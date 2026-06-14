Die portugiesischen Fußball-Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden.
"Haben uns entschieden, sie gemeinsam zu tragen": Portugals Nationalspieler gedenken bei der WM Diogo Jota auf besondere Art und Weise
Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, "genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota."
Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. "Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen", sagte der Profi von Paris St. Germain.
"Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten", ergänzte der 26-Jährige, "wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen."
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Portugal startet gegen Kongo in die Weltmeisterschaft
Diogo Jota, der für die Selecao insgesamt 49 Länderspiele bestritt und zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand, war im Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen.
Portugal bestreitet sein erstes WM-Spiel am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV). Weitere Gegner in der Gruppe K sind Usbekistan und Kolumbien.
Portugals Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Diogo Costa Porto Tor Jose Sa Wolves Tor Rui Silva Sporting CP Abwehr Nuno Mendes PSG Abwehr Ruben Dias Manchester City Abwehr Matheus Nunes Manchester City Abwehr Diogo Dalot Manchester United Abwehr Goncalo Inacio Sporting CP Abwehr Nelson Semedo Fenerbahce Abwehr Joao Cancelo Barcelona Abwehr Renato Veiga Villarreal Abwehr Tomas Araujo Benfica Mittelfeld Joao Neves PSG Mittelfeld Vitinha PSG Mittelfeld Bernardo Silva Manchester City Mittelfeld Bruno Fernandes Manchester United Mittelfeld Ruben Neves Al Hilal Mittelfeld Samuel Costa Mallorca Angriff Cristiano Ronaldo Al Nassr Angriff Rafael Leao AC Mailand Angriff Goncalo Ramos PSG Angriff Francisco Trincao Sporting CP Angriff Joao Felix Al Nassr Angriff Goncalo Guedes Real Sociedad Angriff Pedro Neto Chelsea Angriff Francisco Conceicao Juventus