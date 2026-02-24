Pedri und Ferran Torres haben in der Sendung "El Hormiguero" bei Antena 3 aus dem Nähkästchen geplaudert und unter anderem Details des knallharten Strafenkatalogs von Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona ausgeplaudert.
Hansi Flick greift beim FC Barcelona knallhart durch: Barca-Stars enthüllen Details des Strafenkatalogs
Flick fordert 40.000 Euro für zehn Minuten
Zunächst einmal lobten beide Spieler Flick in höchsten Tönen und bezeichneten ihn als "guten Trainer". Sie betonten aber auch, wie streng es unter dem Deutschen mittlerweile in der Barca-Kabine zugeht. "Er legt großen Wert auf Pünktlichkeit, erwartet zum Beispiel auch, dass wir unsere Unterwäsche vom Boden aufheben", verriet Pedri und sprach anschließend über Geldstrafen.
"Wer zu spät kommt, muss jetzt am Spieltag eine Strafe zahlen", sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldstratege. Demnach betrage die Strafe für zen Minuten Verspätung "40.000 Euro". Und wer noch später komme, "sollte besser zu Hause bleiben".
Eklat um Jules Kounde: Flick soll Barca-Star angeschrien haben
Was unter Flicks Ägide passieren kann, musste etwa Jules Kounde in der vergangenen Spielzeit am eigenen Leib erfahren. Der Rechtsverteidiger ist zwar unter Flick absoluter Stammspieler, kam jedoch in der vergangenen Spielzeit nicht nur einmal mit Verspätung zu vereinbarten Treffpunkten. Im Februar des vergangenen Jahres soll ihn Flick laut Mundo Deportivo vor versammelter Mannschaft angeschrien und ihn anschließend aus der Startelf für das Ligaspiel gegen Rayo Valecano gestrichen haben.
Schon im November 2024 war nach einem Fehlen von Kounde in der Startelf im Stadtderby gegen Espanyol dahingehend eine Aussage von Flick enthüllt worden, nachdem der Franzose mit einer Minute Verspätung zu einer Besprechung kam. "Wenn ich 13:30 Uhr sage heißt das weder 13:29 Uhr noch 13:31 Uhr", habe der Ex-Bundestrainer damals gesagt. Pedri sei indes noch nie von Flick zur Kasse gebeten oder gar angeschrien worden, denn: "Ich gehöre zu denen, die sehr früh da sind."
Und zu denen, die "sehr wichtig" für den Erfolg der Katalanen seien, wie Ferran Torres in dem Interview anmerkte. "Ich kümmere mich gut um Pedri und achte sehr auf ihn, weil wir stark von ihm abhängig sind und er in Topform sein muss. Er ist ein Spieler, der uns sehr viel gibt, weil er das Spieltempo kontrolliert", adelte der Angreifer seinen Teamkollegen.
Pedri und Ferran Torres wünschen sich Kylian Mbappe beim FC Barcelona
Während Pedri erst kürzlich sein Comeback nach wochenlanger Pause aufgrund einer Muskelverletzung gab, hat Ferran Torres in der laufenden Saison Robert Lewandowski immer mehr den Rang als Stürmer Nummer eins abgelaufen. Mit dem polnischen Ausnahmetorjäger teilt sich der Spanier die Minuten auf. In 34 Spielen erzielte der 25-Jährige schon 16 Tore. Lewandowski steht bei 13 Treffern in 31 Spielen.
Nach dem Patzer von Real Madrid am Wochenende gegen Osasuna (1:2) liegen die Katalanen mittlerweile wieder an der Tabellenspitze, haben aber nur einen Zähler Vorsprung im Kampf um die Meisterschaft. Das wohl entscheidende Duell im Titelkampf mit den königlichen Erzrivalen, von dem übrigens sowohl Torres als auch Pedri am liebsten Kylian Mbappe in ihren eigenen Reihen hätten, steigt erst Mitte Mai.
Für Barca geht es in der Liga mit einem Heimspiel gegen Villarreal weiter. Dann folgt das Rückspiel im Pokal-Halbfinale gegen Atletico Madrid. Dort brauchen Pedri, Torres und Co. ein kleines Fußballwunder, um ins Finale einzuziehen. Im Hinspiel zerlegten die ultra effizienten Rojiblancos die Katalanen mit 0:4.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.