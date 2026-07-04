Hat Jose Mourinho keine Verwendung für ihn? Eintracht Frankfurt angeblich scharf auf Defensiv-Juwel von Real Madrid

Dieser ist seit Anfang 2025 Teil von Real Madrids zweiter Mannschaft RM Castilla. Dort absolvierte der Innenverteidiger in der zurückliegenden Saison insgesamt 37 Spiele, wobei die Reserve der Königlichen in der dritten spanischen Liga auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz landete.

Obwohl Valdepenas als eines der größten Nachwuchstalente auf seiner Position gilt, blieb ihm das Debüt bei den Profis bislang verwehrt. Ändern wird sich das voraussichtlich auch unter dem neuen Coach Jose Mourinho nicht, schließlich sind die Blancos dabei, im laufenden Transfersommer kräftig in die Defensive zu investieren.

Mit Ibrahima Konate (ablösefrei vom FC Liverpool), Denzel Dumfries (für 20 Millionen Euro von Inter Mailand) und Marc Cucurella (für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea) nahm Real bereits drei Hochkaräter für die Defensive unter Vertrag. Weitere namhafte Spieler sollen folgen.