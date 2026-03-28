Hansa Rostock bei 1. FC Neubrandenburg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Landespokal?

Am heutigen Samstag (28. März) muss Hansa Rostock auswärts beim 1.FC Neubrandenburg ran. Ab 13 Uhr rollt im neu.sw-Stadion in Neubrandenburg der Ball.
Aber wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Am heutigen Samstag (28. März) muss Hansa Rostock auswärts beim 1.FC Neubrandenburg ran. Ab 13 Uhr rollt im neu.sw-Stadion in Neubrandenburg der Ball.
Aber wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? Das erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Im linearen Programm wird es keine Partie des heutigen Viertelfinalspiels geben. Dennoch bleibt Ihr voraussichtlich nicht auf dem Trockenen sitzen: Der FCH hat die bisherigen Duelle im Landespokal nämlich kostenfrei über den vereinseigenen YouTube-Kanal, Hansa-TV, übertragen. Auch das Duell mit Neubrandenburg dürfte da vermutlich keine Ausnahme machen.
Im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga haben die Hanseaten am vergangenen Wochenende einen wichtigen Erfolg verbucht. eingefahren. Das Team von Daniel Brinkmann gewann beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 und sicherte sich damit drei wertvolle Punkte. Den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals sicherte der FCH sich schon im November mit einem 5:0-Sieg gegen den Penzliner SV.
Eine Woche vor dem Landespokal-Viertelfinale ist Neubrandenburg gerade so an einer Pleite vorbeigekommen - Gegen den F.C. Förderkader René Schneider e.V. glich der Verbandsligist nach einem 1:3-Rückstand spät noch aus. Der Weg ins Viertelfinale war für die Neubrandenburger ziemlich entspannt: 3:0 setzte sich das Team gegen die SG Warnow Papendorf durch.
|Heim
|Gast
|Datum
|Anstoß
|FC Förderkader René Schneider
|FC Anker Wismar
|27.03.2026
|19.30 Uhr
|SV Pastow
|FSV Bentwisch
|27.03.2026
|19.30 Uhr
|1. FC Neubrandenburg
|FC Hansa Rostock
|28.03.2026
|13.00 hr
|TSG Neustrelitz
|Greifswalder FC
|29.03.2026
|14 Uhr