinslos) gehandelt. Auch Matthias Jaissle, der Saudi-Arabien im Sommer angeblich den Rücken kehren will, und Domenico Tedesco sind im Gespräch. Der frühere Schalke-Coach war zuletzt bei Fenerbahce Istanbul entlassen worden. Eine Rückkehr der Ex-Trainer Adi Hüter (vereinslos) und Oliver Glasner (vor dem Abschied bei Crystal Palace) gilt als ebenso unwahrscheinlich wie ein Engagement von Roger Schmidt. Der frühere Coach von Bayer Leverkusen hat dem Trainergeschäft zuletzt den Rücken gekehrt und fungiert seit Oktober vergangenen Jahres als Global Sports Director in der japanischen Liga.
Als weitere Kandidaten nennt die Bild-Zeitung Mike Tullberg, der schon nach Glasners Aus 2023 in Frankfurt gehandelt wurde. Der ehemalige BVB-Coach (Jugend, Reserve und Interimistisch vor Niko Kovac) steht aber noch bis 2029 beim FC Midtjylland in seinem Heimatland Dänemark unter Vertrag. Außerdem werde über eine Lösung mit einem jungen, unerfahrenen Trainer diskutiert, um neue Reize zu setzen.
Dahingehend ist die Rede von Tobias Strobl (38), der mit dem SC Verl nur knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste. Das sei auch Krösche nicht entgangen. Tonda Eckert (33), der mit dem FC Southampton um den Aufstieg in die Premier League kämpft, und Danny Röhl (37) werden ebenfalls genannt. Der einstige Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München ist aktuell Trainer von den Glasgow Rangers und besitzt noch einen Vertrag bis 2028. An ihm soll auch der VfL Wolfsburg Interesse zeigen.