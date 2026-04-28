Ex-Bayern-Profi Mats Hummels ist auf einer Position überrascht von der Aufstellung des FC Bayern gegen PSG. Im Halbfinalhinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain entschied sich der gesperrte Coach des FC Bayern auf der linken Abwehrseite für Alphonso Davies und gegen Konrad Laimer. Mats Hummels hätte anders gewählt.
"Hätte dagegen gewettet": Aufstellung des FC Bayern München gegen PSG überrascht Mats Hummels
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Mats Hummels: "Wäre ein Fan von Laimer gewesen"
In seiner Funktion als TV-Experte bei Prime Video sagte der Weltmeister von 2014 über diese Personalie: "Ich kann die Idee dahinter mit dem Tempo gegen (PSG-Außenverteidiger Achraf) Hakimi nachvollziehen. Aber gegen diese Dribbler von PSG wäre ich ein Fan von Laimer gewesen."
Weiter führte der ehemalige FCB-Abwehrspieler aus: "'Der Trainer wird sich schon etwas dabei gedacht haben', wurde früher bei 'FIFA' (bekannte Fußball-Videosimulation, d. Red.) immer gesagt. Deswegen ist Vincent Kompany auch der Cheftrainer. Ich hätte dagegen gewettet, dass er es so macht."
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Höwedes: "Ist eine Überraschung für mich"
Davies ist auf der linken Abwehrseite zuhause. Er verpasste in dieser Saison viele Spiele wegen mehrerer Verletzungen und ist noch nicht wieder konstant in der Weltklasseform vergangener Jahre.
Dagegen ist Laimer seit Monaten ein Muster an Zuverlässigkeit. Der gelernte Mittelfeldspieler überzeugte regelmäßig auch auf beiden Außenverteidigerpositionen. Prime-Co-Kommentator Benedikt Höwedes sah es daher ähnlich wie sein Ex-Mitspieler Hummels: "Ich bin auch überrascht. Laimer spielt vermutlich die beste Saison seiner Karriere und ist auch formstark. Defensiv super-stabil, auch gerade im Spiel, das wir hier in der Gruppenphase (2:1 für Bayern, d. Red.) gesehen haben."
Und weiter: "Davies bringt natürlich Tempo mit, das wird Kompany im Kopf haben, gerade gegen den schnellen Hakimi auf seiner Seite. Eine Überraschung ist es trotzdem für mich."
Am Wochenende beim 4:3-Sieg in Mainz standen Davies und Laimer in der FCB-Startformation. Während der Kanadier einen durchwachsenen Auftritt hinlegte, gehörte der Österreicher zu den besten Akteuren des frischgebackenen Deutschen Meisters.
Die offizielle Aufstellung des FC Bayern im Hinspiel bei PSG:
- Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.