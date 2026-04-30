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Oliver Maywurm

"Halte die Entscheidung für die beste Wahl als Profi": Früherer DFB-Hoffnungsträger verlässt Verein nach nur sieben Wochen und keinem Spiel schon wieder

Japan J. League
P. Max
Gamba Osaka
Deutschland

Nopch vor sechs Jahren galt Pilipp Max als Hoffnungsträger für die deutsche Nationalmannschaft, nach schwierigen Jahren wollte er seiner Karriere in Japan neuen Schwung geben. Doch nun beendete er das Vorhaben.

Das Abenteuer Japan ist für den früheren deutschen Nationalspieler Philipp Max deutlich früher zu Ende als gedacht. Gamba Osaka gab am Donnerstag die einvernehmliche Aufloesung des Vertrags mit Philipp Max bekannt. Der Linksverteidiger hatte erst Mitte Maerz, vor rund eineinhalb Monaten, bei dem japanischen Erstligisten unterschrieben.

  • "Nachdem ich mich in den letzten Wochen intensiv mit meiner körperlichen Verfassung auseinandergesetzt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es mir schwerfallen wird, auf dem Platz einen ausreichenden Beitrag für die Mannschaft zu leisten", sagte Max zu seinem fruehzeitigen Aus in Osaka. "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich halte sie für die beste Wahl als Profi. Ich wünsche Gamba Osaka weiterhin viel Erfolg. Ich werde den Verein auch in Zukunft mit Respekt verfolgen."

    In sieben Wochen in Japan kam Max nicht zum Einsatz für den Tabellenzweiten der J1 League. Einmal stand er im Kader von Trainer Jens Wissing, saß beim 0:2 gegen Sanfrecce Hiroshima am 1. Spieltag jedoch 90 Minuten auf der Bank.

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  • Philipp Max DFB DebütGetty Images

    Philipp Max' Zukunft ist völlig ungewiss

    Max galt einst als Hoffnungsträger für die linke Abwehrseite im DFB-Team. Im November 2020 stand er im Freundschaftsspiel gegen Tschechien (1:0) sowie in den Nations-League-Partien gegen die Ukraine (3:1) und Spanien (0:6) dreimal nacheinander in der Startelf von Bundestrainer Joachim Löw. Diese drei Partien blieben seine einzigen Länderspiele, denn im März 2021 nominierte Löw ihn zwar erneut, setzte ihn jedoch nicht ein.

    Anfang 2023 kehrte Max aus Eindhoven nach Deutschland zurück, um sich bei Eintracht Frankfurt für die Heim-EM 2024 zu empfehlen. Das Vorhaben scheiterte, und nach durchwachsenen eineinhalb Jahren war schon wieder Schluss bei den Hessen. Danach lief es in 18 Monaten bei Panathinaikos Athen in Griechenland ebenfalls nicht rund, auch Verletzungen warfen den Linksverteidiger immer wieder zurück.

    In Japan wollte Max nun einen Neuanfang starten. "Ich werde alles geben fuer diesen wunderbaren Verein. Lasst uns gemeinsam viele Siege einfahren", sagte der 32-Jaehrige bei seiner Vertragsunterschrift. Ohne ein einziges Spiel endet das Kapitel Osaka schon wieder: "Meine Zeit bei diesem Verein war nicht lang, doch ich bin dankbar fuer die Erfahrungen und fuer jeden Moment. Von Anfang an hat mich der Verein, meine Teamkollegen, die Mitarbeiter und die Fans herzlich aufgenommen", sagte der Ex-Nationalspieler.

    Max' Zukunft ist offen. Eine Rückkehr nach Deutschland, vor allem zu Schalke 04, nannte er vor Jahren seinen Traum. Sein Vater Martin Max spielte für Schalke von 1995 bis 1999 und arbeitet dort seit Langem im Nachwuchs. Philipp Max selbst lief von 2010 bis 2014 für die U19 und U23 der Gelsenkirchener auf.

  • Die Profistationen von Philipp Max in der Übersicht


    Zeitraum

    Mannschaft

    Einsätze

    2012 bis 2014

    FC Schalke II

    54

    2014

    FC Schalke

    2

    2014 bis 2015

    Karlsruher SC

    26

    2015 bis 2020

    FC Augsburg

    156

    2020 bis 2023

    PSV Eindhoven

    117

    2023 bis 2024

    Eintracht Frankfurt

    42

    2024 bis 2026

    Panathinaikos Athen

    11

    Maerz bis April 2026

    Gamba Osaka

    0


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