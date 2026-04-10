Ist Harry Kane wieder komplett fit? Vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den FC St. Pauli gab Trainer Vincent Kompany ein interessantes Update.
"Hat über der Schmerzgrenze gespielt": Vincent Kompany bestätigt Verdacht bei Harry Kane gegen Real Madrid - und lässt Einsatz für den FC Bayern in der Bundesliga offen
Harry Kane spielte gegen Real Madrid nicht ganz schmerzfrei
Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale ließ Kompany offen, wie sehr er die Rotationsmaschine bei den abstiegsbedrohten Hamburgern anwerfen wird und ließ auch einen Einsatz von Kane offen.
"Ehrlicherweise weiß ich noch nicht alles, ich brauche die letzte Information aus dem Training, wie die Jungs sich fühlen. Ich will eine Mannschaft haben, die genauso gefordert wird, wie die gegen Madrid - die Konzentration, Motivation und Intensität hat wie Madrid - das ist normal nie ein Problem für uns", sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag und betonte: "Wenn wir wechseln, wollen wir nicht verlieren, was wir bis jetzt gemacht haben."
Vor dem fulminanten 2:1-Sieg im Bernabeu am Dienstag hatte sich insbesondere bei Kane die Frage nach einem Einsatz gestellt, der zuvor Probleme mit dem Sprunggelenk hatte und auch in der Länderspielpause nicht für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen war. Letztlich stand der englische Torjäger aber in der Startelf und erzielte obendrein den Treffer zum 2:0. Am Führungstor war er ebenfalls beteiligt.
Dennoch kam zwischenzeitlich der Verdacht auf, dass Kane nicht bei 100 Prozent war. In manchen Szenen wirkte er etwas unrund. Das bestätigte auch Kompany in gewisser Hinsicht. Dee Stürmer habe "ein bisschen über der Schmerzgrenze gespielt", sagte der Belgier. Gleichzeitig räumte er ein: "Aber am nächsten Tag gab es keine Reaktion, das ist das Wichtigste."
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Kompany weiß noch nicht, wer gegen St. Pauli startet
Kompany führte hinsichtlich einer möglichen Rotation aus: "Wir müssen schauen, was wir in dieser Saison gemacht haben: Wir sind am 10. April nur an diesem Punkt, weil die gesamte Mannschaft beteiligt war. Wenn wir ein, zwei Wechsel machen, dann haben wir das schon die ganze Saison so gemacht. Im November oder Oktober hätte man fragen können, ob es richtig ist oder nicht. Aber wenn wir so weit gekommen sind, kann man das nicht mehr fragen. Wir werden bei St. Pauli nichts daran ändern. Der Konkurrenzkampf bei uns gibt auch Feuer. Das kenne ich auch aus meiner Karriere, das schätze ich, dass wir unser Niveau steigern. Ich weiß noch nicht, wer spielt, diese Gedanken mache ich mir heute Abend."
Sechs Spieltage vor Schluss stehen die Bayern quasi als Meister fest. Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt satte neun Punkte. St. Pauli kämpft hingegen um den Klassenerhalt. Die Kiezkicker rangieren auf dem Relegationsplatz. Mit einem Überraschungserfolg gegen die Bayern könnten sie den 1. FC Köln oder SV Werder Bremen überholen, die am Sonntag aufeinandertreffen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.