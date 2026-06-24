"Hatten nie Bock darauf, gegen ihn zu spielen": Insider erklärt, was Bayern Münchens Wunschspieler Ismael Saibari ausmacht - und hat eine Warnung parat

"Meine Abwehrkollegen und ich hatten nie Bock darauf, gegen ihn zu spielen. Er hat uns total genervt und geärgert", sagte der deutsche Keeper von Twente Enschede, gegen den Saibari mit Noch-Klub PSV Eindhoven bisher viermal spielte, im Interview mit Sport Bild.

"Immer, wenn er die Kugel hat, passiert irgendwas Gefährliches nach vorne", schwärmte Unnerstall von dem Offensivspieler, der unmittelbar vor einem Wechsel zum FCB steht. Saibari sei "ein super kreativer Spieler, stark im Dribbling und im Eins-gegen-eins. Dreht er auf, ist er kaum zu verteidigen".

Kurzzeitig war Unnerstall bei der PSV Eindhoven sogar Teamkollege von Saibari. Der Marokkaner war 2020 vom KRC Genk in die zweite Mannschaft des niederländischen Spitzenklubs gewechselt, hatte daraufhin in der einzigen gemeinsamen PSV-Saison mit Unnerstall aber immerhin zwei Kurzeinsätze im A-Team. Für den ehemaligen deutschen Junioren-Nationaltorwart ging es 2021 dann zu Twente, wo er seither die Nummer 1 zwischen den Pfosten ist.

Saibari bezeichnet Unnerstall als "den besten Spieler der Eredivisie. Saibari ist ein Typ Fußballer, der sagt: 'Okay, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Tor - dann gib mir den Ball, ich mach' das schon'".