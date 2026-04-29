Hat der Schiedsrichter dem FC Bayern München den Sieg gekostet? Darum ist die Kritik von Vincent Kompany nicht berechtigt

Anders sah es indes Manuel Gräfe, ehemalige Referee und mittlerweile Chefkritier des deutschen Schiedsrichterwesens. Gräfe stellte nämlich die "Unnatürlichkeit" von Davies Armhaltung in Frage.

"Der Arm war mit der Schrittbewegung schon vor der Flanke leicht rausgegangen, aber so durchaus noch in natürlicher Position und als die Flanke geschlagen wurde, war sein Arm in eher natürlicher Position, noch relativ nah am Körper und vor allem entscheidend prallte der Ball vorher von der Hüfte ab", monierte Gräfe auf X: "Das einzige Argument pro Elfmeter ist also die vorherige Bewegung mit dem Arm raus, aber die geschah schon, bevor die Flanke geschlagen wurde."

Am Ende dürfte der große Ärger über die zwei Entscheidungen bei Kompany dann aber schnell verflogen sein. Nachdem PSG zwischenzeitlich gar mit 2:5 davongezogen war, stemmte sich seine Mannschaft mit einer einmal mehr tadellosen Willensleistung gegen eine Vorentscheidung im Halbfinal-Hinspiel und kam nach Toren von Dayot Upamecano und Luis Diaz tatsächlich noch zum Anschluss.

Somit ist die Hypothek der Münchner im Rückspiel deutlich kleiner als kurzfristig zu befürchten war. Und Kompany wusste schon kurz nach Spielende, worauf es im Rückspiel am kommenden Mittwoch ankommen wird. Auch deshalb richtete der Belgier eine einzige, aber auch besondere Bitte an die Fans des FC Bayern.

Für den Einzug ins Endspiel von Budapest nahm er die Anhänger gar in die Pflicht genommen. "Wir brauchen unsere Fans und deren Unterstützung mit dem gleichen Feuer wie gegen Madrid", sagte der Belgier und verlangte zugleich sogar ein wenig Selbstlosigkeit: "Zu Hause ist meine einzige Bitte: Wenn jemand eine Karte gekauft hat und er sich am Spieltag nicht wohl fühlt, dass er zu Hause bleibt und seine Karte an die allerfittesten Leute gibt, die diese Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Die 75.000 Leute in der Allianz Arena sind wichtig für uns."