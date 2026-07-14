Der Mittelfeldspieler des FC Bayern lieferte sich in der 14. Spielminute in Arlington einen Zweikampf mit dem spanischen Kapitän Rodri. Dieser enteilte mit dem Leder, Olise ging runter und traf ihn mit offener Sohle knapp oberhalb des linken Knöchels.
Hätte Michael Olise im WM-Halbfinale vom Platz fliegen müssen? Star des FC Bayern leistet sich übles Foul an Rodri
Eine Szene, die bei den Spaniern für Ärger, wenngleich nicht für überbordende Proteste, sorgte und auch wenig später bei Social Media bei vielen Fans zur Forderung nach einer Roten Karte führte. Diese hatte es nicht gegeben, auch keine Verwarnung. Schiedsrichter Ivan Barton (El Salvador) entschied sich, das Foul nicht weiter zu ahnden.
Neben einigen ratlosen Fans war auch MagentaTV-Experte Mats Hummels in der Halbzeit bei Ansicht der Wiederholung verwundert: "Im Standbild sieht's natürlich sehr fies aus. Es ist für mich aufgrund der fehlenden Intensität nur Gelb. Weil er eben nicht durchzieht."
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Hummels hält Gelb für Olise für angemessen
Dann führte der Weltmeister von 2014 mit Blick auf den Unparteiischen aus: "Gelb finde ich hätte er geben müssen. Hat er nicht gemacht, weil (Adrien) Rabiot kurz vorher Gelb bekommen hat und er wollte das nicht so in eine Richtung lenken." Aber: "Es war nicht weit weg von einer möglichen Roten Karte, das muss man auch klar sagen."
Laut Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich hatte Olises Einsteigen indes "alles Zeug zu einer Roten Karte". Hummels erwiderte: "Laut Schiedsrichterlehrbuch ja, laut dem, wie ich Fußball sehe nein. Man muss bedenken, auch wenn es doof ist: Das ist ein WM-Halbfinale, 14. Minute. Am dritten Spieltag gibst du da Rot, im Champions-League-Halbfinale oder im WM-Halbfinale nicht mehr."
Das rüde Foul an Rodri passte zu Olises Leistung in der ersten Halbzeit. Der bisher so stark bei der WM auftrumpfende Offensivspieler kam gegen Spaniens engmaschige und laufstarke Defensive kaum zum Zug. Das führte sogar dazu, dass er nach rund einer halben Stunde beim Stand von 0:1 von seiner neuen Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld wieder auf den rechten Flügel rückte. Auch dort hatte er aber zunächst kaum Einfluss.
Frankreichs Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Mike Maignan AC Milan Tor Robin Risser Lens Tor Brice Samba Rennes Abwehr Ibrahima Konate Liverpool Abwehr Jules Kounde Barcelona Abwehr Theo Hernandez Al-Hilal Abwehr Lucas Hernandez PSG Abwehr Lucas Digne Aston Villa Abwehr Malo Gusto Chelsea Abwehr Dayot Upamecano Bayern Munich Abwehr William Saliba Arsenal Abwehr Maxence Lacroix Crystal Palace Mittelfeld Michael Olise Bayern München Mittelfeld Aurelien Tchouameni Real Madrid Mittelfeld Adrien Rabiot AC Milan Mittelfeld Warren Zaire-Emery PSG Mittelfeld Manu Kone Roma Mittelfeld Rayan Cherki Manchester City Mittelfeld N'Golo Kante Fenerbahce Angriff Kylian Mbappe Real Madrid Angriff Desire Doue PSG Angriff Ousmane Dembele PSG Angriff Marcus Thuram Inter Mailand Angriff Jean-Phillipe Mateta Crystal Palace Angriff Bradley Barcola PSG Angriff Maghnes Akliouche Monaco
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