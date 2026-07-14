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Falko Blöding

Hätte Michael Olise im WM-Halbfinale vom Platz fliegen müssen? Star des FC Bayern leistet sich übles Foul an Rodri

Weltmeisterschaft
Frankreich - Spanien
Frankreich
Spanien
M. Olise

Frankreich-Star Michael Olise hätte sich in der Anfangsphase des WM-Halbfinals gegen Spanien nicht über eine Verwarnung oder gar über einen Platzverweis beschweren können.

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern lieferte sich in der 14. Spielminute in Arlington einen Zweikampf mit dem spanischen Kapitän Rodri. Dieser enteilte mit dem Leder, Olise ging runter und traf ihn mit offener Sohle knapp oberhalb des linken Knöchels.

  • Eine Szene, die bei den Spaniern für Ärger, wenngleich nicht für überbordende Proteste, sorgte und auch wenig später bei Social Media bei vielen Fans zur Forderung nach einer Roten Karte führte. Diese hatte es nicht gegeben, auch keine Verwarnung. Schiedsrichter Ivan Barton (El Salvador) entschied sich, das Foul nicht weiter zu ahnden.

    Neben einigen ratlosen Fans war auch MagentaTV-Experte Mats Hummels in der Halbzeit bei Ansicht der Wiederholung verwundert: "Im Standbild sieht's natürlich sehr fies aus. Es ist für mich aufgrund der fehlenden Intensität nur Gelb. Weil er eben nicht durchzieht."

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels hält Gelb für Olise für angemessen

    Dann führte der Weltmeister von 2014 mit Blick auf den Unparteiischen aus: "Gelb finde ich hätte er geben müssen. Hat er nicht gemacht, weil (Adrien) Rabiot kurz vorher Gelb bekommen hat und er wollte das nicht so in eine Richtung lenken." Aber: "Es war nicht weit weg von einer möglichen Roten Karte, das muss man auch klar sagen."

    Laut Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich hatte Olises Einsteigen indes "alles Zeug zu einer Roten Karte". Hummels erwiderte: "Laut Schiedsrichterlehrbuch ja, laut dem, wie ich Fußball sehe nein. Man muss bedenken, auch wenn es doof ist: Das ist ein WM-Halbfinale, 14. Minute. Am dritten Spieltag gibst du da Rot, im Champions-League-Halbfinale oder im WM-Halbfinale nicht mehr."

    Das rüde Foul an Rodri passte zu Olises Leistung in der ersten Halbzeit. Der bisher so stark bei der WM auftrumpfende Offensivspieler kam gegen Spaniens engmaschige und laufstarke Defensive kaum zum Zug. Das führte sogar dazu, dass er nach rund einer halben Stunde beim Stand von 0:1 von seiner neuen Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld wieder auf den rechten Flügel rückte. Auch dort hatte er aber zunächst kaum Einfluss.

  • Frankreichs Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein 
    TorMike MaignanAC Milan
    TorRobin RisserLens
    TorBrice SambaRennes
    AbwehrIbrahima KonateLiverpool
    AbwehrJules KoundeBarcelona
    AbwehrTheo HernandezAl-Hilal
    AbwehrLucas HernandezPSG
    AbwehrLucas DigneAston Villa
    AbwehrMalo GustoChelsea
    AbwehrDayot UpamecanoBayern Munich
    AbwehrWilliam SalibaArsenal
    AbwehrMaxence LacroixCrystal Palace
    MittelfeldMichael OliseBayern München
    MittelfeldAurelien TchouameniReal Madrid
    MittelfeldAdrien RabiotAC Milan
    MittelfeldWarren Zaire-EmeryPSG
    MittelfeldManu KoneRoma
    MittelfeldRayan CherkiManchester City
    MittelfeldN'Golo KanteFenerbahce
    AngriffKylian MbappeReal Madrid
    AngriffDesire DouePSG
    AngriffOusmane DembelePSG
    AngriffMarcus ThuramInter Mailand
    AngriffJean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    AngriffBradley BarcolaPSG
    AngriffMaghnes AklioucheMonaco

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