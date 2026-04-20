Eigentlich schien Vincent Kompany das gar nicht zu wollen. Während die Mannschaft unmittelbar vor der Südkurve mit den Fans den 35. Meistertitel feierte, genoss der Betreuerstab um Kompany den besonderen Moment einige Meter dahinter. Immer wieder winkten Kapitän Manuel Neuer die Trainer zu sich nach vorne, irgendwann folgten sie doch noch - fast schon ein bisschen widerwillig.
Harry Kanes Scherz über Vincent Kompany steht sinnbildlich: Das "Bild des Jahres" ist beim FC Bayern nicht genug
FC Bayern weckt Erinnerungen an Triple 2013
Vorne angekommen, intonierte die Südkurve lautstark Kompanys Namen - und nun ging der 40-jährige Belgier plötzlich völlig aus sich heraus. Ekstatisch ließ er die geballten Fäusten durch die Luft fliegen und die Fans jubelten lautstark, gefühlt lauter als bei den Toren oder beim Abpfiff. "Bild des Jahres" sollte Präsident Herbert Hainer diese Szene später nennen.
So viel offene Liebe wie Kompany brachten die Fans des FC Bayern lange keinem Trainer mehr entgegen. Kompanys unmittelbaren Vorgängern Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann sicher nicht. Der letzte Triple-Trainer Hansi Flick hätte sie 2020 vielleicht bekommen, aber damals war Corona und das mit kollektiven öffentlichen Liebesbekundungen nicht so einfach. Niko Kovac schaffte es nie zum Liebling, die internationalen Startrainer Pep Guardiola und Carlo Ancelotti erschienen etwas unnahbar. Vermutlich muss man für einen Vergleichswert zurückgehen bis zum ewigen Jupp Heynckes, dem Triple-Trainer von 2013.
Nicht nur den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christien Dreesen erinnert "dieser Spirit", der aktuell in der Mannschaft und im Verein ganz generell herrscht, jedenfalls "ein bisschen an vor 13 Jahren". Mit seiner sympathisch-sachlichen Art trug Kompany einerseits entscheidend dazu bei, dass es um den FC Bayern ruhig wie lange nicht ist und kaum Nebenkriegsschauplätze für Ablenkung sorgen. Andererseits, und am wichtigsten, ist aber selbstredend der beeindruckende Fußball, den seine Mannschaft zeigt: gleichermaßen attraktiv, dominant und erfolgreich.
Der FC Bayern erzielte in den bisherigen 47 Pflichtspielen dieser Saison 161 Tore, schon jetzt Rekord in der illustren Klubgeschichte. Brauchte es einen letzten Beweis für die Münchner Dominanz in der Bundesliga, dann erfolgte er ausgerechnet beim Meisterstück: Das gelang nämlich mit einer nominellen B-Elf (acht Startelf-Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Real Madrid am Mittwoch) und zwar ungefährdet gegen den Tabellendritten. Dass derart radikale Rotationen funktionieren, spricht ganz nebenbei auch für Kompanys Kadermanagement, unter seiner Regie fühlt sich jeder Spieler wichtig.
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Der FC Bayern hofft auf das dritte Triple der Klubgeschichte
Ein "Sechser im Lotto" sei Kompany laut Hainer. Dabei war er vor zwei Jahren - daran kann man nicht oft genug erinnern - als ungefähr Sechster der Trainer-Wunschliste verpflichtet worden. Damit Kompany aber als einer der ganz großen Trainer in die Geschichte des FC Bayern eingeht, braucht es mehr als Meistertitel, am besten ein Triple. Seit dem letztmaligen Maximaltriumph 2020 standen die Chancen darauf nie so gut wie jetzt. Im DFB-Pokal geht es am Mittwoch im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen, dann in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Entsprechend intonierten die Fans bei den Feierlichkeiten auch "Europapokal" sowie "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" - und sendeten damit nach den Liebesbekundungen für Kompany eine zweite klare Botschaft: Meister schön und gut, aber das reicht noch nicht! Der Trainer und seine Spieler sangen inbrünstig mit, ein tadelloser Übergang von der kurzen Feier zu den anstehenden Spielen.
Bierduschen gab es genauso wenig wie die Übergabe der Meisterschale oder gar eine anschließende interne Party. "Wir sind fokussiert und feiern heute nicht mehr", rief Joshua Kimmich den wartenden Journalisten beim Gang aus dem Stadion zu. Harry Kane versicherte, dass Kompany noch am selben Abend "Leverkusen-Clips" anschauen werde.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.