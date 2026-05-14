"Haben ihren Job nicht gemacht": Manchester Citys Coach Pep Guardiola nicht gut auf Schiedsrichter zu sprechen

Der Coach der Cityzens ist immer noch nicht über die Niederlagen in zwei Endspielen in den letzten Jahren hinweg.
Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat seine Unzufriedenheit mit dem Video Assistant Referee (VAR) deutlich gemacht. "Ich vertraue keinem, seitdem ich vor langer Zeit hierhin gekommen bin. Ich habe gelernt, dass man es immer selbst besser machen muss, denn VAR ist wie ein Münzwurf", sagte Guardiola vor dem Saisonfinale in der Premier League.
Der Videoschiedsrichter geriet zuletzt in England wieder in die Diskussionen, da ein Tor von West Ham gegen Citys Liga-Titelkonkurrenten Arsenal in der Nachspielzeit wegen eines angeblichen Foulspiels aberkannt wurde.
Pep Guardiola fühlt sich in zwei FA-Cup-Endspielen benachteiligt
Guardiola selbst nannte die beiden FA-Cup-Endspiele 2024 und 2025 als Beispiele dafür, dass mit dem VAR nicht alles besser geworden sei. "Wir haben die beiden Finals verloren, weil die Schiedsrichter ihren Job nicht gemacht haben - und der VAR auch nicht", sagte er.
2024 forderte City bei der Niederlage gegen den Stadtrivalen United zweimal vergeblich einen Elfmeter. In der vergangenen Saison ging es für die Cityzens im Endspiel gegen Crystal Palace, in dem Palace-Keeper Dean Henderson ungestraft ein Handspiel außerhalb seines Sechzehners beging.
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Pep Guardiola will von seinem Team mehr sehen
Für Citys Liga-Aufgabe gegen Crystal Palace am Mittwoch war nun ausgerechnet mit Stuart Atwell der Schiedsrichter angesetzt worden, der auch schon das FA-Cup-Finale gegen Palace leitete. Guardiola forderte seine Mannschaft auf, sich zu steigern, damit mögliche fragwürdige Entscheidungen weniger Einfluss auf den Spielausgang haben. "Je weniger sich die Premier League in Entscheidungen einmischt, desto besser ist es für uns alle", meinte der Spanier.
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City steuert hinter Arsenal auf Vizemeister-Titel zu
Zwei Spieltage vor Schluss liefert sich City in der Premier League einen Zweikampf mit dem FC Arsenal von Trainer Mikel Arteta um den Titel. Dabei hat die Guardiola-Mannschaft zwei Punkte Rückstand auf die Gunners, die am Montag im eigenen Stadion gegen Burnley ranmüssen, während City am Dienstag in Bournemouth antritt.
Der Spielplan von Manchester City:
16.05., 16 Uhr: Manchester City - Chelsea (FA-Cup-Finale)
19.05., 20.30 Uhr: Bournemouth - Manchester City
24.05., 17 Uhr: Manchester City - Aston Villa
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.