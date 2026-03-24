Hansi Flick hat bereits grünes Licht gegeben: Verlängerung mit Star des FC Barcelona wohl nur unter zwei Bedingungen

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Sporthat der ehemalige Bundestrainer für einen neuen Vertrag für Cancelo bereits grünes Licht gegeben. Es gebe jedoch zwei Bedingungen: Zum einen müsse der 31-Jährige von seinem Stammverein Al-Hilal eine Freigabe erhalten, was kein Problem darstellen sollte, da der Saudi-Klub ohnehin nicht mehr mit ihm plane, heißt es. Zum anderen müsste Cancelo einer deutlichen Gehaltskürzung zustimmen. Das finanziell angeschlagene Barcelona kann sein kolportiertes Jahresgehalt in Höhe von 12 Millionen Euro schlichtweg nicht stemmen.

Cancelos Vertrag bei Al-Hilal ist bis 2027 gültig.