Hansi Flick setzt sich mit seinem Wunsch durch: Trainer angeblich kurz vor der Verlängerung beim FC Barcelona

Wie die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo am Freitag berichtete, konnte der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag mit dem 61-Jährigen bis 2028 verlängert werden – mit Option auf ein weiteres Jahr.

Barcas Verantwortliche, allen voran Präsident Joan Laporta, hatten ursprünglich geplant, den Vertrag fest bis Juni 2029 auszuweiten. Nach dem Bericht der in Barcelona ansässigen Zeitung konnte sich Flick jedoch durchsetzen und die Option vereinbaren, um mehr Spielraum zu haben.