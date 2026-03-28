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Hansa Rostock bei 1. FC Neubrandenburg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Landespokal?

Hansa Rostock

Hansa Rostock muss im Viertelfinale des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern beim 1.FC Neubrandenburg ran. Alle Infos zur Übertragung gibt es bei GOAL.

Am heutigen Samstag (28. März) muss Hansa Rostock auswärts beim 1.FC Neubrandenburg ran. Ab 13 Uhr rollt im neu.sw-Stadion in Neubrandenburg der Ball.

Aber wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.

  • Hansa Rostock bei 1. FC Neubrandenburg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Landespokal?

    Im linearen Programm wird es keine Partie des heutigen Viertelfinalspiels geben. Dennoch bleibt Ihr voraussichtlich nicht auf dem Trockenen sitzen: Der FCH hat die bisherigen Duelle im Landespokal nämlich kostenfrei über den vereinseigenen YouTube-Kanal, Hansa-TV, übertragen. Auch das Duell mit Neubrandenburg dürfte da vermutlich keine Ausnahme machen. 

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  • SSV Ulm 1846 v Hansa Rostock - 3. LigaGetty Images Sport

    Themen der Woche: Was war bei Hansa Rostock und dem FC Neubrandenburg los?

    Im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga haben die Hanseaten am vergangenen Wochenende einen wichtigen Erfolg verbucht. eingefahren. Das Team von Daniel Brinkmann gewann beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 und sicherte sich damit drei wertvolle Punkte. Den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals sicherte der FCH sich schon im November mit einem 5:0-Sieg gegen den Penzliner SV. 

    Eine Woche vor dem Landespokal-Viertelfinale ist Neubrandenburg gerade so an einer Pleite vorbeigekommen - Gegen den F.C. Förderkader René Schneider e.V. glich der Verbandsligist nach einem 1:3-Rückstand spät noch aus. Der Weg ins Viertelfinale war für die Neubrandenburger ziemlich entspannt: 3:0 setzte sich das Team gegen die SG Warnow Papendorf durch. 

  • Hansa Rostock bei 1. FC Neubrandenburg heute im Live Stream und live im TV: Wichtigste Infos

    • Begegnung: 1.FC Neubrandenburg vs. Hansa Rostock
    • Wettbewerb: Landespokal Mecklenburg-Vorpommern
    • Runde: Viertelfinale
    • Datum: 28. März 2026
    • Uhrzeit: 13 Uhr
    • Ort: neu.sw-Stadion, Neubrandenburg
    • TV & Livestream: voraussichtlich YouTube-Kanal Hansa-TV

  • Landespokal Mecklenburg-Vorpommern: Das Viertelfinale im Überblick

    HeimGastDatumAnstoß
    FC Förderkader René SchneiderFC Anker Wismar27.03.202619.30 Uhr
    SV PastowFSV Bentwisch27.03.202619.30 Uhr
    1. FC NeubrandenburgFC Hansa Rostock28.03.202613.00 hr
    TSG NeustrelitzGreifswalder FC29.03.202614 Uhr
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