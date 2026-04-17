BVB-Ikone Roman Weidenfeller erklärte in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk", dass sich der Bundestrainer mit seiner Entschuldigung "keinen Gefallen" damit getan hat, "erst forsch nach vorne zu gehen und dann zurückzurudern".
Hat sich Julian Nagelsmann selbst geschwächt? Ehemalige Nationalspieler sehen Gefahr nach Kehrtwende bei Deniz Undav
Umgang mit Undav: Nagelsmann "schwächt sich damit"
Rund um das 2:1 gegen Ghana im Zuge des März-Lehrgangs war eine landesweite Debatte um Nagelsmanns Umgang mit Undav entfacht. Obwohl der Stürmer des VfB Stuttgart den späten Siegtreffer erzielt hatte, übte der 38-Jährige öffentlich Kritik. "Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten - auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann", sagte er und erklärte, dass sich der Torjäger mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."
Inzwischen vollzog Nagelsmann eine 180-Grad-Kehrtwende. In der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV entschuldigte er sich für seine Aussagen. "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch." Die Erkenntnis sei auch aus Gesprächen mit seiner Frau Lena resultiert.
"Er stärkt sich damit nicht selbst, er schwächt sich ja eher damit", sagte Weidenfeller. Der ebenfalls anwesende Oliver Kahn empfand es zudem als fragwürdig, warum sich Nagelsmann in der Öffentlichkeit reflektierte und bemängelte dessen Führungsstil. "Es wäre natürlich auch möglich, du rufst den Spieler einfach an und sagst, ich bin da über das Ziel hinausgeschossen und erklärst ihm die Situation, wie du sie siehst und fertig", sagte der frühere Weltklasse-Torhüter und betonte: "Das spricht sich dann sowieso irgendwann nach außen durch. Aber das jetzt öffentlich zu machen, hat halt so einen Touch."
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Deniz Undav hat weiterhin keinen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft
Auf der anderen Seite hatte Nagelsmann aber auch offenbart, dass er sich "direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe" - und Undav seine Abbitte auch "Gott sei Dank angenommen" hätte.
Dennoch sieht Nagelsmann den Stuttgarter Publikumsliebling weiterhin als "Herausforderer". Undav habe gezeigt, dass er "als Joker eine gute Rolle spielen kann". Auch wenn sich daran "immer auch etwas ändern" könne.
Beim VfB glänzt Undav als unangefochtener Stammspieler. In 40 Einsätzen gelangen ihm 23 Tore und 13 Assists, torgefährlicher ist in dieser Saison kein anderer deutscher Offensivspieler. Daher wird sich am Neckar auch um eine Verlängerung seines noch bis 2027 laufenden Vertrags bemüht. Der 29-Jährige soll jedoch auf ein Rekordgehalt pochen.
Seit der Länderspielpause wartet Undav außerdem auf ein persönliches Erfolgserlebnis. In den Spielen gegen den BVB und HSV sprang keine Torbeteiligungen heraus. Obendrein vergab er beim 4:0-Sieg über die Hamburger mehrere Großchancen und verschoss einen Elfmeter.
Bilanz von Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft
Einsätze 7 Einsätze über 90 Minuten 0 Tore 4 Assists 1
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".