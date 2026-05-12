Haufenweise Verkaufskandidaten bei Eintracht Frankfurt? Markus Krösche erwartet wohl Mammutaufgabe - ersetzt ein ehemaliger BVB-Trainer Albert Riera?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, könnten zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Allein die acht aktuell verliehenen Spieler, darunter Elye Wahi und Junior Dina Ebimbe, sollen den Verein verlassen. Außerdem würden haufenweise Akteure aus dem aktuellen Kader als Verkaufskandidaten gelten.

Die Rede ist unter anderem von Nationalspieler Nnamdi Collins, den es auf die Insel ziehen soll, Fares Chaibi (Interesse aus Frankreich, England und Italien) und Ellyes Skhiri. Letzterer soll keine Rolle mehr in den Planungen von Sportvorstand Markus Krösche spielen. Außerdem könnten die Leistungsträger Nathaniel Brown, Can Uzun und Hugo Larsson der Eintracht den Rücken kehren, die allesamt für ein ordentliches Transferplus sorgen würden. Geld, was für die vielen Neuzugänge gebraucht wird, die im Umkehrschluss an den Main kommen müssten.

Zumal Frankfurt droht, das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen. Auch eine Teilnahme an der Conference League, die maximal noch möglich ist, ist aber schon eine herbe Enttäuschung. Dahingehend muss die SGE auf Schützenhilfe von RB Leipzig hoffen. Lässt der Tabellensiebte SC Freiburg gegen die Sachsen Punkte liegen, könnten die Adler vorbeiziehen. Am letzten Spieltag wartet der VfB Stuttgart, für den es noch um die Champions League geht. Der Rückstand der Eintracht beträgt einen Zähler. Ein Ausweg wäre auch ein Triumph des SCF in der Europa League, wo es im Finale gegen Aston Villa geht.

Die sportliche Situation ist auch nicht förderlich für die Verhandlungsposition bei Leih-Stürmer Arnaud Kalimuendo, der im Winter von Nottingham Forest per Leihe kam. Die Kaufoption beträgt dem Vernehmen nach 27 Millionen Euro. Krösche will wohl in Nachverhandlungen gehen.