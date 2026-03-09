"Hat etwas, das vielleicht kein anderer Spieler hat": Lothar Matthäus würde Star des FC Bayern München "auf jeden Fall" mit zur WM nehmen

Andererseits besitze der Youngster ebenfalls "hohe Qualität, Geschwindigkeit, ein gutes Dribbling, einen guten Abschluss". Der WM-Kader sei mit 26 Profis groß, "da sollte man schon überlegen, wer eine Qualität hat, die der Mannschaft sonst fehlt. Und darauf, wer die Rolle als Ergänzungsspieler annimmt."

Die Harmonie im Team ist für Matthäus der Schlüssel zum Erfolg. Nagelsmann müsse schaffen, was Franz Beckenbauer beim WM-Triumph 1990 hinbekommen habe: "Dass alle das eigene Ego hintanstellen und das Gesamte sehen." Da sei die DFB-Auswahl aber bereits "auf einem guten Weg".