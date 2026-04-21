"Hat auch eine positive Seite": Bleibt ein Nationalspieler trotz Bankplatz in wichtigen Spielen beim FC Bayern?

"Ich dachte immer, dass ständiges Spielen die Lösung sei, aber jetzt bin ich mit meiner Rolle als Herausforderer zufrieden", sagte Kim dem koreanischen Medium Footballist.

Kim, 2023 von der SSC Neapel nach München gewechselt und dort in seinen ersten beiden Jahren meist Stammspieler, ist bei Bayern diese Saison hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur noch Innenverteidiger Nummer drei. "Ich habe noch nie eine lange Phase erlebt, in der ich nicht gespielt habe, daher war es am Anfang etwas schwierig. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass es auch eine positive Seite hat", betonte der Südkoreaner.

Immer wieder Pausen zu bekommen, komme ihm angesichts von Bayerns sehr intensiver Spielweise sogar zugute, erklärte Kim: "Ich verlasse mich stark auf meine Geschwindigkeit, und unser Team spielt in einem Stil, der viel körperliche Anstrengung erfordert. Daher denke ich, dass die aktuelle Situation gut ist."