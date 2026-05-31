"Hatte keine Chance, mich von Euch allen zu verabschieden": Angeblicher Bayern-Kandidat wurde von seinem Aus beim FC Liverpool kalt erwischt

Aus der angestrebten Einigung aber wurde nichts. Nachdem sich die Meldungen in diese Richtung am Freitag verdichtet hatten, schuf der Klub am Sonntag Klarheit. In einer offiziellen Mitteilung hieß es: "Der FC Liverpool kann bestätigen, dass Ibrahima Konate den Verein im Sommer mit auslaufendem Vertrag verlässt." Konate verlasse die Anfield Road mit "Dankbarkeit und Wertschätzung für seinen Beitrag", heiß es weiter.

Konate wechselte 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Reds und gewann mit ihnen unter anderem 2025 die englische Meisterschaft. "Ich kam als junger Spieler mit großen Träumen und heute gehe ich mit Erinnerungen, die ich mein Leben lang behalten werde", so der Abwehrspieler. Es sei "eine Ehre" für ihn gewesen, für Liverpool zu spielen. Abschließend meinte er: "Das ist kein leichter Abschied. Aber nun ist es Zeit für eine neue Herausforderung und ein neues Kapitel. Wir sehen uns bald."

Derweil gibt es eine Menge Spekulationen um Konates nächsten Arbeitgeber. Laut L'Equipe gehört zum Kreis der Kandidaten neben Liverpools PL-Rivale Chelsea und Champions-League-Sieger PSG auch der FC Bayern. Footmercato berichtet am Sonntag, dass auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien möglich sei: Der finanzkräftige Ex-Meister Al-Ittihad liege bei Konate "auf der Lauer", heißt es.