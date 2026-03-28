Hansa Rostock bei 1. FC Neubrandenburg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale im Landespokal?

Im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga haben die Hanseaten am vergangenen Wochenende einen wichtigen Erfolg verbucht. eingefahren. Das Team von Daniel Brinkmann gewann beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 und sicherte sich damit drei wertvolle Punkte. Den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals sicherte der FCH sich schon im November mit einem 5:0-Sieg gegen den Penzliner SV.

Eine Woche vor dem Landespokal-Viertelfinale ist Neubrandenburg gerade so an einer Pleite vorbeigekommen - Gegen den F.C. Förderkader René Schneider e.V. glich der Verbandsligist nach einem 1:3-Rückstand spät noch aus. Der Weg ins Viertelfinale war für die Neubrandenburger ziemlich entspannt: 3:0 setzte sich das Team gegen die SG Warnow Papendorf durch.