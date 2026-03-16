Harry-Kane-Versprechen nutzte einem Rivale nichts! Joan Laporta als Präsident des FC Barcelona wiedergewählt
Rund 42 Prozent der Barca-Mitglieder gaben ihre Stimme ab – das entspricht 48.480 Wählenden. Laporta sicherte sich 68,18 Prozent der Stimmen, Font erhielt 29,78 Prozent. Laporta wird seine Amtsgeschäfte im Juli wieder aufnehmen, nachdem er vor einigen Wochen im Zuge des Wahlprozesses zurückgetreten war.
"Dieses Ergebnis freut uns sehr und gibt uns unheimlich viel Kraft - so viel, dass wir sprachlos sind", sagte Laporta vor Reportern und betonte: "Niemand wird uns aufhalten. Ich bin sicher, dass uns in den kommenden Jahren, wie ich Ihnen bereits sagte, spannende Zeiten bevorstehen."
Außerdem bedankte er sich bei Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco. Flick hatte wie zahlreiche aktive und ehemalige Spieler oder die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí an der Wahl teilgenommen.
Victor Font: "Die geringe Wahlbeteiligung ist der größte Wermutstropfen des Tages"
Laportas wichtigste Aufgabe ist die vollständige Neueröffnung des Stadions Camp Nou, die nach einjähriger Verzögerung für 2027 erwartet wird. Außerdem muss er die Klubfinanzen weiter konsolidieren.
Der unterlegene Font regte eine Modernisierung des Wahlprozesses an, um auch Mitgliedern die Teilhabe zu erlauben, die fern von Katalonien leben. "Die geringe Wahlbeteiligung ist der größte Wermutstropfen des Tages", sagte er: "Mehr Beteiligung bedeutet mehr Stärke."
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Xavier Vilajoana versprach Verpflichtung von Harry Kane
Abgesehen von Laporta und Font bemühten sich mit Marc Ciria, Daniel Juan, William Maddock und Xavier Vilajoana noch vier andere Kandidaten um das Präsidentenamt. Sie wurden aber allesamt nicht zur Wahl zugelassen, weil sie vorab nicht auf die erforderlichen 2337 Unterschriften von Klub-Mitgliedern kamen.
Vilajoana hatte für Aufsehen gesorgt, indem er im Falle seiner Wahl eine Verpflichtung von Torjäger Harry Kane vom FC Bayern München versprach. "Wir haben Kontakt zum Umfeld Kanes aufgenommen", sagte er bei der Vorstellung seines Programms. Auf seinen Social-Media-Accounts postete er zudem eine Fotomontage von Kane im Barca-Trikot