"Hätte dagegen gewettet": Aufstellung des FC Bayern München gegen PSG überrascht Mats Hummels

Davies ist auf der linken Abwehrseite zuhause. Er verpasste in dieser Saison viele Spiele wegen mehrerer Verletzungen und ist noch nicht wieder konstant in der Weltklasseform vergangener Jahre.

Dagegen ist Laimer seit Monaten ein Muster an Zuverlässigkeit. Der gelernte Mittelfeldspieler überzeugte regelmäßig auch auf beiden Außenverteidigerpositionen. Prime-Co-Kommentator Benedikt Höwedes sah es daher ähnlich wie sein Ex-Mitspieler Hummels: "Ich bin auch überrascht. Laimer spielt vermutlich die beste Saison seiner Karriere und ist auch formstark. Defensiv super-stabil, auch gerade im Spiel, das wir hier in der Gruppenphase (2:1 für Bayern, d. Red.) gesehen haben."

Und weiter: "Davies bringt natürlich Tempo mit, das wird Kompany im Kopf haben, gerade gegen den schnellen Hakimi auf seiner Seite. Eine Überraschung ist es trotzdem für mich."

Am Wochenende beim 4:3-Sieg in Mainz standen Davies und Laimer in der FCB-Startformation. Während der Kanadier einen durchwachsenen Auftritt hinlegte, gehörte der Österreicher zu den besten Akteuren des frischgebackenen Deutschen Meisters.

Die offizielle Aufstellung des FC Bayern im Hinspiel bei PSG: