Harry Maguire bleibt?! Der vielgeschmähte Verteidiger von Man Utd steht nach einer bemerkenswerten Wende unter Michael Carrick vor einem neuen Vertrag.

Nun soll Maguire laut Daily Mail für seine guten Leistungen in letzter Zeit belohnt werden. Die Zeitung schreibt, dass es „immer wahrscheinlicher“ werde, dass der ehemalige Star von Leicester City einen neuen Vertrag erhält, da sein aktueller Vertrag im Sommer ausläuft.

Maguire hat derzeit einen Vertrag mit einem Wochengehalt von 180.000 Pfund und möchte offenbar so lange wie möglich bei Old Trafford bleiben, nachdem er 2019 für 80 Millionen Pfund (93,6 Millionen Euro/101,6 Millionen Dollar) von Leicester nach Manchester gewechselt war. Berichten zufolge hofft man, dass eine Einigung über das Gehalt und die Laufzeit des neuen Vertrags erzielt werden kann. Maguire hat in allen Wettbewerben 260 Einsätze für den Verein absolviert und den Carabao Cup 2022/23 sowie den FA Cup 2023/24 gewonnen.

Der Innenverteidiger kann bereits mit Teams aus ganz Europa über mögliche neue Verträge verhandeln. Der italienische Spitzenklub AC Mailand soll während der Transferperiode im Januar Kontakt zu United aufgenommen haben. Auch der saudische Pro-League-Klub Al-Qadsiah, der jetzt von Brendan Rodgers trainiert wird, soll Interesse bekundet haben.