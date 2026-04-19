Nationalspieler Serge Gnabry (30) hat sich seine schwere Verletzung im Saisonendspurt auf unglückliche Art und Weise zugezogen. Das verriet FCB-Trainer Vincent Kompany (40).
"Hat uns alle sehr überrascht": Bayern Münchens Serge Gnabry hatte großes Pech bei seiner schweren Verletzung
Im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) sei es "ganz unglücklich" zum Adduktorenriss bei Gnabry gekommen, enthüllte der Belgier gegenüber DAZN.
"Das war ganz unglücklich", so Kompany: "Es ist beim Penaltyschießen passiert. Es war wirklich sehr, sehr unglücklich und hat uns alle sehr überrascht. Wir wünschen ihm alles Gute. Serge hat unglaublich viel geleistet für uns in dieser Saison."
Der Spitzenreiter der Bundesliga hatte Gnabrys Verletzung am Samstag offiziell verkündet. Einen Ausfallzeitraum nannten die Roten nicht, jedoch ist nicht nur fraglich, ob der offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison noch einmal für die Bayern auflaufen kann. Auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer mit der DFB-Elf ist laut übereinstimmender Medienberichte fraglich.
Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte: "Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht." Er berichtete, dass er mit dem Pechvogel am Samstagabend telefoniert hatte: "Ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann."
FC Bayern: Jamal Musiala ersetzt Serge Gnabry
Gnabrys Platz im Zentrum von Kompanys offensiver Dreierreihe dürfte nun Jamal Musiala einnehmen. Der Edeltechniker überzeugte vor einer Woche gegen den FC St. Pauli (5:0) zum ersten Mal seit seinem Comeback nach schwerer Verletzung so richtig und stand auch im Südduell mit dem VfB in der Startformation. "Er ist schon da, er ist nicht mehr so weit weg (von seiner Bestform)", sagte Kompany. "Er wird viele Minuten bekommen, aber ob er alle Minuten spielen wird, das weiß ich nicht."
Experte Sami Khedira sagte: "Jamal braucht jetzt die Spiele und er braucht jetzt den Rhythmus. Vor allem sein Kopf braucht das."
- (C)Getty Images
Serge Gnabrys Leistungsdaten für den FC Bayern in dieser Saison
- Einsätze: 37
- Tore: 10
- Assists: 11
- Gelbe Karten: 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.