Der Abschied des französischen Nationalspielers Ibrahima Konate vom FC Liverpool ist perfekt. Am Sonntag verkündete zunächst der entthronte englische Meister den Weggang des ehemaligen Bundesligaprofis. Wenig später ließ auch Konate mit einem emotionalen Statement bei Social Media aufhorchen.
"Hatte keine Chance, mich von Euch allen zu verabschieden": Angeblicher Bayern-Kandidat wurde von seinem Aus beim FC Liverpool kalt erwischt
"Ich bin tieftraurig, dass ich keine Chance hatte, mich von Euch allen beim letzten Spiel zu verabschieden", schrieb der 27-Jährige an die LFC-Fans gerichtet bei Instagram. "Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor Euch trage." Worte, die darauf hindeuten, dass Konate ehrlich überrascht vom Scheitern der Vertragsverhandlungen mit den Liverpooler Verantwortlichen war.
Zwar zog sich der Poker um eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers einige Monate hin, jedoch sah es noch vor wenigen Wochen nach einem Happy End aus. Konate selbst erklärte Mitte April nach dem Derbysieg gegen den FC Everton: "Es gab Gespräche mit dem Verein und wir sind kurz vor einer Einigung." L'Equipe berichtete damals, es seien "nur noch Details" zu klären, während Konate ergänzte: "Ich glaube, jeder hat sich das seit langer Zeit gewünscht und wir sind auf einem guten Weg. Es geht voran."
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Ibrahima Konate wird beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt
Aus der angestrebten Einigung aber wurde nichts. Nachdem sich die Meldungen in diese Richtung am Freitag verdichtet hatten, schuf der Klub am Sonntag Klarheit. In einer offiziellen Mitteilung hieß es: "Der FC Liverpool kann bestätigen, dass Ibrahima Konate den Verein im Sommer mit auslaufendem Vertrag verlässt." Konate verlasse die Anfield Road mit "Dankbarkeit und Wertschätzung für seinen Beitrag", heiß es weiter.
Konate wechselte 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Reds und gewann mit ihnen unter anderem 2025 die englische Meisterschaft. "Ich kam als junger Spieler mit großen Träumen und heute gehe ich mit Erinnerungen, die ich mein Leben lang behalten werde", so der Abwehrspieler. Es sei "eine Ehre" für ihn gewesen, für Liverpool zu spielen. Abschließend meinte er: "Das ist kein leichter Abschied. Aber nun ist es Zeit für eine neue Herausforderung und ein neues Kapitel. Wir sehen uns bald."
Derweil gibt es eine Menge Spekulationen um Konates nächsten Arbeitgeber. Laut L'Equipe gehört zum Kreis der Kandidaten neben Liverpools PL-Rivale Chelsea und Champions-League-Sieger PSG auch der FC Bayern. Footmercato berichtet am Sonntag, dass auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien möglich sei: Der finanzkräftige Ex-Meister Al-Ittihad liege bei Konate "auf der Lauer", heißt es.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen 2025 125 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt 2025 95 Millionen Euro Darwin Nunez Angriff Benfica 2022 85 Millionen Euro Virgil van Dijk Abwehr FC Southampton 2018 84,65 Millionen Euro Alisson Becker Tor AS Rom 2018 72,5 Millionen Euro Dominik Szoboszlai Mittelfeld RB Leipzig 2023 70 Millionen Euro Naby Keita Mittelfeld RB Leipzig 2018 60 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Porto 2022 49 Millionen Euro Milos Kerkez Abwehr AFC Bournemouth 2025 46,9 Millionen Euro