Harry Kanes Scherz über Vincent Kompany steht sinnbildlich: Das "Bild des Jahres" ist beim FC Bayern nicht genug

Vorne angekommen, intonierte die Südkurve lautstark Kompanys Namen - und nun ging der 40-jährige Belgier plötzlich völlig aus sich heraus. Ekstatisch ließ er die geballten Fäusten durch die Luft fliegen und die Fans jubelten lautstark, gefühlt lauter als bei den Toren oder beim Abpfiff. "Bild des Jahres" sollte Präsident Herbert Hainer diese Szene später nennen.

So viel offene Liebe wie Kompany brachten die Fans des FC Bayern lange keinem Trainer mehr entgegen. Kompanys unmittelbaren Vorgängern Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann sicher nicht. Der letzte Triple-Trainer Hansi Flick hätte sie 2020 vielleicht bekommen, aber damals war Corona und das mit kollektiven öffentlichen Liebesbekundungen nicht so einfach. Niko Kovac schaffte es nie zum Liebling, die internationalen Startrainer Pep Guardiola und Carlo Ancelotti erschienen etwas unnahbar. Vermutlich muss man für einen Vergleichswert zurückgehen bis zum ewigen Jupp Heynckes, dem Triple-Trainer von 2013.

Nicht nur den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christien Dreesen erinnert "dieser Spirit", der aktuell in der Mannschaft und im Verein ganz generell herrscht, jedenfalls "ein bisschen an vor 13 Jahren". Mit seiner sympathisch-sachlichen Art trug Kompany einerseits entscheidend dazu bei, dass es um den FC Bayern ruhig wie lange nicht ist und kaum Nebenkriegsschauplätze für Ablenkung sorgen. Andererseits, und am wichtigsten, ist aber selbstredend der beeindruckende Fußball, den seine Mannschaft zeigt: gleichermaßen attraktiv, dominant und erfolgreich.

Der FC Bayern erzielte in den bisherigen 47 Pflichtspielen dieser Saison 161 Tore, schon jetzt Rekord in der illustren Klubgeschichte. Brauchte es einen letzten Beweis für die Münchner Dominanz in der Bundesliga, dann erfolgte er ausgerechnet beim Meisterstück: Das gelang nämlich mit einer nominellen B-Elf (acht Startelf-Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Real Madrid am Mittwoch) und zwar ungefährdet gegen den Tabellendritten. Dass derart radikale Rotationen funktionieren, spricht ganz nebenbei auch für Kompanys Kadermanagement, unter seiner Regie fühlt sich jeder Spieler wichtig.