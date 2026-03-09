Er würde den Offensivspieler von Bayern München "auf jeden Fall mitnehmen", sagte Matthäus dem kicker, "weil er etwas hat, das vielleicht kein anderer Spieler in der Mannschaft hat: die Unbekümmertheit, die Frechheit, die Qualität". Außerdem verfüge Karl (18) schon jetzt über internationale Erfahrung.
"Hat etwas, das vielleicht kein anderer Spieler hat": Lothar Matthäus würde Star des FC Bayern München "auf jeden Fall" mit zur WM nehmen
Beim Kölner Said El Mala (19), der anders als Karl bereits vom Bundestrainer in die Nationalmannschaft berufen worden war, ist Matthäus skeptischer. "Er ist noch kein Stammspieler beim 1. FC Köln", meinte der 64-Jährige, außerdem habe der FC generell weniger Spiele und El Mala damit weniger Bewährungschancen.
Karl besitzt "hohe Qualität, Geschwindigkeit, ein gutes Dribbling, einen guten Abschluss"
Andererseits besitze der Youngster ebenfalls "hohe Qualität, Geschwindigkeit, ein gutes Dribbling, einen guten Abschluss". Der WM-Kader sei mit 26 Profis groß, "da sollte man schon überlegen, wer eine Qualität hat, die der Mannschaft sonst fehlt. Und darauf, wer die Rolle als Ergänzungsspieler annimmt."
Die Harmonie im Team ist für Matthäus der Schlüssel zum Erfolg. Nagelsmann müsse schaffen, was Franz Beckenbauer beim WM-Triumph 1990 hinbekommen habe: "Dass alle das eigene Ego hintanstellen und das Gesamte sehen." Da sei die DFB-Auswahl aber bereits "auf einem guten Weg".
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.