Hansi Flick tobte - ein heutiger Nationalspieler flüchtete: Wie ein Transferfehler den FC Bayern München spaltete

Rückblick ins Jahr 2020: Die Bayern hatten mit Flick gerade das Triple gewonnen und befanden sich auf dem Weg zum Sextuple. Weil das Herbst-Wechselfenster wegen der Corona-Pandemie bis zum 5. Oktober geöffnet hatte, führte dies zu einer zuvor noch nie dagewesenen Transfer-Offensive im Herbst. Innerhalb von 24 Stunden verkündeten die Bayern die Verpflichtungen von Marc Roca (damals 23 Jahre alt, neun Millionen Euro Ablöse), Bouna Sarr (28, acht Millionen), Eric Maxim Choupo-Moting (31, ablösefrei), Douglas Costa (30, geliehen) und eines gewissen Tiago Dantas (19, geliehen). Federführend verantwortlich dafür war der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Spätestens mit zwei Jahren Abstand stellte sich das durchaus von Panik getriebene Vorgehen in Folge einer besorgniserregenden 1:4-Pleite bei der TSG Hoffenheim als eine der missratensten Aktivitäten der Bayern auf dem Transfermarkt heraus. Nur Choupo-Moting brachte nachhaltigen Mehrwert, während Sarr und Costa der Mannschaft nicht wirklich weiterhalfen. Roca und Dantas verbauten obendrein den gebürtigen Münchnern und vom Klub selbst ausgebildeten Stiller sowie Adrian Fein (heute beim SSC Jahn Regensburg) die Perspektiven - und zu allem Überfluss kosteten sie teilweise noch einen Haufen Geld.

Für Roca erzielten die Bayern zwei Jahre später immerhin noch ein Transferplus von drei Millionen Euro, als dieser für kolportierte zwölf Millionen Euro zu Leeds United weiterzog. Das Leihgeschäft mit Benfica Lissabon bei Dantas ist daher umso fragwürdiger. Jene erfolgte insbesondere auf Drängen Flicks, der den zweifellos talentierten Portugiesen schon zu seiner Zeit als Sportdirektor beim DFB entdeckt hatte und sich mit dem Transfer Gerüchten zufolge über den Kopf von Salihamidzic hinwegsetzte. "Brazzo" habe andere Pläne für das Mittelfeld verfolgt, hieß es damals.

Nur wenige Monate nach dem Transfer-Fünferschlag entfachte eine Debatte, wonach am Campus Verwunderung darüber herrsche, dass der regelmäßig mit den Profis trainierende Dantas dem eigenen Nachwuchstalent Stiller vorgezogen werde. Die Tatsache, dass Dantas sogar erst am dem 1. Januar für die Profis spielberechtigt war, goss weiteres Öl in das bereits lodernde Feuer der Diskussion. Der Grund: Die entsprechenden Unterlagen für den Deal waren erst nach dem eigentlichen Ende der Transferperiode angekommen, weshalb er nicht vor der Sperrfrist nicht mehr gemeldet werden durfte. Die Berichterstattung brachte Flick indes mächtig auf die Palme.

"Das stimmt so nicht", sagte er und schimpfte: "Man versucht immer wieder, einen Keil zwischen Profis und dem Campus hineinzuschlagen." Schließlich befinde er sich in einem ständigen Austausch mit dem Campus. "Wenn was ist, sprechen wir mit einer Stimme." Doch so ganz falsch scheinen die Gerüchte nicht gewesen zu sein, wie Aussagen Stillers im November 2021 vermuten ließen.

Der heute 24-Jährige bezeichnete die Verpflichtungen von Roca und Dantas als einen "Schlag ins Gesicht" und führte im darauffolgenden Sommer gegenüber SPOX aus: "Im Endeffekt war für mich damit klar, dass mein Weg bei Bayern nach dieser Saison zu Ende ist." Und so kam es auch. Stiller ließ seinen Vertrag auslaufen und wechselte ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Unter Hoeneß zum Stammspieler aufgestiegen, folgte er diesem zur Saison 2023/24 zum VfB Stuttgart und machte dort nochmal große Fortschritte in seiner Entwicklung.