"Hatte den ganzen Tag Sex und spielte nachts Videospiele": Legende des FC Bayern spricht über desaströse Monate bei Real Madrid

1997 wechselte Ze Roberto aus Südamerika zu Real und traf dabei in Madrid auf die "Galacticos": "Auf dem Parkplatz standen nur Luxusautos. In der Kabine waren alle im Anzug und mit Krawatte. Ich trug schlichte Kleidung. Roberto Carlos hat einen Witz darüber gemacht, dass die anderen dachten, ich sei dort, um die Kabine neu zu streichen", erzählte der 51-Jährige der Zeitung Globo. "Auf dem Platz konnte ich nicht mithalten. Ich sprach weder Englisch noch Spanisch. Ich hatte keinerlei Orientierung. Es war ein Schock“, berichtete Ze Roberto von seinen großen Problemen.

Nach den Spielen und Einheiten suchte er deshalb Abwechslung: "Ich war jung, frisch verheiratet. Ich habe mir eine PlayStation gekauft und angefangen, bis zum nächsten Morgen zu spielen, mich schlecht zu ernähren, wenig zu schlafen. Einer meiner Träume – neben dem, ein Profi zu werden und mir ein Auto zu kaufen – war, eine PlayStation zu haben. Ich habe sie mir gekauft, aber das hat bei mir viel Stress verursacht. Ich wollte unbedingt "Crash Bandicoot" durchspielen, habe es aber nicht geschafft. Das war etwas, das mich viel Konzentration gekostet hat."