Einige seiner Konkurrenten waren in dieser Saison vielleicht nicht in Bestform, doch es steht außer Frage, dass Harry Kane derzeit der beste Stürmer der Welt ist. An seine Torquote kommt keiner heran. Für den FC Bayer München und Engnland steht noch viel auf dem Spiel, für Kane geht es also darum, nicht nachzulassen. Um noch mehr Trophäen in den Himmel recken zu können. Aber auch, um vielleicht auch offiziell zum besten Fußballer des Planeten gekürt zu werden.
Harry Kane ist der beste Stürmer der Welt - jetzt kann der Star vom FC Bayern München sich unsterblich machen
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Im reifen Alter von 32 Jahren liefert Kane die mit Abstand beste Torjäger-Saison seiner Karriere ab. Er hat Rekorde gebrochen, auch wenn der absurde Bundesliga-Rekord von 41 Toren in einer Saison, den Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 aufgestellt hat, nun wohl außer Reichweite sein dürfte; Kane hat in 31 Spielen 33-mal getroffen.
Der englische Nationalmannschaftskapitän hat nun unglaubliche 95 Tore in nur 91 Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse erzielt und ist damit der schnellste Spieler, der diese Marke seit Dieter Müller in den 1970er Jahren erreicht hat – wobei die FC-Köln-Ikone dafür 32 Spiele mehr benötigte. Kane traf in allen Wettbewerben 51-mal und damit häufiger als jeder andere Spieler in den fünf besten Ligen Europas seit Lewandowskis Bestwert von 55 Toren in der Saison 2019/20; der aktuelle Bayern-Stürmer wird diese Marke wohl übertreffen.
Im Rennen um den Goldenen Schuh liegt er neun Tore vor seinen nächsten Verfolgern Erling Haaland und Kylian Mbappé, die jeweils 24 Treffer erzielt haben. Eine kürzlich erlittene Wadenverletzung bremste seinen Torrhythmus, dennoch hat der nächste Bundesliga-Titel bereits festgestanden.
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„Er hat diese nächste Stufe selbst erschlossen“: Harry Kane hat das nächste Level freigeschaltet
Sein Trainer Vincent Kompany stellte bereits zu Beginn der Saison fest, dass Kane eine neue Ebene erreicht hat. „Er hat diese nächste Stufe selbst erschlossen“, sagte der belgische Taktiker bereits im Oktober. „Das hat er in seiner Karriere immer so gemacht. Seine Entwicklung zeigt seine Mentalität. Er arbeitet jedes Jahr hart.
Vielleicht hat es geholfen, dass er bis dahin noch keine Titel gewonnen hatte, denn so behielt er den Hunger, den man von jungen Spielern erwartet. Einen solchen Spieler kann man nicht weiterentwickeln. Er muss es selbst wollen.“
Als Kompany Anfang des Jahres über den Stürmer sprach, fügte er hinzu: „Harrys Beständigkeit ist sehr beeindruckend. Man merkt, dass er sich in München wohlfühlt, mit seiner Familie und in dieser Mannschaft. Wir haben in Harry einen absoluten Anführer.“
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Das Geheimnis des FC Bayern München lautet Teamarbeit
Dass Kane diese neuen Höhen erreicht hat, ist kein Alleingang; der Torjäger hat sich hervorragend mit den Flügelspielern Michael Olise und Luis Diaz zusammengetan und so eine der gefürchtetsten Sturmreihen des Kontinents gebildet.
Bayerns messerscharfer Angriffsdreizack hat in der Saison 2025/26 insgesamt 159 Tore und Vorlagen erzielt, wobei die Flügelspieler mit jeweils mehr als 45 Torbeteiligungen Schritt für Schritt gleichauf liegen und damit eine unglaubliche Effektivität an den Tag legen. Wie gewohnt hat sich Kane auch dadurch hervorgetan, dass er sich tief fallen lässt und seine Teamkollegen mit seinem beeindruckenden Passspiel ins Spiel bringt.
Auch wenn seine individuellen Leistungen unglaublich waren, besteht kaum ein Zweifel daran, dass Kane ohne den Franzosen und den Kolumbianer an seiner Seite in dieser Saison nicht Europas führender Torschütze wäre.
