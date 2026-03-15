Ze Roberto, ehemaliger Star von unter anderem Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München, hat in einem Interview zugegeben, dass er sich zu Beginn seiner Karriere mit vielen anderen Dingen neben dem Fußball beschäftigt hat. Die Quittung bekam er dafür schon auf seiner ersten Auslandsstation bei Real Madrid, das ihn nach einem halben Jahr nach Brasilien zurückschickte. Erst im zweiten Anlauf gelang ihm bei der Werkself danach der Durchbruch, sodass auch die Bayern auf ihn aufmerksam wurden und ihn 2002 verpflichteten.
"Hatte den ganzen Tag Sex und spielte nachts Videospiele": Legende des FC Bayern spricht über desaströse Monate bei Real Madrid
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Ze Roberto: PlayStation sorgt für "viel Stress"
1997 wechselte Ze Roberto aus Südamerika zu Real und traf dabei in Madrid auf die "Galacticos": "Auf dem Parkplatz standen nur Luxusautos. In der Kabine waren alle im Anzug und mit Krawatte. Ich trug schlichte Kleidung. Roberto Carlos hat einen Witz darüber gemacht, dass die anderen dachten, ich sei dort, um die Kabine neu zu streichen", erzählte der 51-Jährige der Zeitung Globo. "Auf dem Platz konnte ich nicht mithalten. Ich sprach weder Englisch noch Spanisch. Ich hatte keinerlei Orientierung. Es war ein Schock“, berichtete Ze Roberto von seinen großen Problemen.
Nach den Spielen und Einheiten suchte er deshalb Abwechslung: "Ich war jung, frisch verheiratet. Ich habe mir eine PlayStation gekauft und angefangen, bis zum nächsten Morgen zu spielen, mich schlecht zu ernähren, wenig zu schlafen. Einer meiner Träume – neben dem, ein Profi zu werden und mir ein Auto zu kaufen – war, eine PlayStation zu haben. Ich habe sie mir gekauft, aber das hat bei mir viel Stress verursacht. Ich wollte unbedingt "Crash Bandicoot" durchspielen, habe es aber nicht geschafft. Das war etwas, das mich viel Konzentration gekostet hat."
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Ze Roberto über Real-Zeit: "Ich bin gescheitert"
Die Monate in Madrid fasst Ze Roberto zusammen: "Ich hatte den ganzen Tag Sex mit meiner Frau und spielte nachts Videospiele. Mitten in der Nacht habe ich dann Hunger bekommen und jede Menge Kekse gegessen. Erst habe ich einen gegessen, aber dann gleich die ganze Packung. Ich begann zuzunehmen, ohne es zu merken und habe dadurch meine ganze Form verloren. Ich bin mit Augenringen zum Training gekommen."
Nach einem halben Jahr musste Ze Roberto Real wieder verlassen und wurde an Flamengo ausgeliehen. "Ich bin gescheitert, bin nach Hause zurückgekehrt. Das war der Moment, in dem ich viel analysiert und darüber nachgedacht habe, was ich ändern muss." Es folgte der Wechsel nach Leverkusen, wo sich der Linksfuß schnell zum Leistungsträger entwickelte.
Die Klubs von Ze Roberto:
- 1994 - 1997: Purtuguesa
- 1997 - 1998: Real Madrid
- 1998: Flamengo (Leihe)
- 1998 - 2002: Bayer Leverkusen
- 2002 - 2006: Bayern München
- 2006: Nacional
- 2006 - 2007: Santos (Leihe)
- 2007 - 2009: Bayern München (Leihe)
- 2009 - 2011: Hamburger SV
- 2011 - 2012: Al-Gharafa
- 2012 - 2014: Gremio
- 2014 - 2017: Palmeiras