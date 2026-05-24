"Hat bereits nach geeigneten Stränden Ausschau gehalten": Vinicius Junior wegen Verhalten bei Verabschiedung von Real-Legende Dani Carvajal in der Kritik

Carvajal bestritt am Samstag beim 4:2-Sieg gegen Athletic Bilbao sein letztes Spiel für Real und zeigte sich im Anschluss bei seiner Abschiedsrede auf dem Rasen extrem emotional. Der Spanier absolvierte 451 Pflichtspiele für die Königlichen und gewann in 13 Jahren insgesamt 27 Titel.

Auch Alabas Vertrag bei den Madrilenen läuft in diesem Sommer aus. Der österreichische Nationalspieler wechselte 2021 vom FC Bayern München in die spanische Hauptstadt und gewann mit Real unter anderem zweimal die Champions League.

Zum Abschied gingen beide in dieser Saison allerdings titeltechnisch leer aus. Real Madrid musste sich in einer chaotischen Spielzeit in LaLiga dem Rivalen FC Barcelona geschlagen geben, schied in der Copa del Rey überraschend früh gegen den Zweitligisten Albacete aus, unterlag in der Champions League im Viertelfinale dem FC Bayern München und verlor zudem die Supercopa erneut gegen Barcelona. "Das alte Madrid - jenes, das tief in der Tradition verwurzelt ist - verabschiedet sich unter dem Applaus der Fans; während jenes Madrid, das diese gesamte Saison in den Sand gesetzt hat, weiterhin einzig und allein um sich selbst kreist", resümierte die Marca.