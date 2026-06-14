"Haben uns entschieden, sie gemeinsam zu tragen": Portugals Nationalspieler gedenken bei der WM Diogo Jota auf besondere Art und Weise

Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, "genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota."

Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. "Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen", sagte der Profi von Paris St. Germain.

"Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten", ergänzte der 26-Jährige, "wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen."