"Hat über der Schmerzgrenze gespielt": Vincent Kompany bestätigt Verdacht bei Harry Kane gegen Real Madrid - und lässt Einsatz für den FC Bayern in der Bundesliga offen

Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale ließ Kompany offen, wie sehr er die Rotationsmaschine bei den abstiegsbedrohten Hamburgern anwerfen wird und ließ auch einen Einsatz von Kane offen.

"Ehrlicherweise weiß ich noch nicht alles, ich brauche die letzte Information aus dem Training, wie die Jungs sich fühlen. Ich will eine Mannschaft haben, die genauso gefordert wird, wie die gegen Madrid - die Konzentration, Motivation und Intensität hat wie Madrid - das ist normal nie ein Problem für uns", sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag und betonte: "Wenn wir wechseln, wollen wir nicht verlieren, was wir bis jetzt gemacht haben."

Vor dem fulminanten 2:1-Sieg im Bernabeu am Dienstag hatte sich insbesondere bei Kane die Frage nach einem Einsatz gestellt, der zuvor Probleme mit dem Sprunggelenk hatte und auch in der Länderspielpause nicht für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen war. Letztlich stand der englische Torjäger aber in der Startelf und erzielte obendrein den Treffer zum 2:0. Am Führungstor war er ebenfalls beteiligt.

Dennoch kam zwischenzeitlich der Verdacht auf, dass Kane nicht bei 100 Prozent war. In manchen Szenen wirkte er etwas unrund. Das bestätigte auch Kompany in gewisser Hinsicht. Dee Stürmer habe "ein bisschen über der Schmerzgrenze gespielt", sagte der Belgier. Gleichzeitig räumte er ein: "Aber am nächsten Tag gab es keine Reaktion, das ist das Wichtigste."