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Auf Augenhöhe mit Lionel Messi
Nachdem er sich den zweiten Bundesliga-Titel gesichert hat und sein sogenannter Trophäenfluch nun längst der Vergangenheit angehört, strebt Kane nun seinen ersten Champions-League-Titel an. PSG im Halbfinale zu besiegen, wird jedoch kein leichtes Unterfangen sein; tatsächlich halten viele diese Begegnung für würdig, im Finale in Budapest ausgetragen zu werden. Bayerns Hauptstürmer geht in bester Verfassung in das Hinspiel und Rückspiel gegen den Titelverteidiger, denn er trifft auch in Europa zuverlässig.
Er traf in beiden Viertelfinalpartien gegen Real Madrid und kommt nun auf 52 Champions-League-Tore in 68 Einsätzen. Damit erreicht er exakt Lionel Messis Schnitt an Toren pro Spiel für Barcelona. In der laufenden Saison erzielte er 12 Treffer in 11 Begegnungen; alle diese Tore fielen in acht Spielen, obwohl er im Gruppenspiel beim Parc des Princes gegen PSG ohne Tor blieb.
Nur der frühere Manchester-United-Stürmer Ruud van Nistelrooy schoss in seinen ersten 67 Einsätzen in der Königsklasse 53 Tore und stellt damit eine bessere Bilanz auf.
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Harry Kane näher an einer Verlängerung beim FCB
Kanes Leistungen beeindrucken, obwohl englische Medien ständig Gerüchte über seine Zukunft in der Allianz Arena anfachen – sie vermuten, der Stürmer wolle irgendwann in die Premier League zurückkehren, um Alan Shearers Rekord von 260 Toren zu jagen.
Sein Vertrag läuft 2027 aus, der 32-Jährige zeigt jedoch keine Abschiedszeichen. Stattdessen deutet alles auf einen neuen Vertrag hin, weil die Vereinsführung bereits Gespräche plant.
„Heute würde ich ihn für 150 Millionen Euro kaufen“, sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kürzlich. „Denn er ist ein Traum für den FC Bayern München. Ein weltweites Aushängeschild. Ein guter Charakter, ein Vorbild für unsere Jugend, unsere 18-Jährigen. Er legt den Arm um sie. Er sagt ihnen, wie sie den Ball treffen müssen.“
Kane sagte kürzlich zu Sky Sports Deutschland: „Ich bin hier wirklich glücklich. Mit der Mannschaft, die wir haben, dem Trainer, dem Stab – alle ziehen an einem Strang. Natürlich haben wir in dieser Saison noch viel vor uns, was spannend ist.“
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Seine Konkurrenz fällt ab
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich kaum bestreiten, dass Kane der beste Stürmer der Welt ist, auch wenn er in seinem Heimatland wahrscheinlich immer noch nicht die Anerkennung erhält, die er verdient – dort herrscht nämlich die Auffassung, dass die Abwehrreihen in der Bundesliga weitaus schwächer sind als jene in der Premier League.
Wie bereits angedeutet, kam ihm zugute, dass seine Konkurrenten um diesen Titel nicht mit dem rasanten Tempo mithalten konnten, das er in dieser Saison vorgelegt hat; Haaland hat trotz 35 Toren in allen Wettbewerben weitgehend enttäuscht, während eine Knieverletzung Mbappés Formkurve unterbrochen hat, obwohl er in ebenso vielen Einsätzen 41 Tore erzielt hat. Unterdessen lassen Lewandowskis Kräfte bei Barcelona nach, was im Alter von 37 Jahren verständlich ist.
Keiner dieser drei torgefährlichen Spieler steht in dieser Saison im Champions-League-Finale, weshalb es fast unmöglich ist, zu bestreiten, dass Kane derzeit der beste Stürmer und vielleicht sogar der beste Spieler überhaupt ist.
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Kane hat jetzt eine einmalige Chance: In den letzten Wochen der Saison fehlen ihm nur noch 270 Minuten, um seinen ersten Champions-League-Titel zu holen. Damit würde er seinen Status als Favorit für den diesjährigen Ballon d'Or festigen, und aktuell spricht nichts dagegen, auf Bayern zu setzen.
Im Sommer folgt die Weltmeisterschaft – möglicherweise seine beste und letzte Chance, mit England einen großen Titel zu holen. Der Stürmer wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr in Paris den Goldenen Ball in die Höhe stemmen – als erster Engländer seit Michael Owen im Jahr 2001 –, doch seine Krönung wäre endgültig besiegelt, wenn er die 60-jährige Durststrecke der Three Lions in Nordamerika beenden könnte.
Der Titel als bester Spieler der Welt liegt greifbar nahe, und in dieser Form wird Kane die Chance nicht verstreichen lassen.