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Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen

Hansa Rostock

Hansa Rostock gastiert im Finale des Landespokal Meck-Pomm am heutigen Samstag beim SV Pastow. Wo Ihr die Partie beim Finaltag der Amateure live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Im Finale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern trifft Verbandsligist SV Pastow auf Drittligist Hansa Rostock. Anpfiff im Greifswalder Volksstadion ist um 13.30 Uhr. 

SPOX liefert Euch alle wichtigen Informationen zum Spiel und erklärt, wo Ihr das Finale im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

  • Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen

    Es gibt zwei Optionen, die Partie zwischen SV Pastow und Hansa Rostock live zu sehen. Eine davon bietet sich im Rahmen einer Konferenz in der ARD, wo Ausschnitte von allen Spielen des Finaltags der Amateure live gezeigt werden.

    Außerdem stellt "das Erste" einen kostenlosen Livestream für das Finale des Landespokal Meck-Pomm zur Verfügung. Moritz Knorr kommentiert. Hier findet Ihr den Stream.

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  • Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen - die wichtigsten Infos

    • Begegnung: SV Pastow vs. Hansa Rostock
    • Wettbewerb: Landespokal Mecklenburg-Vorpommern 
    • Spielrunde: Finale
    • Datum: 23. Mai 2026
    • Uhrzeit: 13.30 Uhr
    • Spielort: Volksstadion, Greifswald
    • TV: ARD (Konferenz) 
    • Livestream: sportschau.de

  • Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen? Die wichtigsten Infos

    AnpfiffAnpfiff
    11.30 UhrSV Todesfelde gegen 1. FC Phönix Lübeck
    11.30 UhrSC Vorwärts-Wacker 04 vs. HEBC Hamburg
    11.30 UhrSV Hemelingen vs. Leher TS
    11.30 UhrEnergie Cottbus vs. VfB Krieschow
    11.30 UhrVSG Altglienicke vs. BFC Dynamo
    11.30 UhrCarl Zeiss Jena vs. ZFC Meuselwitz
    11.30 UhrVfR Mannsheim vs. SV Waldhof Mannheim
    13.30 UhrSV Pastow vs. Hansa Rostock
    13.30 UhrLüneburger SK Hansa vs. TuS Bersenbrück
    13.30 UhrGermania Halberstadt vs. Hallescher FC
    13.30 UhrTuS Koblenz vs. Eintracht Trier
    13.30 UhrBahlinger SC vs. FC 08 Villingen
    13.30 UhrTSV Schott Mainz vs. FK Primasens
    15.30 UhrFSV Zwickau vs. Erzgebirge Aue
    15.30 UhrFortuna Köln vs. FC Viktoria Köln
    15.30 UhrMSV Duisburg vs. SC St. Tönis
    15.30 UhrStuttgarter Kickers vs. SG Sonnenhof Großaspach
    16.30 UhrWürzburger Kickers vs. TSV 1860 München
    16.30 UhrSG Barockstadt Fulda Lehnerz – SV Wehen Wiesbaden
    16.30 Uhr1. FC Saarbrücken vs. FC 08 Homborg 
    16.30 UhrSC Verl vs. Sportfreunde Lotte