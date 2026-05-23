Hansa Rostock gastiert im Finale des Landespokal Meck-Pomm am heutigen Samstag beim SV Pastow. Wo Ihr die Partie beim Finaltag der Amateure live im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.
Im Finale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern trifft Verbandsligist SV Pastow auf Drittligist Hansa Rostock. Anpfiff im Greifswalder Volksstadion ist um 13.30 Uhr.
SPOX liefert Euch alle wichtigen Informationen zum Spiel und erklärt, wo Ihr das Finale im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.
Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen
Es gibt zwei Optionen, die Partie zwischen SV Pastow und Hansa Rostock live zu sehen. Eine davon bietet sich im Rahmen einer Konferenz in der ARD, wo Ausschnitte von allen Spielen des Finaltags der Amateure live gezeigt werden.
Außerdem stellt "das Erste" einen kostenlosen Livestream für das Finale des Landespokal Meck-Pomm zur Verfügung. Moritz Knorr kommentiert. Hier findet Ihr den Stream.
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Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen - die wichtigsten Infos
Begegnung: SV Pastow vs. Hansa Rostock
Wettbewerb: Landespokal Mecklenburg-Vorpommern
Spielrunde: Finale
Datum: 23. Mai 2026
Uhrzeit: 13.30 Uhr
Spielort: Volksstadion, Greifswald
TV: ARD (Konferenz)
Livestream: sportschau.de
Hansa Rostock heute live im Free TV: Das Pokalfinale gegen SV Pastow live im Free TV und Live Stream sehen? Die wichtigsten Infos