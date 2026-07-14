Dann führte der Weltmeister von 2014 mit Blick auf den Unparteiischen aus: "Gelb finde ich hätte er geben müssen. Hat er nicht gemacht, weil (Adrien) Rabiot kurz vorher Gelb bekommen hat und er wollte das nicht so in eine Richtung lenken." Aber: "Es war nicht weit weg von einer möglichen Roten Karte, das muss man auch klar sagen."

Laut Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich hatte Olises Einsteigen indes "alles Zeug zu einer Roten Karte". Hummels erwiderte: "Laut Schiedsrichterlehrbuch ja, laut dem, wie ich Fußball sehe nein. Man muss bedenken, auch wenn es doof ist: Das ist ein WM-Halbfinale, 14. Minute. Am dritten Spieltag gibst du da Rot, im Champions-League-Halbfinale oder im WM-Halbfinale nicht mehr."

Das rüde Foul an Rodri passte zu Olises Leistung in der ersten Halbzeit. Der bisher so stark bei der WM auftrumpfende Offensivspieler kam gegen Spaniens engmaschige und laufstarke Defensive kaum zum Zug. Das führte sogar dazu, dass er nach rund einer halben Stunde beim Stand von 0:1 von seiner neuen Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld wieder auf den rechten Flügel rückte. Auch dort hatte er aber zunächst kaum Einfluss.