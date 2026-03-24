Joao Cancelo ist noch bis Saisonende von Al-Hilal an den FC Barcelona ausgeliehen. Geht es nach Trainer Hansi Flick, soll der Portugiese auch über die Saison hinaus bleiben.
Hansi Flick hat bereits grünes Licht gegeben: Verlängerung mit Star des FC Barcelona wohl nur unter zwei Bedingungen
Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Sporthat der ehemalige Bundestrainer für einen neuen Vertrag für Cancelo bereits grünes Licht gegeben. Es gebe jedoch zwei Bedingungen: Zum einen müsse der 31-Jährige von seinem Stammverein Al-Hilal eine Freigabe erhalten, was kein Problem darstellen sollte, da der Saudi-Klub ohnehin nicht mehr mit ihm plane, heißt es. Zum anderen müsste Cancelo einer deutlichen Gehaltskürzung zustimmen. Das finanziell angeschlagene Barcelona kann sein kolportiertes Jahresgehalt in Höhe von 12 Millionen Euro schlichtweg nicht stemmen.
Cancelos Vertrag bei Al-Hilal ist bis 2027 gültig.
Joao Cancelo gewann mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft
Al-Hilal stimmte im Januar einer Leihe von Cancelo zu den Katalanen zu, nachdem der Außenverteidiger 2024 für 25 Millionen Euro zum Wüstenklub gewechselt war. Für das Team von Flick absolvierte der offensivstarke Außenverteidiger in der laufenden Saison zwölf Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor und lieferte vier Vorlagen.
Bereits in der Saison 2023/24 war Cancelo an den FC Barcelona ausgeliehen. Zu seinen früheren Vereinen zählen unter anderem auch Manchester City, der FC Bayern München und Juventus Turin. Mit den Bayern gewann er in seiner halben Saison 2023 die deutsche Meisterschaft.
Joao Cancelo: Seine Statistiken für Barcelona in der Saison 2025/26
- Spiele: 12
- Tore: 1
- Vorlagen: 4