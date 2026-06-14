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DIOGO JOTA-portugal-202410(C)Getty Images

"Haben uns entschieden, sie gemeinsam zu tragen": Portugals Nationalspieler gedenken bei der WM Diogo Jota auf besondere Art und Weise

Weltmeisterschaft
Portugal
Vitinha

Vor knapp einem Jahr kam Diogo Jota bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Seine Nationalmannschaftskameraden ehren ihn bei der WM.

Die portugiesischen Fußball-Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden.

  • Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, "genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota."

    Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. "Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen", sagte der Profi von Paris St. Germain. 

    "Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten", ergänzte der 26-Jährige, "wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen."

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  • Cristiano Ronaldo Diogo Jota PortugalGetty

    Portugal startet gegen Kongo in die Weltmeisterschaft

    Diogo Jota, der für die Selecao insgesamt 49 Länderspiele bestritt und zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand, war im Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen.

    Portugal bestreitet sein erstes WM-Spiel am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV). Weitere Gegner in der Gruppe K sind Usbekistan und Kolumbien.

  • Portugals Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein 
    TorDiogo CostaPorto
    TorJose SaWolves
    TorRui SilvaSporting CP
    AbwehrNuno MendesPSG
    AbwehrRuben DiasManchester City
    AbwehrMatheus NunesManchester City
    AbwehrDiogo DalotManchester United
    AbwehrGoncalo InacioSporting CP
    AbwehrNelson SemedoFenerbahce
    AbwehrJoao CanceloBarcelona
    AbwehrRenato VeigaVillarreal
    AbwehrTomas AraujoBenfica
    MittelfeldJoao NevesPSG
    MittelfeldVitinhaPSG
    MittelfeldBernardo SilvaManchester City
    MittelfeldBruno FernandesManchester United
    MittelfeldRuben NevesAl Hilal
    MittelfeldSamuel CostaMallorca
    AngriffCristiano RonaldoAl Nassr
    AngriffRafael LeaoAC Mailand
    AngriffGoncalo RamosPSG
    AngriffFrancisco TrincaoSporting CP
    AngriffJoao FelixAl Nassr
    AngriffGoncalo GuedesReal Sociedad
    AngriffPedro NetoChelsea
    AngriffFrancisco ConceicaoJuventus
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