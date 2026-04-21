Innenverteidiger Min-jae Kim bewegt seine aktuelle Rolle als Ergänzungsspieler nicht unbedingt dazu, einen Abschied vom FC Bayern München anzupeilen.
"Hat auch eine positive Seite": Bleibt ein Nationalspieler trotz Bankplatz in wichtigen Spielen beim FC Bayern?
Min-jae Kim ist beim FC Bayern nur noch Innenverteidiger Nummer drei
"Ich dachte immer, dass ständiges Spielen die Lösung sei, aber jetzt bin ich mit meiner Rolle als Herausforderer zufrieden", sagte Kim dem koreanischen Medium Footballist.
Kim, 2023 von der SSC Neapel nach München gewechselt und dort in seinen ersten beiden Jahren meist Stammspieler, ist bei Bayern diese Saison hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur noch Innenverteidiger Nummer drei. "Ich habe noch nie eine lange Phase erlebt, in der ich nicht gespielt habe, daher war es am Anfang etwas schwierig. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass es auch eine positive Seite hat", betonte der Südkoreaner.
Immer wieder Pausen zu bekommen, komme ihm angesichts von Bayerns sehr intensiver Spielweise sogar zugute, erklärte Kim: "Ich verlasse mich stark auf meine Geschwindigkeit, und unser Team spielt in einem Stil, der viel körperliche Anstrengung erfordert. Daher denke ich, dass die aktuelle Situation gut ist."
- AFP
FC Bayern hätte Kim wohl schon im Winter ziehen lassen
Kim steht bei Bayern zwar noch bis 2028 unter Vertrag, galt aber schon im vergangenen Wintertransferfenster als Verkaufskandidat. Der FCB würde dem 29-Jährigen bei einem passenden Angebot dem Vernehmen nach keine Steine in den Weg legen, trotz namhafter Interessenten blieb Kim aber an der Säbener Straße.
Im Winter hieß es, der Abwehrmann wolle zunächst bis Sommer abwarten, ob sich seine Situation wieder verbessert. Dies ist bis dato allerdings nicht eingetreten, gesetzt sind weiterhin Tah und Upamecano. An Bayerns Haltung soll sich derweil nichts geändert haben, bei einer entsprechenden Offerte dürfte Kim nach Saisonende wohl gehen.
Juventus Turin, die AC Milan und die türkischen Topklubs Fenerbahce (wo er 2021/22 bereits spielte), Galatasaray und Besiktas sollen bei Kim anklopfen. Juve soll dabei schon Kontakt zu dem südkoreanischen Nationalspieler aufgenommen haben, Bayern würde im Falle eines Transfers wohl um die 30 Millionen Euro an Ablöse verlangen.
FC Bayern: Min-jae Kim sitzt in den wichtigsten Spielen auf der Bank
Bayern hatte 2023 50 Millionen Euro für Kim an die SSC Neapel überwiesen. In der laufenden Saison kommt der Verteidiger trotz des Zurückfallens in der Hierarchie regelmäßig zu seinen Einsätzen, beispielsweise stand er in fünf der sechs jüngsten Bundesligaspiele in der Startelf.
Insgesamt stehen für Kim in 2025/26 bisher 32 Einsätze (ein Tor, ein Assist) zu Buche, in den wichtigsten Spielen muss er sich aber eben mit der Rolle als Ergänzungsspiele begnügen. So wird er aller Voraussicht nach auch im DFB-Pokalhalbfinale bei Bayer Leverkusen am Mittwoch auf der Bank sitzen.
- Getty Images Sport
Min-jae Kim: Seine Zahlen für den FC Bayern München
Spiele
111
Tore
5
Assists
3
Gelbe Karten
10
Gelb-Rote Karten
1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.