Harakiri-Experiment in einem WM-K.o.-Spiel? Darum sollte Joshua Kimmich im DFB-Team auf seiner Position bleiben

Das größte Problem einer Versetzung Kimmichs wäre die dadurch entstehende Vakanz rechts hinten. Seit Jahren verfügt Deutschland über keinen herausragenden Außenverteidiger, schon gar nicht über zwei. Nathaniel Brown machte es in den ersten beiden Spielen links hinten ordentlich, gegen Ecuador musste er wegen Wadenproblemen passen. Vertreter David Raum, in der Qualifikation noch gesetzt, belebte mit seinen Flanken zwar das deutsche Angriffsspiel, präsentierte sich gegen den Ball aber wackelig. Eine Empfehlung für einen Verbleib in der Startelf gab er jedenfalls nicht ab. Sofern Nagelsmann Kimmich rechts hinten abzieht, gäbe es mit dem aktuellen Kader zwei halbwegs realistische Optionen.

Option 1: Er lässt Raum in der Startelf und bietet Brown, der im Sechzehntelfinale nach Aussage des Bundestrainers wieder einsatzbereit sein soll, als Rechtsverteidiger auf. Dort spielte er in der abgelaufenen Saison auch vereinzelt für Eintracht Frankfurt, in der Nationalmannschaft aber noch nie. Dieses Experiment in einem WM-K.o.-Spiel einzugehen, würde an Harakiri grenzen. Behoben wäre dadurch immerhin das Tempo-Problem. Brown ist diesbezüglich sowieso über alle Zweifel erhaben. Mit einem Topspeed von 35,78 km/h war er in der vergangenen Saison der elftschnellste Spieler der Bundesliga. Raum kam auf 34,63 km/h, Kimmich lediglich auf 33,08 (Platz 242 im Bundesliga-Ranking).

Option 2: Eine Wiedergeburt der vom WM-Titel 2014 bewährten sogenannten "Ochsenabwehr" mit einem Innenverteidiger auf der Außenbahn. Damals verteidigte Bendikt Höwedes links, diesmal müsste Waldemar Anton oder Malick Thiaw rechts ran. Anton ist sogar noch langsamer als Kimmich, Thiaw verfügt über ein solides Tempo. Das Offensivspiel würde unter einer derartigen Umstellung zwangsläufig leiden, die gewohnten Abläufe würden nicht mehr greifen. Ähnlich wäre es bei einer Fünferkette. In diesem Fall müsste Nagelsmann zudem großräumig umbauen, was sehr unwahrscheinlich erscheint.