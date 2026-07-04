Informationen des italienischen Transferexperten Matteo Moretto zufolge hat die SGE einen Transfer des 19-jährigen Victor Valdepenas ins Auge gefasst.
Hat Jose Mourinho keine Verwendung für ihn? Eintracht Frankfurt angeblich scharf auf Defensiv-Juwel von Real Madrid
Dieser ist seit Anfang 2025 Teil von Real Madrids zweiter Mannschaft RM Castilla. Dort absolvierte der Innenverteidiger in der zurückliegenden Saison insgesamt 37 Spiele, wobei die Reserve der Königlichen in der dritten spanischen Liga auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz landete.
Obwohl Valdepenas als eines der größten Nachwuchstalente auf seiner Position gilt, blieb ihm das Debüt bei den Profis bislang verwehrt. Ändern wird sich das voraussichtlich auch unter dem neuen Coach Jose Mourinho nicht, schließlich sind die Blancos dabei, im laufenden Transfersommer kräftig in die Defensive zu investieren.
Mit Ibrahima Konate (ablösefrei vom FC Liverpool), Denzel Dumfries (für 20 Millionen Euro von Inter Mailand) und Marc Cucurella (für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea) nahm Real bereits drei Hochkaräter für die Defensive unter Vertrag. Weitere namhafte Spieler sollen folgen.
- AFP
Scheibt sich Real Madrid bei Valdepenas eine Rückkaufklausel in den Vertrag?
Laut Moretto werbe die SGE daher "intensiv" um die Dienste des 19-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits bei großen Klubs wie der AC Milan auf dem Zettel gestanden haben soll.
Dem Bericht zufolge hofft man in Frankfurt auf eine schnelle Einigung im Poker. Möglich ist jedoch, dass sich die Madrilenen, selbst wenn sie Valdepenas in die Bundesliga ziehen lassen, eine Rückkaufklausel in den Vertrag schreiben lassen. Ähnlich war man bereits bei Nico Paz oder Jacobo Ramon (beide Como) sowie Chema Andres (VfB Stuttgart) vorgegangen.
Frankfurt muss mit dem neuen (alten) Trainer Adi Hütter für die kommende Spielzeit in der Defensive vor allem die Abgänge von Nathaniel Brown (für 55 Millionen Euro zum FC Bayern München) sowie Rasmus Kristensen (für sechs Millionen Euro zum FC Midtjylland) auffangen.
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Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".