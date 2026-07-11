Für Lehmann, der mit Deutschland bei der Heim-WM 2006 den dritten Platz belegte, lag eines der Hauptprobleme des Turniers in der Defensive. "Das Geheimnis, wenn du Erfolg haben willst, ist das Verteidigen", sagte Lehmann im Podcast "Kerners 11".

Es wisse heutzutage "niemand mehr so richtig, wie er verteidigen soll. Deshalb gibt’s einige wenige Mannschaften, die Erfolg haben werden - und das weite Feld dahinter eben nicht", erklärte der 56-Jährige.

"Auch ein Manuel Neuer - und diese ganze Generation - hat nie gelernt, wie man ein Spiel richtig anschaut, richtig liest, richtig organisiert. Das ist die große Herausforderung. Wenn man in einer Mannschaft ein, zwei Spieler hat, die ein Spiel verstehen und das gegenüber ihren Mannschaftskameraden auf dem Platz coachen können, hat man einen Riesenvorteil. In der deutschen Nationalmannschaft gibt es diese Spieler im Moment nicht."