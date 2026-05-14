"Haben ihren Job nicht gemacht": Manchester Citys Coach Pep Guardiola nicht gut auf Schiedsrichter zu sprechen

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat seine Unzufriedenheit mit dem Video Assistant Referee (VAR) deutlich gemacht. "Ich vertraue keinem, seitdem ich vor langer Zeit hierhin gekommen bin. Ich habe gelernt, dass man es immer selbst besser machen muss, denn VAR ist wie ein Münzwurf", sagte Guardiola vor dem Saisonfinale in der Premier League.

Der Videoschiedsrichter geriet zuletzt in England wieder in die Diskussionen, da ein Tor von West Ham gegen Citys Liga-Titelkonkurrenten Arsenal in der Nachspielzeit wegen eines angeblichen Foulspiels aberkannt wurde.