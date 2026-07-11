Nun meldet sich auch Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann zu Wort und geht mit dem DFB-Team hart ins Gericht. Besonders der erneut zurückgetretene Manuel Neuer bekommt dabei sein Fett weg.
"Hat nie gelernt, wie man ein Spiel richtig liest": Ex-Nationalspieler übt nach WM-Blamage scharfe Kritik an Manuel Neuer
Für Lehmann, der mit Deutschland bei der Heim-WM 2006 den dritten Platz belegte, lag eines der Hauptprobleme des Turniers in der Defensive. "Das Geheimnis, wenn du Erfolg haben willst, ist das Verteidigen", sagte Lehmann im Podcast "Kerners 11".
Es wisse heutzutage "niemand mehr so richtig, wie er verteidigen soll. Deshalb gibt’s einige wenige Mannschaften, die Erfolg haben werden - und das weite Feld dahinter eben nicht", erklärte der 56-Jährige.
"Auch ein Manuel Neuer - und diese ganze Generation - hat nie gelernt, wie man ein Spiel richtig anschaut, richtig liest, richtig organisiert. Das ist die große Herausforderung. Wenn man in einer Mannschaft ein, zwei Spieler hat, die ein Spiel verstehen und das gegenüber ihren Mannschaftskameraden auf dem Platz coachen können, hat man einen Riesenvorteil. In der deutschen Nationalmannschaft gibt es diese Spieler im Moment nicht."
Jens Lehmann: "Es ist ihnen nie beigebracht worden, wann sie was zum Mitspieler sagen"
Zwar habe Deutschland laut Lehmann durchaus Spieler mit einer lauten Präsenz auf dem Platz. Allerdings fehle es ihnen seiner Meinung nach häufig an der richtigen Kommunikation: "Es ist ihnen nie beigebracht worden, wann sie was zum Mitspieler sagen." Als positives Beispiel nennt er dabei den niederländischen Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool.
Für Deutschland bedeutete das WM-Aus 2026 bereits die dritte große Enttäuschung bei einer Weltmeisterschaft seit dem Titelgewinn 2014. "Immerhin" schaffte es die DFB-Elf diesmal in die K.-o.-Phase - anders als bei den Turnieren 2018 und 2022, als bereits nach der Vorrunde Endstation war.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".