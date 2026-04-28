Harry Kane ist der beste Stürmer der Welt - jetzt kann der Star vom FC Bayern München sich unsterblich machen

Im reifen Alter von 32 Jahren liefert Kane die mit Abstand beste Torjäger-Saison seiner Karriere ab. Er hat Rekorde gebrochen, auch wenn der absurde Bundesliga-Rekord von 41 Toren in einer Saison, den Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 aufgestellt hat, nun wohl außer Reichweite sein dürfte; Kane hat in 31 Spielen 33-mal getroffen.

Der englische Nationalmannschaftskapitän hat nun unglaubliche 95 Tore in nur 91 Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse erzielt und ist damit der schnellste Spieler, der diese Marke seit Dieter Müller in den 1970er Jahren erreicht hat – wobei die FC-Köln-Ikone dafür 32 Spiele mehr benötigte. Kane traf in allen Wettbewerben 51-mal und damit häufiger als jeder andere Spieler in den fünf besten Ligen Europas seit Lewandowskis Bestwert von 55 Toren in der Saison 2019/20; der aktuelle Bayern-Stürmer wird diese Marke wohl übertreffen.

Im Rennen um den Goldenen Schuh liegt er neun Tore vor seinen nächsten Verfolgern Erling Haaland und Kylian Mbappé, die jeweils 24 Treffer erzielt haben. Eine kürzlich erlittene Wadenverletzung bremste seinen Torrhythmus, dennoch hat der nächste Bundesliga-Titel bereits festgestanden.