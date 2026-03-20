Gegenüber Sky erklärte der ehemalige Profi des FC Bayern München und FC Liverpool, dass ihm persönlich Kölns Said El Mala und Inter Mailands Yann Aurel Bisseck im Aufgebot fehlen würden.
"Hätte ihn sehr gerne im Kader gesehen": Experte vermisst zwei Namen im DFB-Kader von Julian Nagelsmannn
"Über seine Qualitäten brauchen wir nicht zu diskutieren. Dass er in Köln nicht immer von Beginn an spielt, darf nicht gegen ihn verwendet werden", meinte Hamann, angesprochen auf El Mala. "Er hat für Köln neun Tore gemacht und seine Entwicklung geht stetig bergauf. Ich sehe keine Argumente, ihn nicht mitzunehmen."
Bisseck hingegen sei jemand, den man "vorn reinstellen" könne, sollte man spät noch ein Tor benötigen. "Er gehört bei Inter seit Dezember wieder zu den Stammspielern. Er ist unheimlich kopfballstark und wir wissen, wie wichtig Standardsituationen sind. Ich hätte ihn sehr gerne im Kader gesehen", so Hamann.
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Deutschland testet gegen die Schweiz und Ghana
Grundsätzlich ist der 52-Jährige mit den Entscheidungen von Bundestrainer Nagelsmann aber einverstanden: "Es geht darum, gute Spieler zu haben und alle Positionen doppelt zu besetzen. Wir hatten wahrscheinlich schon schlechtere Kader. Es sind viele hochtalentierte Spieler dabei. Wenn du Zusammenhalt schaffst, können wunderbare Dinge passieren."
Der DFB-Coach hatte am gestrigen Donnerstag sein Aufgebot für die anstehenden Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) bekanntgegeben. In der Innenverteidigung erhielten Jonathan Tah (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Malick Thiaw (Newcastle United) den Vorzug vor Bisseck.
Auf den offensiven Außenbahnen entschied sich Nagelsmann statt für El Mala für Leroy Sane (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford) und Jamie Leweling (VfB Stuttgart).
DFB-Team, Termine: Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Datum
Wettbewerb
Spiel
Freitag, 27. März, 20.45 Uhr
Testspiel
Schweiz vs. Deutschland
Montag, 30. März, 20.45 Uhr
Testspiel
Deutschland vs. Ghana
Sonntag, 31. Mai, 20.45 Uhr
Testspiel
Deutschland vs. Finnland
Samstag, 6. Juni, 20.30 Uhr
Testspiel
USA vs. Deutschland
Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr
WM 2026
Deutschland vs. Curacao
Samstag, 20. Juni, 22 Uhr
WM 2026
Deutschland vs. Elfenbeinküste
Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr
WM 2026
Deutschland vs. Ecuador
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".