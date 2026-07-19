Hätte er bei der WM mehr spielen müssen? Thomas Tuchel kontert brisante Frage zu Matchwinner Bukayo Saka

Umso überraschender war es, dass Tuchel im Halbfinale zu Beginn auf Morgan Rogers auf der rechten Offensivseite setzte. Als das Spiel zugunsten Argentiniens kippte, sah Tuchel beim Stand von 1:0 von offensiven Einwechslungen ab und bot - zum Unverständnis vieler - zwischenzeitlich sechs gelernte Verteidiger auf. Erst nach dem 1:2-Rückstand tief in der Nachspielzeit, wechselte er wieder zwei Offensivkräfte ein. Madueke (bis dato ein Assist) kam genau wie Saka (drei Assists) nicht mehr zum Einsatz. Stattdessen betraten Marcus Rashford und Ivan Toney das Feld.

Rogers machte seine Sache indes gut - und bereitete mit seinem zweiten Assist bei der WM sogar den Führungstreffer von Anthony Gordon vor. Bei einem anderen Ausgang wäre die Frage nach Saka also wohl gar nicht erst aufgekommen. Gegen Frankreich spielte Rogers ebenfalls durch, nahm dabei aber die Rolle des offensiven Mittelfeldspielers ein. Nach einer überragenden Saison im Trikot von Aston Villa (14 Tore, zwölf Vorlagen) steht er dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Als Ablöse soll die Rekordsumme von umgerechnet 137 Millionen Euro fließen.

Saka beendete die WM durch seinen Dreierpack mit insgesamt sechs Torbeteiligungen auf Rang drei im internen Offensiv-Ranking Englands. Nur Jude Bellingham (sieben Tore, ein Assist) und Harry Kane (sechs Tore, ein Assist) waren torgefährlicher.