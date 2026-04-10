"Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", sagte Kahn bei Sky in 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' am Donnerstagabend.
"Hat nur noch sieben Wochen": Bayern-Star Jamal Musiala wird zu Verzicht auf Teilnahme an der WM geraten
Musiala hatte sich im zurückliegenden Sommer bei der Klub-WM mit dem FC Bayern München im Spiel gegen Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch zugezogen, der ihn bis Mitte Januar hatte ausfallen lassen. Seitdem kämpft sich der 23-Jährige langsam aber stetig auf den Platz zurück, ist aber noch lange nicht auf seinem vorherigen Level angelangt.
Von FCB-Trainer Vincent Kompany wird er deshalb auch nur äußerst dosiert eingesetzt, seit seinem Comeback absolvierte er nur ein einziges Spiel über die volle Distanz von 90 Minuten. Auch beim jüngsten Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann noch auf ihn.
"Man weiß, was er im Stande ist zu leisten vor der Verletzung. Und es war eben eine super schwere Verletzung. Die Frage ist nicht nur eine physische, sondern auch: Was macht der Kopf? Bis du bereit, schon wieder zu 100 Prozent in die Zweikämpfe zu gehen?", führte Kahn weiter aus.
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Sollte Musiala an seiner Fitness arbeiten? "Ist die WM überhaupt ein Thema?"
Der ehemalige Bayern-CEO empfahl Musiala, das bevorstehende Turnier in den USA, Mexiko und Kanada möglicherweise bewusst auszulassen und stattdessen weiter an einer Rückkehr zu voller Stärke zu arbeiten. "Als Spieler beschäftigst du dich auch damit: Ist die WM nun überhaupt ein Thema für mich oder geht es nicht darum, erst einmal mein altes Level wieder zu erreichen?", so Kahn.
In eine ähnliche Kerbe schlug auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann. Dieser sieht den 23-Jährigen vor einer herausfordernden Aufgabe, schließlich bleibe bis zum Beginn der WM nicht mehr viel Zeit: "Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sie wieder hat, dann kommt alles von selbst. Aber die Zeit wird ja nicht mehr. Er hat nur noch sieben Wochen. Es muss jetzt alles perfekt laufen."
Nagelsmann wird seinen Kader für die Weltmeisterschaft am 12. Mai bekanntgeben. Dieser wird voraussichtlich 26 Spieler beinhalten, bis Anfang Juni muss das finale Aufgebot dann bei der FIFA gemeldet werden.
WM 2026: Der Zeitplan
Datum
Runde
11. bis 27. Juni
Gruppenphase
28. Juni bis 3. Juli
Sechzehntelfinale
4. bis 7. Juli
Achtelfinale
9. bis 11. Juli
Viertelfinale
14. bis 15. Juli
Halbfinale
18. Juli
Spiel um Platz 3
19. Juli
Finale
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.