Nach dem peinlichen Aus im Sechzehntelfinale der WM fordern immer mehr Experten personelle Konsequenzen beim DFB. Tut sich eine Tür für Bastian Schweinsteiger auf? Der ehemalige Nationalspieler Thomas Helmer sieht hinsichtlich eines möglichen personellen Neuanfangs im 41-Jährigen einen geeigneten Kandidaten für einen Posten beim DFB.
"Hätte den Jungs erklären können, sich da zu zerreißen": Bastian Schweinsteiger für DFB-Job ins Spiel gebracht
Bastian Schweinsteiger wurde 2014 mit Deutschland Weltmeister
"Ob das im Trainerteam oder im allgemeinen Stab ist, ist eigentlich egal. Bastian Schweinsteiger etwa hätte den Jungs vielleicht mal erklären können, was es bedeutet, für Deutschland zu spielen und sich da zu zerreißen", sagte Helmer im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.
Schweinsteiger hatte seine aktive Karriere im DFB-Team im Anschluss an die EM 2016 beendet. In der Folge heuerte er als Experte bei der ARD an, in dieser Funktion begleitet er auch die aktuelle WM in den USA, Kanada und Mexiko.
Für die Nationalmannschaft stand er insgesamt 121-mal auf dem Platz, wobei ihm 24 Tore und 38 Assists gelangen. Sein größter Erfolg war der Gewinn des WM-Titels unter Joachim Löw 2014. Eine Trainerkarriere leierte er im Anschluss nicht an.
Jürgen Klopp wird als Nachfolger von Julian Nagelsmann gehandelt
Nach dem blamablen Aus gegen Paraguay mehren sich die Stimmen, die eine Abberufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann fordern. Dessen Vertrag ist eigentlich noch bis nach dem EM-Turnier 2028 gültig, er selbst schloss einen Rücktritt zunächst noch aus.
Als möglicher Nachfolger wurde immer wieder Jürgen Klopp ins Spiel gebracht. Nach Sky-Infos stünde dieser für eine Übernahme auch zur Verfügung, sollte sich der DFB vorzeitig von seinem derzeitigen Bundestrainer trennen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".