Obwohl sich Vincent Kompany mit Blick auf die erfolgreiche Aufholjagd des FC Bayern in Paris letztlich zufrieden gab und dem Vernehmen nach seine Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine für die gezeigte Moral lobte, so kritisierte er an verschiedenen Stellen an diesem Abend besonders zwei folgenschwere Schiedsrichter-Entscheidungen.
Hat der Schiedsrichter dem FC Bayern München den Sieg gekostet? Darum ist die Kritik von Vincent Kompany nicht berechtigt
Kompany sah gleich zwei irreguläre PSG-Tore
Da war einerseits der Eckball in der 33. Minute, den Joao Neves per Kopf zum 2:1 aus PSG-Sicht in die Maschen setzte. Dem vorausgegangen war ein Solo und Abschluss von Desire Doue, der knapp am Münchner Kasten vorbeisauste. Der gute Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer wähnte Jonathan Tah noch abfälschend am Ball, dem war aber mutmaßlich nicht so.
Das merkte auch Kompany an, wenngleich die Szene in realer Geschwindigkeit mit Blick auf die merkwürdige Flugbahn von Doues Schuss sehr schwer zu beurteilen war und auch in der Zeitlupe nur ganz schwer zu erkennen ist. Anschließend wurde Joao Neves sträflich von Jamal Musiala allein gelassen und durfte unbehelligt zur Pariser Führung einnicken. Dabei wurde die vielleicht größte Defensiv-Schwäche der Bayern bei gegnerischen Standards noch einmal deutlich.
Vielleicht auch deshalb überwog bei Kompany im Anschluss an das spektakuläre 4:5 aus Münchner Sicht, durch das die Final-Tür für den FCB weiterhin offen steht, der Ärger über eine andere Szene kurz vor der Pause. Ein Flankenversuch von Ousmane Dembele klatschte an den leicht ausgestreckten Arm von Alphonso Davies, der seine Hände zuvor noch hinter dem Rücken verschränkt hatte.
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Kein Handelfmeter? Aus diesem Grund ist Kompanys Meinung falsch
Nach heftigen Protesten der PSG-Spieler meldete sich auch der VAR und schickte Schärer an den Monitor, der anschließend sehr zum Unmut von Kompany und Ex-Nationalspieler Christoph Kramer auf Elfmeter entschied. Dembele nahm sich der Sache selbst an und vollstreckte zur 3:2-Pausenführung.
"Der Elfmeter ist kein Elfmeter, meiner Meinung nach. Er (der Ball; Anm. d. Red.) geht vom Körper zur Hand", monierte Kompany bei CBS Sports. Damit verwies der Belgier darauf, dass Dembeles Flanke zunächst die Hüfte des Kanadiers touchierte und von da aus an die Hand von Davies sprang. Die Szene sei "höchst diskutabel" gewesen, legte Kompany in der Mixed Zone nach: "Von den Bildern, die ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob der Ball erst gegen den Körper geht und dann an den Arm. Wenn das der Fall ist, dann ist es kein Elfmeter."
Ganz so einfach ist der Fall aber nicht und in dieser Szene traf Schärer letztlich eine zumindest regeltechnisch einwandfreie und richtige Entscheidung. Das sagte auch Schiedsrichterexperte Lutz Wagner bei Prime Video, der betonte, dass die Hüftberührung bei Davies in diesem Fall "keine Rolle" spiele: "Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung."
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Das Regelwerk spricht eindeutig gegen Davies
Diese Darstellung spiegelt sich auch im Regelwerk wider. Dort ist festgehalten, dass die Abfälschung durch ein anderes Körperteil die Richtung des Balles deutlich verändern muss. Das war bei Davies aber nicht gegeben. Dembeles Flanke wäre auch so an seinem wohlgemerkt ausgestreckten Arm gelandet.
Für Schiedsrichter Schärer war zudem offensichtlich nach Ansicht der Bilder am VAR-Monitor gegeben, dass Davies sich mit dem Arm "unnatürlich" breiter gemacht habe. Eine Ansicht, die man absolut teilen kann. Und das ist der wichtige Punkt. Denn hier ist das Regelwerk dann auch bei eigens abgefälschten Schüssen oder Flanken eindeutig.
"Prallt der Ball vom Kopf, Fuß oder dem restlichen Körper eines Spielers ab und berührt danach den Arm oder die Hand desselben Spielers oder eines Spielers in der Nähe, gilt: Das Handspiel ist strafbar, wenn dieser Spieler sich mit dem Arm bereits vorher unnatürlich breiter gemacht hat (etwa, um einen Torschuss zu blocken)."
Für Schiedsrichter Schärer und auch Experte Wagner war dies bei Davies exakt so gegeben und daher war der Elfmeterpfiff letztlich den Regeln entsprechend korrekt.
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Gräfe sieht es anders und stellt "Unnatürlichkeit" in Frage
Anders sah es indes Manuel Gräfe, ehemalige Referee und mittlerweile Chefkritier des deutschen Schiedsrichterwesens. Gräfe stellte nämlich die "Unnatürlichkeit" von Davies Armhaltung in Frage.
"Der Arm war mit der Schrittbewegung schon vor der Flanke leicht rausgegangen, aber so durchaus noch in natürlicher Position und als die Flanke geschlagen wurde, war sein Arm in eher natürlicher Position, noch relativ nah am Körper und vor allem entscheidend prallte der Ball vorher von der Hüfte ab", monierte Gräfe auf X: "Das einzige Argument pro Elfmeter ist also die vorherige Bewegung mit dem Arm raus, aber die geschah schon, bevor die Flanke geschlagen wurde."
Am Ende dürfte der große Ärger über die zwei Entscheidungen bei Kompany dann aber schnell verflogen sein. Nachdem PSG zwischenzeitlich gar mit 2:5 davongezogen war, stemmte sich seine Mannschaft mit einer einmal mehr tadellosen Willensleistung gegen eine Vorentscheidung im Halbfinal-Hinspiel und kam nach Toren von Dayot Upamecano und Luis Diaz tatsächlich noch zum Anschluss.
Somit ist die Hypothek der Münchner im Rückspiel deutlich kleiner als kurzfristig zu befürchten war. Und Kompany wusste schon kurz nach Spielende, worauf es im Rückspiel am kommenden Mittwoch ankommen wird. Auch deshalb richtete der Belgier eine einzige, aber auch besondere Bitte an die Fans des FC Bayern.
Für den Einzug ins Endspiel von Budapest nahm er die Anhänger gar in die Pflicht genommen. "Wir brauchen unsere Fans und deren Unterstützung mit dem gleichen Feuer wie gegen Madrid", sagte der Belgier und verlangte zugleich sogar ein wenig Selbstlosigkeit: "Zu Hause ist meine einzige Bitte: Wenn jemand eine Karte gekauft hat und er sich am Spieltag nicht wohl fühlt, dass er zu Hause bleibt und seine Karte an die allerfittesten Leute gibt, die diese Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Die 75.000 Leute in der Allianz Arena sind wichtig für uns."
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.