Spieler auf "Weltklasseniveau" im DFB-Team: Bastian Schweinsteiger nennt vier Namen

Vor allem die Art und Weise, wie sich der Mittelfeldakteur beim FC Bayern behauptet hat, nötigt dem Weltmeister von 2014 Respekt ab. "Er hat sich bei den Bayern super entwickelt und spielt dort eine zentrale Rolle", betonte der 40-Jährige.

In der Bewertung des Ex-Profis hat Pavlovic bereits jetzt den Status eines Leistungsträgers im deutschen Aufgebot erreicht. "Wir haben Spieler auf Weltklasseniveau. Ich denke da vor allem an Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz", erklärte er.