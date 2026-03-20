"Hätte ihn sehr gerne im Kader gesehen": Experte vermisst zwei Namen im DFB-Kader von Julian Nagelsmannn

"Über seine Qualitäten brauchen wir nicht zu diskutieren. Dass er in Köln nicht immer von Beginn an spielt, darf nicht gegen ihn verwendet werden", meinte Hamann, angesprochen auf El Mala. "Er hat für Köln neun Tore gemacht und seine Entwicklung geht stetig bergauf. Ich sehe keine Argumente, ihn nicht mitzunehmen."

Bisseck hingegen sei jemand, den man "vorn reinstellen" könne, sollte man spät noch ein Tor benötigen. "Er gehört bei Inter seit Dezember wieder zu den Stammspielern. Er ist unheimlich kopfballstark und wir wissen, wie wichtig Standardsituationen sind. Ich hätte ihn sehr gerne im Kader gesehen", so Hamann.