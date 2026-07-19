Beim spektakulären 6:4-Sieg gegen Frankreich im Spiel um Platz drei avancierte Bukayo Saka zum Matchwinner von England. Im restlichen Turnierverlauf spielte er jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Thomas Tuchel bezog nun Stellung dazu. Der Frage, ob er auf den Dreifach-Torschützen des FC Arsenal bei der WM hätte öfters setzen müssen, widersprach der Coach der Three Lions nach dem Torfestival bei MagentaTV vehement.
Hätte er bei der WM mehr spielen müssen? Thomas Tuchel kontert brisante Frage zu Matchwinner Bukayo Saka
Falscher Umgang mit Saka? "Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht"
"Nein. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die Spiele waren so fordernd", betonte Tuchel und ergänzte: "Wir waren gezwungen, Änderungen vorzunehmen. Bukayo hat gezeigt, dass er ein Schlüsselspieler ist. Daran hatte ich nie einen Zweifel." Aufgrund des wilden Spielverlaufs gestand der ehemalige Trainer des FC Bayern München und BVB außerdem augenzwinkernd: "Mir war nicht einmal klar, dass er gerade einen Hattrick geschossen hat. Ich habe langsam den Überblick verloren."
Saka kam im Laufe der Weltmeisterschaft tatsächlich nur unregelmäßig zum Einsatz. In den ersten beiden Gruppenspielen und im Sechzehntelfinale reichte es nur zu einer Einwechslung in der jeweiligen Schlussphase, ehe er gegen Panama erstmals in der Startelf stand. So auch im Achtelfinale gegen Mexiko und im Viertelfinale gegen Norwegen, ehe er beim Halbfinal-Aus gegen Argentinien über die vollen 90 Minuten auf der Bank schmorte. In den anderen Partien bekam Sakas Teamkollege Noni Madueke den Vorzug.
- Getty Images Sport
Weder Saka noch Madueke: Tuchel überraschte gegen Argentinien
Umso überraschender war es, dass Tuchel im Halbfinale zu Beginn auf Morgan Rogers auf der rechten Offensivseite setzte. Als das Spiel zugunsten Argentiniens kippte, sah Tuchel beim Stand von 1:0 von offensiven Einwechslungen ab und bot - zum Unverständnis vieler - zwischenzeitlich sechs gelernte Verteidiger auf. Erst nach dem 1:2-Rückstand tief in der Nachspielzeit, wechselte er wieder zwei Offensivkräfte ein. Madueke (bis dato ein Assist) kam genau wie Saka (drei Assists) nicht mehr zum Einsatz. Stattdessen betraten Marcus Rashford und Ivan Toney das Feld.
Rogers machte seine Sache indes gut - und bereitete mit seinem zweiten Assist bei der WM sogar den Führungstreffer von Anthony Gordon vor. Bei einem anderen Ausgang wäre die Frage nach Saka also wohl gar nicht erst aufgekommen. Gegen Frankreich spielte Rogers ebenfalls durch, nahm dabei aber die Rolle des offensiven Mittelfeldspielers ein. Nach einer überragenden Saison im Trikot von Aston Villa (14 Tore, zwölf Vorlagen) steht er dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Als Ablöse soll die Rekordsumme von umgerechnet 137 Millionen Euro fließen.
Saka beendete die WM durch seinen Dreierpack mit insgesamt sechs Torbeteiligungen auf Rang drei im internen Offensiv-Ranking Englands. Nur Jude Bellingham (sieben Tore, ein Assist) und Harry Kane (sechs Tore, ein Assist) waren torgefährlicher.
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.