Eredivisie-Torwart Lars Unnerstall hat von den Qualitäten von Bayern Münchens designiertem Neuzugang Ismael Saibari geschwärmt.
"Hatten nie Bock darauf, gegen ihn zu spielen": Insider erklärt, was Bayern Münchens Wunschspieler Ismael Saibari ausmacht - und hat eine Warnung parat
Lars Unnerstall über Bayern-Wunschspieler Ismael Saibari: "Hat uns total genervt"
"Meine Abwehrkollegen und ich hatten nie Bock darauf, gegen ihn zu spielen. Er hat uns total genervt und geärgert", sagte der deutsche Keeper von Twente Enschede, gegen den Saibari mit Noch-Klub PSV Eindhoven bisher viermal spielte, im Interview mit Sport Bild.
"Immer, wenn er die Kugel hat, passiert irgendwas Gefährliches nach vorne", schwärmte Unnerstall von dem Offensivspieler, der unmittelbar vor einem Wechsel zum FCB steht. Saibari sei "ein super kreativer Spieler, stark im Dribbling und im Eins-gegen-eins. Dreht er auf, ist er kaum zu verteidigen".
Kurzzeitig war Unnerstall bei der PSV Eindhoven sogar Teamkollege von Saibari. Der Marokkaner war 2020 vom KRC Genk in die zweite Mannschaft des niederländischen Spitzenklubs gewechselt, hatte daraufhin in der einzigen gemeinsamen PSV-Saison mit Unnerstall aber immerhin zwei Kurzeinsätze im A-Team. Für den ehemaligen deutschen Junioren-Nationaltorwart ging es 2021 dann zu Twente, wo er seither die Nummer 1 zwischen den Pfosten ist.
Saibari bezeichnet Unnerstall als "den besten Spieler der Eredivisie. Saibari ist ein Typ Fußballer, der sagt: 'Okay, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Tor - dann gib mir den Ball, ich mach' das schon'".
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Ismael Saibari vor Wechsel zum FC Bayern: "Er wird nicht gleich alles in Grund und Boden spielen"
Nachdem Bayern zunächst mit angeblichen Bemühungen um den englischen Nationalspieler Anthony Gordon, der stattdessen zum FC Barcelona wechselte, gescheitert war, kristallisierte sich in den vergangenen Wochen Saibari als der neue Wunschspieler für die Offensive heraus. Der 25-Jährige passt genau ins gesuchte Profil, kann sowohl auf der Zehn und beiden Außenbahnen als auch in der Sturmspitze agieren und damit beim FCB unter anderem Backup für Harry Kane sein.
Einem jüngsten Bericht von Sky zufolge soll die Sockelablöse für Saibari knapp unter 50 Millionen Euro liegen. Inklusive Bonuszahlungen könnte sich die Summe demnach auf bis zu 52 Millionen Euro erhöhen. Mit dem marokkanischen Nationalspieler selbst soll sich der deutsche Rekordmeister schon länger einig sein, er unterschreibt wohl einen Vierjahresvertrag bis 2030.
Unnerstall warnte indes angesichts des Qualitätssprungs aus der Eredivisie in die Bundesliga trotz all des Lobes für Saibari davor, in München allzu schnell Wunderdinge von dem neuen Offensivstar zu erwarten: "Spieler, die aus der Eredivisie zu einem Topklub der Bundesliga kommen, brauchen oft mindestens ein halbes Jahr, um sich zurechtzufinden", gab der 35-Jährige zu bedenken. "Saibari wird nicht gleich alles in Grund und Boden spielen, aber er wird die Bundesliga definitiv bereichern. Bayern wird mit ihm gefährlicher und variabler", so Unnerstall.
Ismael Saibari glänzt bei der WM für Marokko
Saibari, dessen Vertrag in Eindhoven noch bis 2029 läuft, war bei der PSV zuletzt eine absolute Schlüsselfigur. 19 Tore und neun Assists gelangen ihm wettbewerbsübergreifend in 37 Einsätzen der abgelaufenen Saison. Unter anderem sorgte er mit einem sehenswerten Tor bei der 1:2-Niederlage gegen seinen wohl künftigen Klub aus München in der Champions-League-Ligaphase Ende Januar für Furore.
Bei der WM stellt Saibari sein Können aktuell auch auf der Weltbühne unter Beweis. Bei Marokko ist er in der Sturmspitze gesetzt und erzielte beim 1:1 gegen Brasilien und beim 1:0 gegen Schottland beide bisherigen Turnier-Tore des Geheimfavoriten.
Mit einem möglichst hohen Sieg gegen das bereits ausgeschiedene Haiti im abschließenden Vorrundenspiel in der Nacht auf Donnerstag (deutsche Zeit 0 Uhr) wollen die Marokkaner noch an den Brasilianern vorbeiziehen und sich den Gruppensieg sichern.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.