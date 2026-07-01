"Hätte den Jungs erklären können, sich da zu zerreißen": Bastian Schweinsteiger für DFB-Job ins Spiel gebracht

"Ob das im Trainerteam oder im allgemeinen Stab ist, ist eigentlich egal. Bastian Schweinsteiger etwa hätte den Jungs vielleicht mal erklären können, was es bedeutet, für Deutschland zu spielen und sich da zu zerreißen", sagte Helmer im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Schweinsteiger hatte seine aktive Karriere im DFB-Team im Anschluss an die EM 2016 beendet. In der Folge heuerte er als Experte bei der ARD an, in dieser Funktion begleitet er auch die aktuelle WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Für die Nationalmannschaft stand er insgesamt 121-mal auf dem Platz, wobei ihm 24 Tore und 38 Assists gelangen. Sein größter Erfolg war der Gewinn des WM-Titels unter Joachim Löw 2014. Eine Trainerkarriere leierte er im Anschluss nicht an.