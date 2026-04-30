"Halte die Entscheidung für die beste Wahl als Profi": Früherer DFB-Hoffnungsträger verlässt Verein nach nur sieben Wochen und keinem Spiel schon wieder

Max galt einst als Hoffnungsträger für die linke Abwehrseite im DFB-Team. Im November 2020 stand er im Freundschaftsspiel gegen Tschechien (1:0) sowie in den Nations-League-Partien gegen die Ukraine (3:1) und Spanien (0:6) dreimal nacheinander in der Startelf von Bundestrainer Joachim Löw. Diese drei Partien blieben seine einzigen Länderspiele, denn im März 2021 nominierte Löw ihn zwar erneut, setzte ihn jedoch nicht ein.

Anfang 2023 kehrte Max aus Eindhoven nach Deutschland zurück, um sich bei Eintracht Frankfurt für die Heim-EM 2024 zu empfehlen. Das Vorhaben scheiterte, und nach durchwachsenen eineinhalb Jahren war schon wieder Schluss bei den Hessen. Danach lief es in 18 Monaten bei Panathinaikos Athen in Griechenland ebenfalls nicht rund, auch Verletzungen warfen den Linksverteidiger immer wieder zurück.

In Japan wollte Max nun einen Neuanfang starten. "Ich werde alles geben fuer diesen wunderbaren Verein. Lasst uns gemeinsam viele Siege einfahren", sagte der 32-Jaehrige bei seiner Vertragsunterschrift. Ohne ein einziges Spiel endet das Kapitel Osaka schon wieder: "Meine Zeit bei diesem Verein war nicht lang, doch ich bin dankbar fuer die Erfahrungen und fuer jeden Moment. Von Anfang an hat mich der Verein, meine Teamkollegen, die Mitarbeiter und die Fans herzlich aufgenommen", sagte der Ex-Nationalspieler.

Max' Zukunft ist offen. Eine Rückkehr nach Deutschland, vor allem zu Schalke 04, nannte er vor Jahren seinen Traum. Sein Vater Martin Max spielte für Schalke von 1995 bis 1999 und arbeitet dort seit Langem im Nachwuchs. Philipp Max selbst lief von 2010 bis 2014 für die U19 und U23 der Gelsenkirchener auf.