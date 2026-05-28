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Andreas Königl

Hättest du das gedacht? Dieser Leverkusener wäre einst beinahe bei Bayern München gelandet!

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S. Rolfes

Der FC Bayern München kassierte in der Vergangenheit immer wieder Absagen von namhaften Spielern - wie nun bekannt wurde, stand einst auch der heutige Leverkusen-Boss Simon Rolfes kurz vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister, wobei ein Transfer auf der Zielgeraden scheiterte.


  • Wie der ehemalige Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten im Gespräch mit Bild-Fußballchef Christian Falk bestätigte, war Rolfes "auf einem guten Weg" nach München, die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten gewesen.

    Der damalige Trainer Jupp Heynckes wollte den ehemaligen zentralen Mittelfeldspieler eine bedeutende Rolle im Kader der Bayern zukommen lassen und soll sich für einen Transfer an die Isar stark gemacht haben.

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  • Darum blieb Simon Rolfes damals lieber beiu Bayer Leverkusen, statt zum FC Bayern zu wechseln

    Ein Transfer kam am Ende aber dennoch nicht zustande, wobei laut Baumgarten primär emotionale und sportliche Gründe gegen ein durchaus attraktives Angebot des Rekordmeisters gesprochen hätte. Rolfes habe sich Leverkusen in seinem idealen Umfeld ideal verbunden gefühlt und wollte zudem seine Rolle als Kapitän nicht aufgeben.

    Rolfes blieb der Werkself schließlich insgesamt zehn Jahre bis zu seinem Karriereende im Sommer 2015 treu und machte sich als als Funktionär einen Namen in Leverkusen, wobei er seit 2022 den Posten als Geschäftsführer Sport inne hat.

    In dieser Funktion war er im September während eines Gastspiels von Bayer in der Allianz Arena auch mit FCB-Fanliebling Sven Ulreich aneinandergeraten, der ihn als "Wich*er" beschimpft hatte.