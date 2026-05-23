Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen

Im Finale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern trifft Verbandsligist SV Pastow auf Drittligist Hansa Rostock. Anpfiff im Greifswalder Volksstadion ist um 13.30 Uhr.

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