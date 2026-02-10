Getty Images Sport
Harry Maguire bleibt?! Der vielgeschmähte Verteidiger von Man Utd steht nach einer bemerkenswerten Wende unter Michael Carrick vor einem neuen Vertrag.
Maguire kehrt nach Carrick-Ernennung in die Mannschaft von Man Utd zurück
Maguires Erfahrung und Führungsqualitäten wurden vom ehemaligen Trainer Ruben Amorim sehr geschätzt, obwohl er nicht immer Stammspieler war. In den letzten Jahren wurden Spieler wie Matthijs de Ligt und Leny Yoro verpflichtet, aber Maguire blieb eine feste Größe in der Abwehr und bestritt in der vergangenen Saison 40 Spiele in allen Wettbewerben, in denen er vier Tore erzielte.
Englischer Verteidiger erhält neuen Vertrag
Nun soll Maguire laut Daily Mail für seine guten Leistungen in letzter Zeit belohnt werden. Die Zeitung schreibt, dass es „immer wahrscheinlicher“ werde, dass der ehemalige Star von Leicester City einen neuen Vertrag erhält, da sein aktueller Vertrag im Sommer ausläuft.
Maguire hat derzeit einen Vertrag mit einem Wochengehalt von 180.000 Pfund und möchte offenbar so lange wie möglich bei Old Trafford bleiben, nachdem er 2019 für 80 Millionen Pfund (93,6 Millionen Euro/101,6 Millionen Dollar) von Leicester nach Manchester gewechselt war. Berichten zufolge hofft man, dass eine Einigung über das Gehalt und die Laufzeit des neuen Vertrags erzielt werden kann. Maguire hat in allen Wettbewerben 260 Einsätze für den Verein absolviert und den Carabao Cup 2022/23 sowie den FA Cup 2023/24 gewonnen.
Der Innenverteidiger kann bereits mit Teams aus ganz Europa über mögliche neue Verträge verhandeln. Der italienische Spitzenklub AC Mailand soll während der Transferperiode im Januar Kontakt zu United aufgenommen haben. Auch der saudische Pro-League-Klub Al-Qadsiah, der jetzt von Brendan Rodgers trainiert wird, soll Interesse bekundet haben.
Maguire beeindruckt in Abwesenheit von De Ligt
De Ligt hat sich zu einem wichtigen Führungsspieler in der Abwehr von United entwickelt, doch nun muss der Niederländer nach seiner Verletzung um seinen Platz in der Mannschaft kämpfen, da Maguire an der Seite von Martinez gute Leistungen zeigt.
Der ehemalige United-Verteidiger Wes Brown sprach sich kürzlich für einen neuen Vertrag für Maguire aus und sagte: „Wenn Amorim noch im Amt wäre, würde Maguire definitiv keinen neuen Vertrag bekommen, aber Michael Carrick ist gekommen, Harry spielt, und dann gibt es noch De Ligt und Yoro und einige fantastische junge Verteidiger, die sich hervorgetan haben. Es ist also eine große Entscheidung. Ich denke, wenn es nach Michael ginge, würde er ihn gerne behalten, denn meiner Meinung nach hat er bewiesen, dass er seine Aufgabe erfüllen kann. So einfach ist das.
So wie Harry derzeit spielt, bin ich mir sicher, dass hinter den Kulissen Gespräche stattfinden, weil andere Teams sehr daran interessiert sind, ihn im Sommer zu verpflichten.“
Der Kampf um die Top 4 spitzt sich zu, während die Red Devils die Champions League ins Visier nehmen.
Seit Carrick bis zum Saisonende zum Interimstrainer ernannt wurde, zeigt United eine beeindruckende Form. In den ersten beiden Spielen unter der Leitung des ehemaligen Mittelfeldspielers von United gab es überraschende Siege gegen Manchester City und Arsenal, gefolgt von weiteren Siegen gegen Fulham und Tottenham Hotspur. Diese Erfolge haben die Red Devils vor den Spielen unter der Woche auf den vierten Platz in der Premier League katapultiert, und mit weiteren drei Punkten gegen West Ham United am Dienstagabend würden sie Aston Villa aufgrund der Tordifferenz überholen.
Danach steht für United bis zum Montag, dem 23. Februar, kein Spiel mehr auf dem Programm, wenn sie bei Everton zu Gast sind. Danach folgt eine Reihe von Spielen, darunter Begegnungen mit Crystal Palace, Newcastle United und Villa.
Was die Verträge angeht, hat United bereits bestätigt, dass der erfahrene Mittelfeldspieler Casemiro den Verein am Ende der Saison verlassen wird, während es auch wahrscheinlich ist, dass der ausgestoßene Verteidiger Tyrell Malacia während der Sommertransferperiode einen neuen Verein suchen wird.
