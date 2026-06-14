"Hätte mir dafür aufs Maul hauen können": Jürgen Klopp wendet sich direkt an Bundestrainer Julian Nagelsmann

Jürgen Klopp, ehemaliger Coach von unter anderem Borussia Dortmund und Liverpool, hat sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen "dämlichen" Kommentar entschuldigt. Klopp hatte im Rahmen des WM-Eröffnungsspiels am Donnerstag in seiner Funktion als TV-Experte bei MagentaTV mit einem Satz für Aufsehen gesorgt, als er mit Blick auf das DFB-Team meinte: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch." Sein Experten-Kollege Thomas Müller fügte lachend hinzu: "Kloppo, es ist erst Juni! Du bist schon im September."

Die Sätze, die nahelegten, dass das Duo mit einem Aus für den Bundestrainer nach einer möglicherweise verkorksten WM rechnet, sorgten für Wirbel - auch wenn sie wohl als Scherz gemeint waren. So hatten unter anderem die Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg und Andreas Möller die Aussagen von Klopp kritisiert und bei Sport1 von einem "No-Go" gesprochen. "Das geht gar nicht. Das ist ein wenig respektlos", sagte Möller.