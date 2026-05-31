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"Hatte keine Chance, mich von Euch allen zu verabschieden": Angeblicher Bayern-Kandidat wurde von seinem Aus beim FC Liverpool kalt erwischt

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Ibrahima Konaté

Ibrahima Konate hat sich nach seinem Ende beim FC Liverpool mit einem emotionalen Beitrag auf Social Media zu Wort gemeldet und durchblicken lassen, dass er fest von einer Einigung ausgegangen ist.

Der Abschied des französischen Nationalspielers Ibrahima Konate vom FC Liverpool ist perfekt. Am Sonntag verkündete zunächst der entthronte englische Meister den Weggang des ehemaligen Bundesligaprofis. Wenig später ließ auch Konate mit einem emotionalen Statement bei Social Media aufhorchen.

  • "Ich bin tieftraurig, dass ich keine Chance hatte, mich von Euch allen beim letzten Spiel zu verabschieden", schrieb der 27-Jährige an die LFC-Fans gerichtet bei Instagram. "Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor Euch trage." Worte, die darauf hindeuten, dass Konate ehrlich überrascht vom Scheitern der Vertragsverhandlungen mit den Liverpooler Verantwortlichen war.

    Zwar zog sich der Poker um eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers einige Monate hin, jedoch sah es noch vor wenigen Wochen nach einem Happy End aus. Konate selbst erklärte Mitte April nach dem Derbysieg gegen den FC Everton: "Es gab Gespräche mit dem Verein und wir sind kurz vor einer Einigung." L'Equipe berichtete damals, es seien "nur noch Details" zu klären, während Konate ergänzte: "Ich glaube, jeder hat sich das seit langer Zeit gewünscht und wir sind auf einem guten Weg. Es geht voran."

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  • konate⒞Getty Images

    Ibrahima Konate wird beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt

    Aus der angestrebten Einigung aber wurde nichts. Nachdem sich die Meldungen in diese Richtung am Freitag verdichtet hatten, schuf der Klub am Sonntag Klarheit. In einer offiziellen Mitteilung hieß es: "Der FC Liverpool kann bestätigen, dass Ibrahima Konate den Verein im Sommer mit auslaufendem Vertrag verlässt." Konate verlasse die Anfield Road mit "Dankbarkeit und Wertschätzung für seinen Beitrag", heiß es weiter.

    Konate wechselte 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Reds und gewann mit ihnen unter anderem 2025 die englische Meisterschaft. "Ich kam als junger Spieler mit großen Träumen und heute gehe ich mit Erinnerungen, die ich mein Leben lang behalten werde", so der Abwehrspieler. Es sei "eine Ehre" für ihn gewesen, für Liverpool zu spielen. Abschließend meinte er: "Das ist kein leichter Abschied. Aber nun ist es Zeit für eine neue Herausforderung und ein neues Kapitel. Wir sehen uns bald."

    Derweil gibt es eine Menge Spekulationen um Konates nächsten Arbeitgeber. Laut L'Equipe gehört zum Kreis der Kandidaten neben Liverpools PL-Rivale Chelsea und Champions-League-Sieger PSG auch der FC Bayern. Footmercato berichtet am Sonntag, dass auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien möglich sei: Der finanzkräftige Ex-Meister Al-Ittihad liege bei Konate "auf der Lauer", heißt es.

  • Die Rekordtransfers des FC Liverpool

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle United2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer Leverkusen2025125 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht Frankfurt202595 Millionen Euro
    Darwin NunezAngriffBenfica202285 Millionen Euro
    Virgil van DijkAbwehrFC Southampton201884,65 Millionen Euro
    Alisson BeckerTorAS Rom201872,5 Millionen Euro
    Dominik SzoboszlaiMittelfeldRB Leipzig202370 Millionen Euro
    Naby KeitaMittelfeldRB Leipzig201860 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Porto202249 Millionen Euro
    Milos KerkezAbwehrAFC Bournemouth202546,9 Millionen Euro