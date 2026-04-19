"Hat uns alle sehr überrascht": Bayern Münchens Serge Gnabry hatte großes Pech bei seiner schweren Verletzung

Im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) sei es "ganz unglücklich" zum Adduktorenriss bei Gnabry gekommen, enthüllte der Belgier gegenüber DAZN.

"Das war ganz unglücklich", so Kompany: "Es ist beim Penaltyschießen passiert. Es war wirklich sehr, sehr unglücklich und hat uns alle sehr überrascht. Wir wünschen ihm alles Gute. Serge hat unglaublich viel geleistet für uns in dieser Saison."

Der Spitzenreiter der Bundesliga hatte Gnabrys Verletzung am Samstag offiziell verkündet. Einen Ausfallzeitraum nannten die Roten nicht, jedoch ist nicht nur fraglich, ob der offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison noch einmal für die Bayern auflaufen kann. Auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer mit der DFB-Elf ist laut übereinstimmender Medienberichte fraglich.

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte: "Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht." Er berichtete, dass er mit dem Pechvogel am Samstagabend telefoniert hatte: "Ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann."