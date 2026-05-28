Hättest du das gedacht? Dieser Leverkusener wäre einst beinahe bei Bayern München gelandet!

Ein Transfer kam am Ende aber dennoch nicht zustande, wobei laut Baumgarten primär emotionale und sportliche Gründe gegen ein durchaus attraktives Angebot des Rekordmeisters gesprochen hätte. Rolfes habe sich Leverkusen in seinem idealen Umfeld ideal verbunden gefühlt und wollte zudem seine Rolle als Kapitän nicht aufgeben.

Rolfes blieb der Werkself schließlich insgesamt zehn Jahre bis zu seinem Karriereende im Sommer 2015 treu und machte sich als als Funktionär einen Namen in Leverkusen, wobei er seit 2022 den Posten als Geschäftsführer Sport inne hat.

In dieser Funktion war er im September während eines Gastspiels von Bayer in der Allianz Arena auch mit FCB-Fanliebling Sven Ulreich aneinandergeraten, der ihn als "Wich*er" beschimpft hatte.