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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

"Hätte mir dafür aufs Maul hauen können": Jürgen Klopp wendet sich direkt an Bundestrainer Julian Nagelsmann

Weltmeisterschaft
Deutschland
Deutschland - Curaçao
J. Nagelsmann

Nach dem deutschen Sieg hat Jürgen Klopp das Bedürfnis, etwas nach großer medialer Aufregung richtigzustellen

Jürgen Klopp, ehemaliger Coach von unter anderem Borussia Dortmund und Liverpool, hat sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen "dämlichen" Kommentar entschuldigt. Klopp hatte im Rahmen des WM-Eröffnungsspiels am Donnerstag in seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV mit einem Satz für Aufsehen gesorgt, als er mit Blick auf das DFB-Team meinte: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch." Sein Experten-Kollege Thomas Müller fügte lachend hinzu: "Kloppo, es ist erst Juni! Du bist schon im September." 

Die Sätze, die nahelegten, dass das Duo mit einem Aus für den Bundestrainer nach einer möglicherweise verkorksten WM rechnet, sorgten für Wirbel - auch wenn sie wohl als Scherz gemeint waren. So hatten unter anderem die Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg und Andreas Möller die Aussagen von Klopp kritisiert und bei Sport1 von einem "No-Go" gesprochen. "Das geht gar nicht. Das ist ein wenig respektlos", sagte Möller. 

  • Nach dem 7:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao ergriff Klopp das Wort, als das Interview mit Nagelsmann bereits beendet war: "Die Zeit müssen wir noch haben. Da wir so viel über das Team gesprochen haben: Thomas und ich fühlen uns auch als Part des Teams, inoffiziell. Wir sind auf eurer Seite", beteuerte er in Richtung des Bundestrainers. 

    "Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Es ist flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich werde übermorgen 59 – und bin immer noch dämlich", fand Klopp deutliche Worte. 

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  • Klopp versuchte, diesen Nebenschauplatz schnell zu schließen, Nagelsmann hörte sich die Entschuldigung ohne Kommentar an. "Wir sind komplett auf eurer Seite. Nichts kommt von uns, was den Ablauf stören soll", fasste der Ex-Coach zum Abschluss noch einmal zusammen. 

    Deutschland setzt das Turnier am Samstag (22 Uhr) mit dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste fort. Am Donnerstag, 25. Juni, folgt die dritte Partie gegen Ecuador (22 Uhr). 

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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