Hansi Flick greift beim FC Barcelona knallhart durch: Barca-Stars enthüllen Details des Strafenkatalogs

Was unter Flicks Ägide passieren kann, musste etwa Jules Kounde in der vergangenen Spielzeit am eigenen Leib erfahren. Der Rechtsverteidiger ist zwar unter Flick absoluter Stammspieler, kam jedoch in der vergangenen Spielzeit nicht nur einmal mit Verspätung zu vereinbarten Treffpunkten. Im Februar des vergangenen Jahres soll ihn Flick laut Mundo Deportivo vor versammelter Mannschaft angeschrien und ihn anschließend aus der Startelf für das Ligaspiel gegen Rayo Valecano gestrichen haben.

Schon im November 2024 war nach einem Fehlen von Kounde in der Startelf im Stadtderby gegen Espanyol dahingehend eine Aussage von Flick enthüllt worden, nachdem der Franzose mit einer Minute Verspätung zu einer Besprechung kam. "Wenn ich 13:30 Uhr sage heißt das weder 13:29 Uhr noch 13:31 Uhr", habe der Ex-Bundestrainer damals gesagt. Pedri sei indes noch nie von Flick zur Kasse gebeten oder gar angeschrien worden, denn: "Ich gehöre zu denen, die sehr früh da sind."

Und zu denen, die "sehr wichtig" für den Erfolg der Katalanen seien, wie Ferran Torres in dem Interview anmerkte. "Ich kümmere mich gut um Pedri und achte sehr auf ihn, weil wir stark von ihm abhängig sind und er in Topform sein muss. Er ist ein Spieler, der uns sehr viel gibt, weil er das Spieltempo kontrolliert", adelte der Angreifer seinen Teamkollegen.