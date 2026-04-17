Hat sich Julian Nagelsmann selbst geschwächt? Ehemalige Nationalspieler sehen Gefahr nach Kehrtwende bei Deniz Undav

Rund um das 2:1 gegen Ghana im Zuge des März-Lehrgangs war eine landesweite Debatte um Nagelsmanns Umgang mit Undav entfacht. Obwohl der Stürmer des VfB Stuttgart den späten Siegtreffer erzielt hatte, übte der 38-Jährige öffentlich Kritik. "Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten - auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann", sagte er und erklärte, dass sich der Torjäger mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."

Inzwischen vollzog Nagelsmann eine 180-Grad-Kehrtwende. In der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV entschuldigte er sich für seine Aussagen. "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch." Die Erkenntnis sei auch aus Gesprächen mit seiner Frau Lena resultiert.

"Er stärkt sich damit nicht selbst, er schwächt sich ja eher damit", sagte Weidenfeller. Der ebenfalls anwesende Oliver Kahn empfand es zudem als fragwürdig, warum sich Nagelsmann in der Öffentlichkeit reflektierte und bemängelte dessen Führungsstil. "Es wäre natürlich auch möglich, du rufst den Spieler einfach an und sagst, ich bin da über das Ziel hinausgeschossen und erklärst ihm die Situation, wie du sie siehst und fertig", sagte der frühere Weltklasse-Torhüter und betonte: "Das spricht sich dann sowieso irgendwann nach außen durch. Aber das jetzt öffentlich zu machen, hat halt so einen Touch."